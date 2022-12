MariSilicon Y : comment l’Oppo Find X6 veut faire une percée dans le son

Oppo dévoile sa nouvelle puce MariSilicon Y qui devrait équiper ses Oppo Find X6 et Find X6 Pro lors de son Ino Day. Il ne s'agit pas d'une puce dédiée à la photo, mais bien d'un SoC spécialisé dans le son.

Oppo nous a désormais habitué à son évènement de fin d’année, l’Ino day, où le constructeur dévoile ses dernières technologies. Le but n’est pas tant d’en mettre plein les yeux que de nous faire saliver sur leur prochaine génération de smartphones, les technologies présentées en décembre se retrouvant généralement dans la génération de Find X suivante.

L’année dernière, le constructeur avait présenté une puce, le MariSilicon X, un NPU dédié au traitement de l’image qui s’était retrouvée sur l’Oppo Find X5 Pro, l’Oppo Find X5 et l’Oppo Reno 8 Pro. Cette année, le constructeur dévoile ce coup-ci, surprise, une puce dédiée au son : le MariSlicon Y.

Quel intérêt au MariSilicon Y ?

Le MariSilicon Y est donc la première puce à utiliser « la technologie de traitement N6RF ». Vous nous direz sans doute, « ça me fait une belle jambe », mais sachez que grâce à cet ajout, Oppo a pu intégré un « nouveau pack Pro Bluetooth » capable, en théorie, d’augmenter la bande passante Bluetooth de 50% « par rapport aux SoC Bluetooth les plus performants du marché », écrit Oppo sans préciser à qui la marque se compare. Rappelons que le codec Bluetooth audio par défaut, le SBC, propose quant à lui une bande passante de 320 kbps. On peut donc tabler sur une bande passante proposée grâce au MariSilicon Y de 480 kbps.

En plus de cela, la puce va intégrer un codec exclusif, comprendre par là qu’il devrait équiper uniquement les appareils siglés Oppo, voire peut-être sur ses marques partenaires, OnePlus et Realme au vu de la stratégie du groupe. Son petit nom : URLC.

En théorie, tout cela lui permet de transmettre un son d’une qualité très élevée, à savoir du 24 bits/192 kHz. On est donc bien au-delà d’une qualité CD. Le géant chinois tutoie même le débit maximum offert par les plateformes de streaming actuelles. La marque promet ainsi une « connectivité sans fil avec la même qualité audio qu’une connexion filaire » et évoque même l’audio spatiale. Pour ce faire, malgré une bande passante qui reste limitée et loin des 9 Mbps nécessaires à la transmission à un tel échantillonnage, Oppo fait ici appel à l’intelligence artificielle en intégrant un processeur neuronal dédié.

Derrière cette nouveauté se dessine l’envie pour le constructeur de bâtir son propre écosystème petit à petit. On retrouve la même stratégie chez Samsung avec son codec SSC sur ses Galaxy Buds 2 Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.