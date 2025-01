Samsung Galaxy Tab S9 : les soldes font perdre 50 % à cette tablette premium toujours excellente

Les soldes permettent de rendre des produits haut de gamme bien plus accessibles, c’est le cas par exemple de la Galaxy Tab S9. Une tablette Samsung premium qui voit son prix chuter à 450 euros grâce à cette offre, au lieu de 899 euros à son lancement.

Samsung devrait dévoiler le 22 janvier ses nouveaux fleurons, les Galaxy S25, mais ce n’est pas l’objet de cet article puisque l’équipe bons plans à repérer une bonne affaire du côté des tablettes. La Galaxy Tab S9 est un très bon produit, avec son design soigné, ses performances de haute volée et son autonomie solide. Pour les soldes, la voilà à moitié prix.

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab S9 ?

Un bel écran Amoled en définition de WQHD à 120 Hz

Elle ne manque pas de puissance avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie satisfaisante

Au départ à 899 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 est actuellement remisée à 550 euros sur le site E. Leclerc, mais grâce à une ODR de 100 euros, la tablette revient à 450 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une ardoise qui s’aligne enfin sur ses grandes sœurs

La Galaxy Tab S9 est la plus abordable de la série, et généralement, les concessions se font au niveau de l’écran. Cette fois-ci, Samsung change la donne en laissant de côté la technologie LCD pour l’Amoled sur sa Tab S9 qui jouit donc de la même qualité d’image et du même rapport de contraste infini que ces aînés. S’ajoute à cela, une belle définition de WQHD (2 560 x 1 600 pixels), ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour assurer une navigation fluide.

Côté design, la sensation premium est bel et bien au rendez-vous ce modèle, avec un dos en aluminium agréable au toucher. Ses tranches plates facilitent la prise en main, comme sa petite diagonale de 11 pouces. Sa façade arrière accueille un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est d’ailleurs fourni dans la boîte.

À l’aise pour toutes les tâches du quotidien

Plus abordable que ses consœurs, la Tab S9 loge également dans ses entrailles la puissante puce de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Elle fonctionne sans latence et vous offre une expérience fluide même quand vous jouez à des jeux gourmands.

D’ailleurs, si vous comptez y passer du temps, l’ardoise peut compter sur une grande batterie de 8 400 mAh capable de faire tenir une journée et demie la tablette, selon votre utilisation. Au niveau de la puissance de la recharge, elle s’élève à 45 W, ce qui lui permet de faire le plein en moins de deux heures.

Nous n’avons pas eu l’occasion de tester la Samsung Galaxy Tab S9, mais vous pouvez toujours jeter un œil sur celui du modèle Ultra.

