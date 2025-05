Galaxy Tab S9 : cette tablette premium de Samsung se brade dans un pack avec 41 % de remise pendant les French Days

Les French Days continuent leur petit bonhomme de chemin et font un passage chez Darty pour proposer un pack avec la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S9, une smart book cover et un bloc fast charge pour 529,99 euros.

Pack Samsung Galaxy Tab S9 IA // Source : Frandroid

Le marché des tablettes tactiles de 11 pouces est légèrement saturé. Samsung en était conscient en 2023 quand ils ont lancé la Samsung Galaxy Tab S9 sur le marché. Pour qu’elle trouve sa place, il fallait qu’elle ait un petit quelque chose en plus. Et ce petit truc, c’est son écran OLED de 11 pouces qui va faire la différence. Il vient apporter un confort certain pour regarder les films, séries et vidéos en streaming. Une tablette qui est ici en pack avec une cover et un chargeur rapide et quasiment à moitié prix pendant les French Days chez Darty.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9

L’écran OLED, vraiment l’atout charme de cette tablette

Les accessoires inclus, y compris le stylet pour l’utiliser

Des performances globales qui frisent l’excellence

La Samsung Galaxy Tab S9, seule, coûte 899 euros. Là, grâce aux French Days sur Darty, elle est à 529,99 euros et accompagnée d’une cover et d’un chargeur rapide.

Une petite tablette qui a tout d’une grande

Avec sa Galaxy Tab S9, Samsung a su faire une tablette haut de gamme dans un format compact. Elle vient tranquillement taquiner l’iPad d’Apple sans avoir à rougir de ses performances. Le point fort de cette tablette, c’est évidemment son écran OLED de 11 pouces, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour fluidifier la navigation. Le tout dans un format portable, facilement transportable, puisqu’elle ne fait que 254,3 × 166 × 5,9 mm pour 500 g.

La tablette fonctionne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2, avec 8 Go de RAM et une mémoire de 128 Go. Cela peut paraître peu, mais vous pouvez y ajouter une carte microSD de 1 To maximum pour pouvoir stocker vos propres fichiers et dossiers. Le tout tourne avec Samsung One UI 5.1.1 et Android 13, en tout cas à sa sortie, puisque vous pouvez la mettre à jour.

La Samsung Galaxy Tab S9 n’a rien à prouver

L’OS est peut-être le point un peu plus faible de cette tablette. Certaines applications tierces sont mal optimisées, mais la Galaxy Tab S9 réussit à rattraper le coup grâce au mode DeX, inventé par Samsung. Avec ça, l’interface Android se transforme en simili Windows et les apps s’ouvrent sous la forme de fenêtres flottantes, ce qui rend le tout beaucoup plus pratique.

Un dernier mot sur les accessoires qui accompagnent cette tablette. Il y a d’abord le S Pen, automatiquement inclus, qui permet d’avoir une navigation plus précise et fluide. Il y a aussi le chargeur rapide 45W pour recharger rapidement la batterie de 8 400 mAh (qui permet une autonomie de 15 h en usage classique).

Vous pouvez en apprendre plus sur la Samsung Galaxy Tab S9 en consultant le test complet chez nos confrères de Numerama.

Vous avez aussi la possibilité de consulter notre guide d’achat sur les meilleures tablettes tactiles du moment, pour trouver la vôtre.

