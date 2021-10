Spotify, Deezer, YouTube Music… : quel est le meilleur service de streaming de musique ?

Vous hésitez entre Spotify, Deezer ou Apple Music ? Vous vous demandez quels sont les intérêts de Qobuz, YouTube Music ou Tidal ? On vous aide à choisir le meilleur service de streaming selon vos besoins.

Depuis près de quinze ans, la musique s’écoute de plus en plus en streaming. Si les utilisateurs français ont connu Deezer et Spotify depuis 2007 et 2010, on a désormais droit à d’autres plateformes, qu’il s’agisse de celles de géants du Web, comme Apple Music, YouTube Music ou Amazon Music, ou de services résolument orientés vers les audiophiles comme Tidal ou Qobuz.

Mais parmi ces nombreux service de musique en streaming, lequel est le plus intéressant ? Quels sont les catalogues de chaque plateforme, le prix de l’abonnement, la qualité des fichiers audio proposés, les appareils compatibles ou tout simplement le prix de chaque offre ? C’est ce qu’on va voir ensemble, dans le but de déterminer quelle est la meilleure offre de streaming musical selon vos besoins.

Le catalogue des plateformes de streaming

Les différents services de streaming de musique l’ont bien compris : le catalogue, c’est le nerf de la guerre. Logique, dès lors, que chacun communique sur le nombre de millions de titres disponible avec son abonnement. Et à ce petit jeu là, les différents services jouent les gros muscles.

Plateforme Taille du catalogue Amazon Music Plus de 75 millions de titres Apple Music Plus de 75 millions de titres Deezer 73 millions de titres Qobuz Plus de 70 millions de titres Spotify Plus de 70 millions de titres Tidal Plus de 80 millions de titres YouTube Music Aucun chiffre donné

Sur le papier, toutes les principales plateformes de streaming de musique se targuent donc d’avoir entre 70 et plus de 80 millions de titres à leur catalogue. Si le Tidal annonce « plus de 80 millions » de titres, contre « plus de 70 millions » pour Qobuz et Spotify ce nombre n’est pas nécessairement représentatif.

Il faut dire que la qualité du catalogue ne se résume pas au seul nombre de titres proposés et au nombre d’artistes signés, mais bel et bien à la présence — ou à l’absence — des titres que vous souhaitez écouter. Pour évaluer ce critère, plus subjectif, nous nous sommes essayés à un exercice. Sept membres de la rédaction ont proposé une liste de dix morceaux. Si le titre était présent — sur le bon album — chez une plateforme, on lui accordait un point. S’il est absent, c’est zéro point. S’il est présent, mais uniquement sur une compilation, un single ou un best of, mais pas l’album demandé — ou sans album dans le cas de YouTube Music — on lui accorde un demi-point.

Avec ce protocole, le plus représentatif possible, on en arrive à ce résultat :

Plateforme Nombre de titre trouvés Pourcentage de pertinence Amazon Music 65 / 70 92,86 % Apple Music 63,5 / 70 90,71 % Deezer 61,5 / 70 87,86 % Qobuz 56,5 / 70 80,71 % Spotify 65 / 70 92,86 % Tidal 61 / 70 87,14 % YouTube Music 65,5 / 70 93,57 %

Les résultats détaillés, en date du 15/12/2020, peuvent être trouvés ici.

On le voit, toutes les plateformes arrivent grosso modo à des résultats similaires, proches de 90 % de pertinence. C’est plutôt logique, puisque les labels signent généralement avec l’ensemble des plateformes, voire passent par des services automatisés pour le faire à leur place. C’est pourquoi quand un groupe comme Ghinzu est absent d’une ou plusieurs plateformes, il y a de fortes chances qu’il soit absent de toutes.

YouTube Music se démarque clairement

Qobuz est cependant très à la traîne par rapport à ses concurrents, quand Amazon Music et Spotify sont ex aequo à la seconde place. Le premier, YouTube Music se démarque clairement en cela qu’à l’exception d’un seul titre, tous les autres sont disponibles d’une manière ou d’une autre, même s’ils ne sont pas nécessairement associés à leur album.

