Oppo Find X6 et Find X6 Pro : seul l’un d’eux aurait une charge améliorée

La sortie des Oppo Find X6 et Find X6 Pro se précise. Les deux smartphones ont été repérés dans la base de certification 3C et on apprend plusieurs détails (qui restent potentiels) à propos de cette série. Le Find X6 aurait une charge de 80 W tandis que sa version « Pro » aurait droit à 100 W maximum.

Les futurs Oppo Find X6 et Find X6 Pro font partie des smartphones les plus attendus de l’année, après un succès critique de leurs prédécesseurs, les Find X5 et Find X5 Pro. Les deux modèles ont été repérés dans la certification 3C : il s’agit de la China Compulsory Certification, un équivalent de notre système CE dans l’Union européenne.

Une charge rapide qui s’améliore sur le Find X6 Pro seulement

Le site MySmartPrice indique que le Find X6 a le numéro de modèle PGFM10 et aurait une charge rapide de 80 W. Une puissance de charge semblable au modèle de l’année dernière : il pouvait passer de 5 à 75 % en une vingtaine de minutes.

Quant à la version « Pro », le numéro de modèle est PGEM10. Elle profiterait d’une charge rapide de 100 W, gagnant 20 W de puissance par rapport à l’année dernière. L’Oppo Find X5 Pro pouvait recharger complètement sa batterie de 5000 mAh en 40 minutes et si la batterie du Find X6 Pro a une capacité proche, la recharge pourrait être encore plus rapide.

Ce que l’on sait des Oppo Find X6 et Find X6 Pro

Les rumeurs se font de plus en plus nombreuses ces dernières semaines à propos de cette série de smartphones Oppo. On apprenait il y a quelques jours que deux modèles Pro seraient de la partie, avec des puces différentes. L’une disposerait d’un tandis que l’autre profiterait du Dimensity 9200, avec des quantités de RAM et de stockage différentes. La version vanilla se contenterait du Snapdragon 8+ Gen 1. Côté photo, on aurait droit à la référence Sony IMX890 pour tous les capteurs photo du Find X6 Pro, quand la version de base aurait droit à un ISOCELL JN1 pour l’ultra-grand-angle et un IMX763 pour le zoom.

Sur l’écran, le modèle Pro aurait droit à une dalle Amoled de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’autre version aurait la même dalle, mais avec une taille légèrement plus réduite de 6,74 pouces. Enfin sur le design, si l’on en croit des rendus publiés par Evan Blass, le bloc photo serait tout simplement énorme.

