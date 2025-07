Galaxy Tab S9 : l’ancienne tablette premium de Samsung est à moitié prix pour les soldes, avec son clavier offert

La Galaxy Tab S9 revient avec un pack taillé avec son clavier Book Cover Keyboard Slim inclus et devient alors une tablette qui bosse aussi bien qu’un laptop. Les soldes lancées proposent une belle ristourne qui, accompagnée d’un code promo, permet d’avoir ce pack à 449 euros contre 899 euros au lancement.

La Samsung Galaxy Tab S9 n’est pas la dernière tablette haut de gamme du géant sud-coréen, puisqu’elle est sortie courant de l’année 2023. Depuis, il y a eu les sorties des Tab S10 l’année dernière, mais si vous voulez une bonne tablette Samsung sans payer le prix fort, mieux vaut se tourner vers la génération précédente. On trouve en ce moment la version Wi-Fi et 128 Go de la Tab S9 à moitié prix, d’autant plus qu’il s’agit d’un pack inluant le Book Cover Keyboard Slim, de quoi passer d’un simple écran tactile à une véritable station de travail portable sans payer plus cher.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9

Un écran AMOLED 11″ 120 Hz

Le clavier Book Cover Slim

Un combo CPU Exynos 1380 et 8 Go de RAM

Au lieu de 899 euros lors de son lancement, le pack Galaxy Tab S9 et le Book Cover Slim est aujourd’hui disponible en promotion à 449 euros sur Rakuten avec le code : ORDI50.

Un écran et une puissance taillés pour le travail et le fun

L’écran AMOLED 11 pouces de la Samsung Galaxy Tab S9 affiche des couleurs qui explosent littéralement sous les yeux, d’autant plus avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend tout fluide, que ce soit pour scroller un doc ou mater des vidéos. Couplé à l’Exynos 1380 et ses 8 Go de RAM, cet écran ne fait pas que joli : il sert une expérience hyper fluide même quand plusieurs applis tournent en parallèle. Quant à la batterie, elle tient une journée sans broncher, même avec de la vidéo et du multitâche intensif.

Le design de la Tab S9 est d’ailleurs pensé pour les déplacements : fine, légère (moins de 500 g), et résistante grâce à sa certification IP68. Autrement dit, elle survivra aux journées de pluie et aux cafés renversés. Concernant, l’interface One UI 7 (après mise à jour) de Samsung, elle apporte une personnalisation intuitive qui simplifie la vie au quotidien, notamment avec les modes multitâches qui transforment l’écran en vrai tableau de bord et toutes les options Galaxy AI.

Côté son, les quatre haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos délivrent un son ample et précis, parfait pour les visios ou la dernière série Netflix. Un vrai plaisir, surtout pour une tablette de cette finesse.

Le Book Cover Keyboard Slim, ce n’est pas juste un accessoire

Le clavier Book Cover Slim n’est pas qu’un gadget : il fait toute la différence. Avec son design aimanté, il s’installe en deux secondes et transforme la Tab S9 en machine de travail redoutable. Les touches sont bien espacées et offrent une frappe confortable, même pour rédiger un long mail ou bosser sur un projet.

En prime, la Book Cover sert de protection, elle enveloppe la tablette, protège l’écran et l’arrière sans ajouter trop de poids. Les finitions sont impeccables, dans la droite lignée des accessoires premium de Samsung, et le maintien aimanté est suffisamment solide pour ne pas se déclipser à la moindre secousse.

Enfin, ce combo permet de passer du mode tablette au mode laptop en un clin d’œil, parfait pour ceux qui veulent tout faire avec un seul appareil, sans s’encombrer d’un ordinateur portable. De quoi séduire les pros en vadrouille comme les étudiants exigeants.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Tab S9 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes du moment.