Pourtant, comme on l’a vu, YouTube Music n’annonce aucun chiffre de catalogue, et c’est plutôt logique. Contrairement à Spotify, Deezer ou Apple Music, YouTube Music s’appuie sur les contenus déjà mis en ligne sur sa plateforme. On va donc bien retrouver des titres provenant des pages officielles des artistes signés par YouTube Music, mais également des morceaux captés par les internautes en concert ou mis en ligne par eux-mêmes. Dès lors, YouTube Music n’a pas besoin d’annoncer un nombre de titres sur son catalogue : virtuellement, tous les morceaux du monde peuvent y être trouvés, à condition qu’ils aient été mis en ligne par les internautes.

Sur ce point, la comparaison est donc sans appel et c’est très largement YouTube Music qui gagne la manche.

Quel est le prix des plateformes de streaming de musique ?

En termes de tarif, les abonnements payants peuvent aller du simple au double d’une plateforme à une autre. Pas toujours évident non plus de connaître les avantages des abonnements premium de chacun ou de savoir quel est l’avantage du modèle payant face au modèle gratuit.

Offres d’essai et offres gratuites

Encore une fois, sur ce point, des tableaux valent donc mieux que mille mots :

Plateforme Offre d'essai et offre gratuite Amazon Music 3 mois d'essai, offre gratuite avec publicité limitée aux meilleures playlists Apple Music 3 mois d'essai, pas d'offre gratuite Deezer 3 mois d'essai, offre gratuite avec publicité, lecture aléatoire et sans mode hors connexion Qobuz 1 mois d'essai, pas d'offre gratuite Spotify 3 mois d'essai, offre gratuite avec publicité et sans mode hors connexion Tidal 1 mois d'essai, pas d'offre gratuite YouTube Music 4 mois d'essai, offre gratuite avec publicité, sans mode hors connexion et sans lecture en arrière-plan

Les sept services sélectionnés proposent donc une offre d’essai, allant de un à trois mois. Pratique pour donner une idée précise de l’offre et des fonctionnalités proposées sur chaque plateforme avant de commencer à débourser le moindre euro.

En plus de ces offres d’essai limitées dans le temps, certains services proposent également des offres gratuites, illimitées. C’est le cas d’Amazon, Deezer, Spotify et YouTube Music, mais ni d’Apple Music, ni de Qobuz, ni de Tidal. Dans tous les cas, ces offres gratuites sont financées par la publicité. Elles ne permettent généralement pas de télécharger des titres hors connexion et peuvent être restreintes dans l’usage, comme celle de YouTube Music, qui ne permet pas d’écouter les titres en arrière-plan sur son smartphone.

Amazon, Deezer, Spotify et YouTube Music se détachent du lot

Dans l’ensemble, sur les usages d’essai ou gratuit, ce sont surtout Amazon, Deezer, Spotify et YouTube Music qui se détachent du lot. Le dernier, grâce aux quatre mois d’essai, les deux autres parce qu’ils permettent de profiter de la musique sur son smartphone, même lancée en tâche de fond.

Offres Premium, HD, HiFi, Studio Premier…

Lorsqu’on se penche sur les offres payantes des différents services, cela peut donner le tournis. Il faut dire que certaines plateformes ne se contentent pas d’une, mais de deux, voire trois offres d’abonnement. Outre les différences en termes de paiement — mensuel ou annuel, avec ou sans engagement — ces différentes offres peuvent avoir des implications sur les fonctionnalités disponibles ou sur la qualité des titres proposés :

Amazon Music : intégré à Amazon Prime (Music Prime) ou 9,99 euros par mois (Unlimited HD)

Apple Music : 9,99 euros par mois

Deezer : 9,99 euros ou 14,99 euros par mois

Qobuz : 19,99 euros par mois ou 249,99 euros par an

Spotify : 9,99 euros par mois

Tidal : 9,99 euros ou 19,99 euros par mois

YouTube Music : 9,99 euros par mois

On a choisi ici, pour des raisons de compréhension, de ne sélectionner que les abonnements personnels avec un abonnement mensuel, sans engagement d’un an. Notons néanmoins que Spotify, Apple Music ou Deezer proposent également des offres familiales ou pour un couple, parfois avec des fonctions supplémentaires comme des playlists familiales ou le contrôle parental. Il est souvent possible également de souscrire à une offre étudiant à moindre prix, généralement à 4,99 euros par mois. Du côté de Spotify, la plateforme suédoise de streaming a augmenté en avril 2021 le prix de ses forfaits duo premium et famille. Le premier est passé de 11,99 à 12,99 euros par mois et le second de 14,99 à 15,99 euros. Les forfaits individuel, à 9,99 euros par mois, et étudiant, à 4,99 euros par mois, n’ont cependant pas augmenté.

