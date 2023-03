Contre toute attente, Spotify lancera bien l’écoute en qualité HiFi… un jour

Deux ans après son annonce, Spotify HiFi n'est toujours pas abandonné et verra bel et bien le jour. Reste à savoir quand.

Il y a deux ans, Spotify dévoilait une fonctionnalité particulièrement attendue de ses utilisateurs : l’arrivée de fichiers en qualité CD via un nouvel abonnement Spotify HiFi. Annoncée en grande pompe en février 2021, la fonction se fait toujours attendre. Si la plateforme de streaming de musique a finalement tenu une conférence en fin de semaine dernière, elle n’a finalement dévoilé que de nouvelles fonctions pour le podcast ainsi qu’un nouvel écran d’accueil, mais toujours rien du côté des fichiers de qualité plus élevée.

Finalement, c’est dans le podcast Decoder du site américain The Verge que Gustav Söderström, co-président de la firme suédoise, s’est exprimé pour confirmer que la fonction Spotify HiFi n’était pas abandonnée. Interrogé pour savoir si la fonction avait été complètement mise de côté, le cadre de Spotify explique que la firme compte bien lancer ce service, mais « d’une manière qui ait du sens pour [elle] et [ses] abonnés ». « L’industrie a changé et nous devions nous adapter », indique-t-il.

À mi-mot, Gustav Söderström confirme que Spotify a été pris de court par ses propres concurrents. Il faut dire que, quelques mois après cette annonce, Apple avait lancé les fichiers en qualité HD sans surcoût dans Apple Music. Derrière, Tidal, Amazon Music et Deezer ont suivi, proposant un abonnement de base avec a minima des fichiers en qualité CD sans surcoût, alors que Spotify comptait initialement proposer ces fichiers en qualité CD avec un prix plus élevé que le forfait classique. Un choix qui s’explique notamment par le fait que les labels et les maisons de disque facturent l’écoute de ces fichiers de meilleure qualité à un prix plus élevé pour les plateformes de streaming : « Il y a un risque de se banaliser si vous faites simplement ce que tout le monde fait, en proposant le moins cher ou le plus rapide. Nous voulons faire quelque chose de réfléchi ».

L’audio spatial pourrait bien arriver à terme

Si Gustav Söderström confirme que Spotify lancera donc bel et bien sa fonction Spotify HiFi à court, moyen ou long terme — sans donner cependant de date — il est un peu plus énigmatique quant à l’autre virage pris par l’industrie du streaming de musique : l’audio spatial. Rappelons qu’Apple Music, Tidal et Amazon Music proposent désormais des fichiers Dolby Atmos, et qu’Amazon Music et Tidal intègrent même des fichiers Sony 360 Reality Audio. Interrogé pour savoir si Spotify comptait se lancer à son tour dans ce domaine, Gustav Söderström indique qu’il ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet : « Je ne vais pas commenter là-dessus pour l’instant. Je veux garder ça pour plus tard ».

Si le cadre de Spotify ne confirme pas clairement l’intérêt de la plateforme pour l’audio spatial, il indique au contraire avoir des annonces à faire à ce sujet « plus tard ». On peut donc s’attendre, là aussi, à des annonces à court, moyen ou long terme, sans plus de précision.

