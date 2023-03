Le successeur du smartphone de l’année 2022 pourrait ne pas sortir en France

La sortie de l'Oppo Find X6 Pro semble compromise à l'international. Quid de la France ?

Sortira, sortira pas ? C’est la question qui se pose aujourd’hui autour de l’Oppo Find X6 Pro. Une nouvelle plutôt triste symbolisant la morosité du marché en 2023.

L’information provient de Ice Universe, le prolifique leaker officiant sur Twitter et Weibo. Dans un tweet datant du 10 mars 2023, il affirme que « le Xiaomi 13 Ultra sera vendu dans le monde entier, mais pas l’Oppo Find X6 Pro ». Une information à prendre bien sûr avec des pincettes, mais tout à fait probable.

Xiaomi 13 Ultra will be sold globally, but OPPO Find X6 Pro will not.