Néanmoins, à l’exception de Qobuz, toutes les plateformes proposent un premier prix à 9,99 euros par mois, qui peut cependant monter à 14,99 ou 19,99 euros par mois dans des offres HD, HiFi ou Studio Premier.

Chez Amazon, ce sont ainsi trois offres qui cohabitent : Amazon Music Free, Amazon Music Prime et Amazon Music HD.

Amazon Music Prime Amazon Music HD Prix Intégré à l'abonnement Amazon Prime 9,99 euros par mois Catalogue plus de 2 millions de titres plus de 60 millions de titres Qualité SD HD

Les différences se jouent ainsi sur la taille du catalogue pour passer de l’offre Amazon Music Prime, incluse dans l’abonnement Amazon Prime, à l’abonnement Amazon Music HD. Le forfait Amazon Music Unlimited, autrefois disponible, est remplacé peu à peu par Amazon Music HD, puisqu’il est proposé au même prix de 9,99 euros par mois. L’offre HD permet également de profiter de titres en haute définition. En mai 2021, Amazon a par ailleurs rebattu les cartes. Le service a annoncé l’arrivée d’Amazon Music HD à 9,99 euros par mois pour tous les abonnés, anciens comme nouveaux.

Du côté de Qobuz, ce sont cette fois deux offres qui cohabitent : Qobuz Studio Premier et Qobuz Studio Sublime :

Qobuz Studio Premier Qobuz Studio Sublime Prix 179,99 euros par an ou 19,99 euros par mois 249,99 euros par an ou 20,83 euros par mois Catalogue Plus de 60 millions de titres Plus de 60 millions de titres Qualité Qualité studio (FLAC 24 bits jusqu'à 192 kHz) Qualité studio (FLAC 24 bits jusqu'à 192 kHz) Tarifs réduits pour les achats Non Oui

Ici, le catalogue et la qualité sont tous les deux identiques. Logique, puisque la qualité sonore est le principal point mis en avant par Qobuz par rapport à la concurrence. La distinction entre les deux offres se joue donc sur les tarifs préférentiels proposés grâce à l’abonnement « sublime » lors de l’achat de musique en Hi-Res.

Chez Tidal, on va retrouver cette fois deux offres payantes distinctes, Tidal Premium et Tidal HiFi :

Tidal Premium Tidal HiFi Prix 9,99 euros par mois 19,99 euros par mois Catalogue Plus de 70 millions de titres Plus de 70 millions de titres Qualité Qualité sonore premium Qualité sonore HiFi et Masters

Comme chez Amazon, la distinction entre les deux offres se fait uniquement sur la qualité sonore proposée, avec un son plafonné au « premium » pour l’abonnement à 10 euros par mois et un son HiFi ou Masters pour la version à 20 euros.

Enfin, Deezer propose lui aussi deux offres payantes — sans compter le forfait familial — Deezer Premium et Deezer HiFi :

Deezer Premium Deezer HiFi Prix 9,99 euros par mois ou 99,90 euros par an 14,99 euros par mois Catalogue 56 millions de titres 56 millions de titres Qualité MP3 320 kbps, compressé, qualité supérieure FLAC 16 bits, 1411 kbps, sans perte, qualité CD

Là aussi, c’est donc la qualité des morceaux qui va permettre de faire le choix entre un abonnement et l’autre. Concernant le détail de cette qualité audio, on y reviendra plus tard, dans la partie dédiée.

Apple n’est pas en reste, et s’il n’y a pas besoin de tableau pour expliquer les différentes offres, c’est que le service Apple Music propose un abonnement unique, à 9,99 euros par mois, proposant également les titres en qualité HD.

Globalement, pour profiter d’un service de streaming sans prêter attention à la qualité sonore, tous se valent. Pour les versions sans perte des morceaux, Apple et Amazon ont l’avantage de proposer une version HiFi ou HD à partir de 9,99 euros par mois, contre 14,99 euros par mois pour Deezer et 19,99 euros par mois pour Tidal et Qobuz.

Notons également que Spotify ne compte pas se laisser devancer dans le domaine de l’audio Hi-Fi. Le service de streaming suédois a en effet annoncé en février 2021 sa volonté de lancer un service de musique en « qualité CD ». On peut donc s’attendre à des fichiers encodés en 16 bits à 44,1 kHz, comme sur Deezer. Cette formule devrait être proposée à un prix plus élevé, mais Spotify n’a pas encore dévoilé ses tarifs.

