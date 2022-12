Oppo Find X6 Pro : un bloc photo a priori gargantuesque

Evan Blass partage un rendu de ce qui a l'air d'être l'Oppo Find X6 Pro montrant un bloc photo vraiment très imposant.

Voilà quelques semaines que la série des Oppo Find X6 et Find X6 Pro fait de plus en plus parler d’elle. Puce Snapdragon 8 Gen 2 couplée à des technologies maison pour gérer le ray tracing, MariSilicon Y pour faire de gros progrès sur l’audio, capteur photo d’un pouce et de 50 mégapixels… Il y a de belles choses à se mettre sous la dent.

Or, voilà qu’Evan Blass partage sur Twitter (compte privé) un rendu d’un futur smartphone Oppo. On voit l’appareil de dos et, il faut le dire d’emblée, c’est évidemment le module photo très imposant qui saute aux yeux.

Un bloc photo surprenant

2022 et même les années précédentes nous ont déjà habitués à des blocs photo particulièrement visibles et imposants. Toutefois, ici, on peut être surpris par la longue plaque de verre qui couvre dans le sens vertical, le coin supérieur gauche de la face arrière.

On devine une légère proéminence du bloc photo pour une intégration dans la même lignée esthétique que le Find X5 Pro — que nous avons d’ailleurs nommé smartphone de l’année 2022. Cependant, sur le modèle de cette année, les caméras se fondaient plus discrètement dans le reste du design. Ici, avec cette large plaque de verre, il y a un aspect plus tranché.

On aperçoit trois caméras dont un téléobjectif, à la gauche du flash. Une fois n’est pas coutume, le bloc est estampillé du logo d’Hasselblad pour attester que le spécialiste a aidé Oppo à la conception de cette expérience photo.

Oppo Find X6 Pro ?

À première vue, cette image semble être un rendu de l’Oppo Find X6 Pro. Cependant, Evan Blass s’en amuse en répond à un commentaire en expliquant qu’il n’a jamais insinué cela. Bien qu’il s’agisse sans doute d’une petite farce du leaker, on peut aussi se demander s’il ne s’agirait pas d’une autre déclinaison : le Find X6 classique, voire une autre variante qu’on n’aurait pas encore vu venir.

