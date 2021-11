Vous pouvez désormais vous abonner gratuitement à Tidal

Tidal a revu complètement ses offres et propose désormais un abonnement gratuit. La qualité CD devient quant à elle accessible dès 10 euros par mois.

Lorsqu’on cherche quel est le meilleur service de streaming de musique, ou du moins le plus adapté à ses besoins, il peut être tentant de se tourner vers une offre gratuite quand on n’a pas le budget pour payer 5 à 20 euros par mois. Seulement, jusqu’à présent, rares étaient les services à proposer une version gratuite. Parmi les principales plateformes, seuls Amazon Music, Deezer, Spotify et YouTube Music proposaient jusqu’à présent l’inscription gratuite, hors période d’essai.

Chez Apple Music, Qobuz et Tidal, il fallait nécessairement passer à la caisse pour profiter du catalogue musical des différentes plateformes. Du moins jusqu’à présent. Tidal a en effet annoncé ce mercredi l’arrivée d’une nouvelle offre gratuite pour ses utilisateurs.

New: TIDAL Free

We believe in the value of music. To remain competitive — and continue connecting artists and fans — we’re introducing a free tier.

Fans can now try TIDAL at no cost, with access to our entire music catalog and playlists. All with limited interruptions. pic.twitter.com/nLqq9yhWs4

— TIDAL (@TIDAL) November 17, 2021