Plateformes, enceintes connectées et nombre d’appareils connectés

C’est bien, vous vous êtes abonnés à l’offre qui vous paraissait la plus intéressante sur le papier, vient donc le moment d’installer votre logiciel de streaming pour l’utiliser sur votre smartphone Android ou votre iPhone. Aucun problème. Et puis pourquoi ne pas en profiter pour écouter de la musique sur votre enceinte Amazon Echo ou Google Home. Ah, ça commence à bloquer. Et si vous comptez en plus profiter de votre musique sur la PlayStation 5, c’est tout de suite plus limitant.

Toutes les plateformes de streaming ne sont pas compatibles avec tous les supports. Si on peut parfois s’en sortir avec des applications tierces ou de la bidouille, le plus simple reste néanmoins de profiter de l’application proposée par le service de streaming lui-même. Et à ce petit jeu, tous ne se logent pas à la même enseigne :

Sur ce critère, ce sont Spotify et Deezer qui remportent la manche. Le premier est compatible avec près de l’ensemble des plateformes, y compris les enceintes HomePod d’Apple, à l’exception de la PlayStation. Chez le service suédois, on est bien proposé sur la plateforme de Sony, mais la seule compatibilité manquante est celle d’Apple HomeKit, puisque Spotify ne peut pas encore être utilisé sur les enceintes HomePod. Néanmoins, le constructeur américain a annoncé ces derniers mois une ouverture des HomePod et, après Pandora outre-Atlantique et Deezer, on ne serait pas étonné de voir débarquer Spotify sur les enceintes Apple.

Les seuls points communs à toutes les plateformes sont les versions iOS, web et Android, puisque toutes proposent un site Internet ou une application pour écouter sa musique. Du côté de YouTube Music en revanche, on arrive largement à la dernière position sur ce critère. Il faut dire que le service de Google ne propose même pas d’applications pour PC ou mac, privilégiant la version Web.

Fonctions sociales et playlists collaboratives

Écouter de la musique, c’est bien. En faire profiter ses amis, c’est mieux. Outre les offres de couple ou familiales proposées chez certains, plusieurs plateformes proposent également des fonctionnalités sociales. Si certaines plateformes proposent une compatibilité avec Last.fm, d’autres vont plus loin.

Le partage d’activité

Sur Spotify, on peut par exemple lier son compte à Facebook pour voir ce qu’écoutent nos amis et éventuellement écouter les mêmes titres qu’eux en même temps. Cette fonction permet également de découvrir des playlists de ses amis, ou de voir les albums qu’ils sont en train d’écouter. Deezer propose une fonction qui s’en rapproche avec un aspect réseau social qui va permettre de découvrir les albums, les artistes ou les playlists les plus écoutés par ses followers. La fonction est cependant un peu plus enfouie, puisqu’elle demande de passer dans le menu « favoris » du service, puis d’aller voir les followers, là où un panneau latéral est disponible directement sur Spotify.

Apple Music permet également de profiter de fonctions sociales, mais elles sont limitées aux versions mobiles, sur iOS, iPadOS ou Android. Cette fonction va découvrir qui, dans vos contacts, utilise Apple Music et si les gens peuvent vous suivre automatiquement, ou uniquement après votre approbation.

De leur côté, Amazon Music, YouTube Music, Tidal et Qobuz ne proposent aucune fonction sociale de ce type.

Les applications tierces

Notons que ces fonctions sociales n’ont d’intérêt que si vos proches utilisent la même application de streaming de musique. Si ce n’est pas le cas, vous aurez beau autoriser cette fonction, elle n’aura que peu d’intérêt. C’est donc la prime à Spotify, Deezer ou Apple Music, sans une moindre mesure et cela explique pourquoi les quatre autres n’ont pas lancé de services équivalents.

De nombreux services utilisent les APIs de Spotify

Il en va de même pour les services tiers qui peuvent utiliser vos données d’écoute pour proposer certaines fonctions. Plus les applications de musiques sont populaires, plus les développeurs tiers ont intérêt à proposer de tels services. C’est la raison pour laquelle de nombreux services utilisent les APIs de Spotify pour faire le bilan de vos goûts musicaux, pour créer des systèmes de playlists collaboratives ou pour faire des quiz en fonction de la popularité de tel ou tel artiste dans le monde. À ce jeu-là, c’est très largement la plateforme suédoise qui s’en sort le mieux et si vous souhaitez essayer toutes ces applications, mieux vaudra donc s’abonner à Spotify.

