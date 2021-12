Spotify HiFi a du retard et ça pourrait bien être à cause d’Apple

Promis pour l'année 2021, Spotify HiFi n'est toujours pas là. Le service de streaming musical suédois a confirmé qu'il avait été reporté à une date indéfinie.

En début d’année, Spotify frappait un grand coup en annonçant l’un de ses projets majeurs pour 2021, l’arrivée d’une formule Spotify HiFi. Celle-ci devait permettre, moyennant un supplément, de profiter des fichiers audio en qualité CD (16 bits, 44,1 kHz). Alors que l’année arrive à son terme, c’était encore silence radio chez la firme suédoise. Logique, puisque le projet a discrètement été mis sous le tapis.

Il y a quelques jours, le site américain The Verge s’inquiétait de cette absence d’une fonctionnalité pourtant promise en février dernier : « Où est Spotify HiFi ? ». Finalement, c’est le site allemand Golem qui lui répond : « Le lancement de Spotify HiFi a été repoussé indéfiniment ».

Golem a en effet obtenu une réponse de la part du service suédois quant à l’absence de disponibilité de cette fonctionnalité, pourtant promise à grand renfort de vidéo avec la chanteuse Billie Eilish :

Les artistes et les fans nous ont indiqué que Spotify HiFi était important pour eux. Nous sommes d’accord et nous avons hâte de proposer l’expérience Spotify HiFi à nos utilisateurs premium à l’avenir, mais nous n’avons pas plus de détails à partager.

Cette communication de Spotify intervient à quelques jours du glas de l’année 2021 et il semble donc bel et bien que le service ne sera pas disponible avant l’année prochaine. Reste à savoir pourquoi ce report.

Un lancement qui n’a plus lieu d’être après Apple Music Lossless

Il faut dire que l’année 2021 a été agitée dans le domaine des fichiers lossless pour les services de streaming de musique. Si Spotify a été le premier à promettre l’arrivée de cette fonction — alors disponible en surcoût chez Deezer, Amazon et Tidal — la firme suédoise s’est fait coiffer au poteau par un concurrent inattendu : Apple Music. En juin dernier, la firme de Cupertino annonçait en effet l’arrivée de la qualité « lossless » sur l’ensemble de son catalogue, sans surcoût pour les utilisateurs, donc dès l’abonnement de base à 9,99 euros par mois. Dans la foulée d’Apple, Amazon a annoncé que son offre Music HD serait intégrée à l’offre de base. Plus récemment, c’est Tidal qui a revu ses offres et propose désormais une qualité CD dès l’abonnement classique.

Alors que le projet initial de Spotify visait à proposer une offre HiFi — en qualité CD — moyennant une augmentation de prix pour ses utilisateurs, ces ambitions semblent désormais dépassées : Amazon, Apple et Spotify proposent déjà une telle qualité moyennant un prix de 9,99 euros par mois. À ce titre, la communication de Spotify semble d’ailleurs éloquente puisque le service de musique cherche désormais à proposer une qualité HiFi à ses « utilisateurs premium », donc ceux ayant souscrit à Spotify Premium pour 9,99 euros par mois. Il ne semble plus question de forfait plus élevé.

Or, en l’absence de gain pécuniaire pour Spotify à proposer cette fonctionnalité moyennant un surcoût, rien ne presse pour la firme suédoise. Le principal argument, maintenant que Spotify est dépassé, est de ne pas l’être trop longtemps. Ce n’est plus une question de gagner de l’argent, mais simplement de ne pas perdre trop d’utilisateurs qui pourraient être tentés de passer à Amazon Music ou Apple Music.

