Fini le yaourt, Spotify affiche les paroles des chansons en temps réel

Vous allez enfin pouvoir chanter les bonnes paroles de vos chansons préférées. Spotify déploie la fonction « Paroles » qui va afficher en temps réel les mots exacts de tout le catalogue.

Après Apple Music, Spotify va enfin vous permettre de connaître les paroles de vos chansons préférées. Le service de streaming musical déploie « Paroles », une nouvelle fonction qui fait défiler les paroles en temps réel pendant la lecture d’une très grande majorité de titres.

Pour y parvenir, Spotify s’est associé au site Musicmatch pour obtenir les paroles des chansons et vous permettre de chanter en direct, avec les bonnes paroles.