Les playlists collaboratives

Enfin, le dernier aspect social, particulièrement intéressant notamment pour organiser une soirée, est la playlist collaborative. Une fonction de plus en plus répandue qui permet de créer des listes de lecture à plusieurs pour ne pas avoir à jongler entre plusieurs titres. Et, comme d’habitude, à ce jeu-là les plateformes ne sont pas toutes logées à la même enseigne :

Playlists collaboratives Amazon Music Non Apple Music Non Deezer Oui Qobuz Oui Spotify Oui Tidal Non YouTube Music Oui

On a donc quatre plateformes qui permettent de créer des playlists collaboratives : Deezer, Qobuz, Spotify et YouTube Music. Notons néanmoins que toutes les autres permettent de partager la playlist via un lien ou un partage sur Twitter ou Facebook.

Sur les fonctions sociales, c’est donc largement Spotify qui remporte la manche, que ce soit pour le partage d’activité les applications tierces ou les playlists collaboratives.

Les recommandations et playlists automatiques ou éditorialisées

Dans le domaine des playlists, il n’y a pas que la collaboration ou celles que vous pouvez créer manuellement qui compte. C’est bien d’écouter de la musique, mais l’un des intérêts des plateformes de streaming, pour ne pas écouter les mêmes artistes en boucle, vient des recommandations.

Les recommandations algorithmiques

Dans ce domaine, ce sont les algorithmes des différentes plateformes qui vont rentrer en ligne de jeu. En fonction des titres que vous avez écoutés par le passé, elles vont vous recommander des playlists ou des albums censés correspondre à vos goûts musicaux. Certaines vont même plus loin en proposant des playlists en fonction du moment de la journée, de votre activité ou de l’endroit où vous vous trouvez.

Ces recommandations sont généralement proposées dès la page d’accueil du service avec des sélections de nouveaux titres, albums, mixes ou playlists. Notons néanmoins que Qobuz est la seule plateforme à ne proposer que des playlists éditorialisées, et non pas en fonction des écoutes de l’utilisateur. Même Apple Music, qui ne propose pas de playlists algorithmiques sur sa home, va au moins afficher des albums qui vont intéressent pour écouter davantage tel ou tel artiste.

Les playlists éditorialisées

Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal, YouTube Music et Qobuz, tous proposent également des playlists éditorialisées, créées par de véritables personnes. Il peut s’agir des choix de l’équipe éditoriale du service — comme dans le cas de Qobuz, d’Apple Music, d’Amazon Music ou de Spotify — ou de célébrités comme Barack Obama et Nick Minaj (Tidal) ou de U2 ou Brian Eno (Deezer).

Au jeu des suggestions et playlists, la plupart des plateformes jouent donc à armes égales, même si Tidal et Deezer ont l’avantage de proposer également certaines playlists développées par des artistes ou personnalités reconnues.

La qualité sonore des morceaux

On l’a vu, la qualité audio proposée par chaque plateforme est l’un des principaux critères mis en avant par les services, notamment pour justifier les offres premium ou les tarifs plus élevés de certains.

Il faut dire que tous les services n’utilisent pas les mêmes formats de fichiers, le même encodage ou la même bande passante. Certains, comme Spotify, permettent même de modifier la qualité audio sur smartphone si les utilisateurs souhaitent consommer plus ou moins de data.

Comme indiqué plus tôt, Apple Music, Amazon Music HD, Tidal et Deezer proposent ainsi des offres avec des fichiers de meilleure qualité. De son côté, Qobuz propose, même avec l’abonnement de base à 20 euros par mois, des fichiers allant jusqu’au FLAC 24 bits à 192 kHz. Pour les autres plateformes, il convient donc de modifier les paramètres d’écoute pour profiter de la meilleure qualité audio possible, qu’il s’agisse de « très élevée » sur Spotify ou « toujours élevée » sur YouTube Music par exemple.

Qualité maximale de base Qualité maximale payante Amazon Music FLAC 24 bits 192 kHz Apple Music ALAC 24 bits 192 kHz - Deezer MP3, 320 kbps FLAC 16 bits 44,1 kHz Qobuz FLAC 24 bits 192 kHz - Spotify Ogg Vorbis, 320 kbps - Tidal AAC, 320 kbps FLAC 24 bits 192 kHz YouTube Music AAC, 256 kbps -

Si Qobuz s’en est longtemps sorti le mieux en termes de qualité audio pour son forfait de base, plus élevé que ses concurrents, il est désormais attaqué de front par Amazon et Apple. Les deux géants américains proposent désormais un forfait de base à 9,99 euros par mois, sans surcoût, allant jusqu’à une qualité 24 bits 192 kHz.

Du côté de la qualité maximale, tous prix confondus, ce sont quatre acteurs qui arrivent à égalité : Amazon Music HD, Apple Music, Qobuz et Tidal HiFi. Les trois services proposent en effet des titres allant jusqu’au FLAC — ou ALAC chez Apple — encodés en 24 bits à 192 kHz. De son côté, Deezer, qui dispose d’une offre similaire, est limité au FLAC en qualité CD, soit du 16 bits à 44,1 kHz. Spotify va de son côté lancer un abonnement en qualité CD, comme Deezer, mais l’offre n’est pas encore disponible.

Tous les morceaux ne sont pas disponibles avec la qualité maximale

Notons néanmoins que tous les morceaux ne sont pas disponibles avec la qualité maximale. Même sur Qobuz, tous les titres ne sont pas disponibles en 24 bits à 192 kHz et les plateformes indiquent généralement quelle est la qualité de chaque titre. La lecture de ces fichiers en très haute définition dépendra également de votre appareil, tous les ordinateurs et smartphones n’étant pas capables de décoder de tels fichiers. Chez Apple Music par exemple, la qualité 24 bits 192 kHz n’est proposé que si vous disposez d’un DAC. Sans cela, la qualité maximale proposée est de 24 bits à 48 kHz.

Enfin, il convient de souligner un point : la qualité d’écoute dépend avant tout du fichier d’origine. Tous les titres en Flac ne se valent pas et, en principe, vous pourriez tout à fait vous retrouver avec un titre 16 bits à 44,1 kHz qui a été réencodé par une plateforme en 24 bits à 192 kHz. Cela ne veut pas nécessairement dire que la qualité sera meilleure, puisque si les informations n’étaient pas là à l’origine, aucune chance qu’elles aient été rajoutées lors du réencodage.

Ce point est d’autant plus valable pour YouTube Music. Le service propose des fichiers allant jusqu’au AAC à 256 kbps, hérités de Google Play Music, mais également des vidéos mises en ligne par les internautes. Et sur ce point-là, la qualité dépendra uniquement du fichier qui a été proposé initialement sur la plateforme vidéo. Notons néanmoins que, lorsque le titre est disponible au catalogue de la plateforme, YouTube Music privilégiera toujours la version officielle à une vidéo mise en ligne par les internautes.

Téléchargement hors ligne, ajout de fichiers et téléchargement hors catalogue

Si le catalogue d’un service de streaming s’avère restreint, il peut être intéressant d’utiliser tout de même l’application pour écouter ses propres morceaux. Deux voies s’ouvrent alors :

L’ajout de titres au catalogue : pour en profiter depuis tous les appareils

La lecture de titre en local : pour utiliser l’application de streaming afin d’écouter des titres stockés sur le même appareil

L’ajout de fichiers en local ou dans le cloud

La première option est encore plutôt rare. Pourtant, c’est notamment grâce à celle-ci que Google Play Musique avait su se démarquer de la concurrence. Le service permettait en effet de mettre en ligne tous ses morceaux pour pouvoir les retrouver librement sur son smartphone ou un autre ordinateur.

Ajouts de titres au catalogue Lecture de titres locaux Amazon Music Oui Oui Apple Music Oui Oui Deezer Oui Oui Qobuz Non Oui Spotify Non Oui Tidal Non Non YouTube Music Oui Oui

Cinq plateformes proposent désormais de mettre en ligne ses propres fichiers pour les retrouver n’importe où : Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer et YouTube Music. Néanmoins, la tâche n’est pas toujours aisée, loin de là. Pour Apple Music, il vous faudra nécessairement être abonné à un compte iCloud. Pour Amazon Music, c’est un utilitaire à part, à installer sur votre PC, qui vous permettra d’uploader vos titres. Pour Deezer, l’option est bien cachée, dans les favoris puis dans « mes MP3 ». Enfin, Spotify vous incite à créer une playlist particulière sur ordinateur que vous pourrez télécharger par le suite sur votre smartphone, en étant connecté au même réseau Wi-Fi.

YouTube Music fait figure de très bon élève, puisqu’il est possible de glisser-déposer les morceaux sur la version Web du site, pour les retrouver directement sur l’application mobile, en toute simplicité.

Le téléchargement hors-ligne

Sur smartphone, il peut être pratique, lorsqu’on arrive dans une zone sans couverture réseau et qu’on prévoit de prendre l’avion, de télécharger les morceaux en local sur son appareil.

Aucun problème de ce côté-là, puisque les sept services de streaming de musique permettent de télécharger des morceaux hors-ligne pour les écouter hors connexion.

Les paroles, les clips, les podcasts, etc.

En plus de toutes les fonctionnalités, que l’on peut considérer comme essentielles à une bonne expérience d’écoute de musique, les différentes plateformes regorgent de fonctions annexes pour enrichir l’expérience avec davantage de contenus que les seuls titres musicaux.

Clips Livrets Paroles Podcasts Radio Amazon Music Non Non Oui Non Non Apple Music Oui Non Oui Non Oui Deezer Non Non Oui Oui Oui Qobuz Non Oui Non Non Non Spotify Non Non Oui Oui Non Tidal Oui Non Non Non Non YouTube Music Oui Non Oui Non Non

De ce côté, chacun joue donc ses propres cartes. La fonction la plus répandue est clairement l’affichage des paroles, puisque seuls Qobuz et Tidal ne le proposent pas. Il s’agit d’ailleurs de la seule fonction proposée par Amazon Music. Du côté des clips, ils sont disponibles sur Apple Music et Tidal, ainsi que, forcément, sur YouTube Music grâce aux chaînes des artistes.

Deezer est par ailleurs le service proposant le plus de fonctionnalités additionnelles puisqu’en dehors de l’affichage des paroles, la plateforme française propose également des podcasts — tout comme Spotify — ainsi que des accès aux radios françaises. Pour les radios, Apple mise sur ses propres stations maison. Enfin, concernant les podcasts, Spotify a mis le paquet depuis quelques années, en proposant nombre de productions originales, disponibles uniquement auprès de la plateforme suédoise.

Quelle est la meilleure plateforme musicale ?

Une fois tous ces critères pris en compte, il est temps de faire le bilan de chaque plateforme pour déterminer laquelle est le meilleur service de streaming de musique.

Qobuz : pour les audiophiles fortunés

Qobuz joue clairement la carte de l’audiophilie. Et pour cela, le service français de streaming joue cartes sur table avec une première offre disponible sans engagement à 19,99 euros par mois — ou pour 14,99 euros par mois pour un engagement d’un an. Qobuz a l’avantage de proposer des titres allant jusqu’à une qualité 24 bits à 192 kHz. Néanmoins, le catalogue est plus réduit que chez la concurrence. Des limites existent également quant aux fonctions sociales et aux recommandations, forcément éditorialisées et donc pas personnalisées en fonction de votre historique de lecture. L’offre est intéressante pour les amateurs de hi-fi, mais la concurrence est souvent bien plus agressive.

Catalogue : plus de 70 millions de titres

Prix : 19,99 euros par mois ou 249,99 euros par an

Qualité : FLAC 24 bits jusqu’à 192 kHz

Nombre de plateformes compatibles : 5

Tidal : un manque de fonctions sociales

Tidal propose une offre qui se veut haut de gamme, sans version gratuite, mais avec des fonctionnalités qui ont de quoi séduire, notamment avec l’intégration de clips musicaux. Le service pêche néanmoins par l’absence de playlists collaboratives ou de toutes fonctions sociales. Le nombre de plateformes compatibles est lui aussi assez limité puisque Tidal n’est proposé ni sur Google Home ni sur HomePod. Le prix de la version HiFi, à 19,99 euros, est par ailleurs plutôt élevé par rapport à la concurrence.

Catalogue : plus de 80 millions de titres

Prix : 9,99 euros (Premium) ou 19,99 euros (HiFi) par mois

Qualité : AAC 320 kbps (Premium) ou FLAC 24 bits jusqu’à 192 kHz (HiFi)

Nombre de plateformes compatibles : 6

Deezer : un service correct

Deezer est un acteur historique du secteur de la musique en ligne. Logique, dès lors, qu’il propose de nombreuses intégrations et qu’il est l’un des rares à fonctionner sur HomePod. Seul manque à l’appel le PlayStation Store. Le service propose aussi une version avec qualité lossless à 14,99 euros par mois, un prix plus élevé qu’Amazon et Apple Music. Il s’agit en plus d’une qualité CD et non pas HD. Notons par ailleurs que le catalogue de Deezer est annoncé comme un peu plus restreint que la concurrence. Il s’agit d’une bonne offre, mais d’autres services proposent encore mieux.

Catalogue : 73 millions de titres

Prix : 9,99 euros (Premium) ou 14,99 euros (HiFi) par mois

Qualité : MP3 320 kbps (Premium) ou FLAC 16 bits jusqu’à 44,1 kHz (HiFi)

Nombre de plateformes compatibles : 9

Apple Music : un bon catalogue et des fonctions nombreuses

Apple est un acteur plutôt récent dans la musique en ligne. Néanmoins, le constructeur s’est rodé pendant longtemps avec l’iTunes Store et profite d’un large catalogue. En quelques années à peine, Apple Music a su s’imposer comme un service de taille à concurrencer les principales plateformes du secteur, notamment grâce à une compatibilité avec un grand nombre d’appareils. L’offre unique à 10 euros par mois est par ailleurs très simple à comprendre et très complète avec les titres en qualité lossless. Enfin, Apple peut se targuer d’avoir un très large catalogue de 70 millions de titres, de radios exclusives, de clips vidéos et de l’intégration des paroles.

Catalogue : plus de 75 millions de titres

Prix : 9,99 euros par mois

Qualité : ALAC 16 ou 24 bits, 44,1, 48 ou 192 kHz

Nombre de plateformes compatibles : 8

Amazon Music : la meilleure offre pour les audiophiles

L’offre musicale d’Amazon n’est pas simple à appréhender au premier abord, et pour cause : elle est composée de trois offres distinctes, Free, Prime et HD. On va se concentrer sur la dernière, la seule à proposer un accès au catalogue complet de 70 millions de titres de la plateforme. Et sur ce point, il faut reconnaître qu’Amazon Music HD a de quoi séduire avec un prix très accessible et une qualité audio haute définition. Souvent oublié, c’est pourtant la bonne surprise de ce comparatif, notamment pour les audiophiles. Dommage que le service ne soit pas pris en charge par les enceintes Google Home ou HomePod et que les fonctions sociales soient plutôt limitées.

Catalogue : plus de 75 millions de titres

Prix : 9,99 euros par mois

Qualité : FLAC 24 bits 192 kHz

Nombre de plateformes compatibles : 7

Spotify : le meilleur service pour rejoindre vos amis

Sur le papier, Spotify propose une formule assez classique avec un prix unique de 9,99 euros par mois, un catalogue dans la moyenne des concurrents avec 70 millions de titres et une qualité limitée à 320 kbps. Néanmoins, sa force réside en fait dans son nombre d’utilisateurs. Grâce à cela, la plateforme propose de nombreuses fonctions sociales, beaucoup de recommandations musicales, un grand nombre d’appareils compatibles — tous les sont hormis, pour l’instant, le HomePod — et même des applications tierces conçues par des développeurs sur la base des APIs du service. La plus grande force de Spotify est sans doute que vos amis sont déjà présents dessus.

Catalogue : plus de 70 millions de titres

Prix : 9,99 euros par mois

Qualité : Ogg Vorbis jusqu’à 320 kbps

Nombre de plateformes compatibles : 9

YouTube Music : le catalogue le plus complet

Né sur les cendres de Google Play Musique, YouTube Music est probablement le service de streaming de musique le plus complet à l’heure actuelle. Si la qualité audio est plafonnée, dans le meilleur des cas, au AAC à 256 kbps, le service de Google se distingue de la concurrence par son catalogue. Il faut dire qu’il n’est pas limité aux artistes ayant signé avec YouTube Music, mais intègre également toutes les vidéos mises en ligne sur le service vidéo. YouTube Music a également l’avantage de permettre d’ajouter ses propres morceaux au catalogue d’un simple glisser-déposer. Finalement, l’unique lacune de la plateforme est sa compatibilité très limitée avec les appareils, en dehors du site web et des applications iOS et Android.

Catalogue : Non communiqué

Prix : 9,99 euros par mois

Qualité : AAC 256 kbps

Nombre de plateformes compatibles : 4