French Days : vous êtes plutôt Galaxy S24 Ultra, iPhone 16e ou Pixel 9a ? Voici notre top 9 des offres sur les smartphones

Apple, Samsung, Xiaomi, Google… Même les smartphones les plus en vue et même les plus récents du marché sont en promotion pendant les French Days. Voici notre sélection régulièrement mise à jour des meilleures offres dans le domaine.

Les French Days signent leur grand retour cette semaine avec de nombreuses promotions sur les produits high-tech, et plus particulièrement les smartphones. C’est le moment opportun de changer de modèle, et si ces bonnes affaires sont disponibles en magasin, le mieux est de rester attentif à ce qu’il se passe en ligne et à se rendre régulièrement dans la rubrique Bons plans de Frandroid.

Les meilleures offres des French Days sur les smartphones

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guides d’achat sur les smartphones. Pour commencer, notre guide sur les meilleurs smartphones du moment. Nous avons également un guide des meilleurs photophones ainsi qu’un autre sur les meilleurs modèles à moins de 300 euros.

Motorola Moto G15

Motorola dégaine de nouveaux smartphones efficaces et accessibles, dont le Moto G15 Power. Un modèle entrée de gamme qui allie design soigné, fonctionnalités essentielles et prix attractif pour rivaliser avec les Redmi de Xiaomi. Bonne nouvelle : le voilà déjà en promotion à l’occasion des French Days.

Une bonne qualité de fabrication

Une puce MediaTek efficace

Une batterie longue durée : 6 000 mAh

De base à 199 euros, le Motorola Moto G15 Power est en ce moment remisé à 179 euros sur le site Carrefour.

Oppo Reno 13FS

Oppo renouvelle en 2025 sa gamme Reno avec trois modèles de smartphones de la nouvelle itération « Reno 13 ». Ils viennent étoffer le segment milieu de gamme de la marque avec une promesse de 5 ans de mises à jour système et 6 ans de mises à jour de patchs de sécurité. Le Reno 13 FS est l’une des versions les plus abordables des trois, et c’est davantage le cas lors des French Days : il tombe sous les 350 euros.

Les points forts de l’Oppo Reno 13FS

De bonnes performances en gaming

Photo de jour de bon niveau

La qualité de son écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz

L’Oppo Reno 13 FS coûte habituellement 399 euros, mais pendant les French Days, on le trouve en promotion à 349 euros sur le site Carrefour.

Pack Samsung Galaxy A36 + Galaxy Fit 3

Nouveau sur le marché des smartphones milieu de gamme, le Samsung Galaxy A36 tente de se rapprocher des modèles plus premium de Samsung, tout en conservant un prix contenu. D’autant plus pendant les French Days, il se trouve dans un pack avec un bracelet connecté à moins de 320 euros.

Les atouts du Samsung Galaxy A36

Une dalle Amoled de 6,7 pouces Full HD+ à 120 Hz

Une batterie de 5 000 mAh et charge rapide 45 W

Une bonne longévité logicielle : 6 ans de mises à jour

Bonus : un bracelet connecté efficace

Au départ proposé à 421,99 euros, le pack Samsung Galaxy A36 avec le Galaxy Fit 3 se trouve actuellement en promotion à 319 euros chez Boulanger, grâce à une ODR de 30 euros.

Apple iPhone 16e

La famille iPhone 16 compte un cinquième membre, l’iPhone 16e, digne héritier des modèles SE, traditionnellement plus abordables. Et bien que ce dernier smartphone soit effectivement moins onéreux que le modèle de base, l’iPhone 16, il flirte tout de même avec le haut de gamme pour ce qui est de son prix. Et c’est d’ailleurs son principal défaut, car pour le reste, c’est un appareil très séduisant.

Les points forts de l’Apple iPhone 16e

Un design digne de ses grands frères premium

Une puce A18 très performante

L’interface et l’autonomie au top !

Au lieu de 719 euros, l’Apple iPhone 16e (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 689 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger) avec le code RAKUTEN30.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est l’expression la plus aboutie de ce que la marque sud-coréenne sait faire de mieux, du moins était avant la sortie du S25 Ultra. Depuis plusieurs générations, la gamme Galaxy S incarne le haut de gamme Android, et au fil des années, elle s’est diversifiée avec des variantes bien distinctes : la version « de base », la déclinaison Plus, plus grande et mieux équipée, et enfin le modèle Ultra, véritable vitrine technologique du savoir-faire du géant coréen.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Ultra

Un écran AMOLED d’excellente facture, lumineux et anti-reflets

Un Snapdragon 8 Gen 3 à la puissance décoiffante

Une autonomie olympique !

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go – Enterprise Edition) est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur la Fnac. À savoir que les Samsung Galaxy Enterprise Edition ajoutent des fonctionnalités professionnelles par rapport aux modèles standards.

Apple iPhone 14

L’iPhone 14 est arrivé sur le marché il y a bientôt trois ans et il nous avait à l’époque beaucoup plu en raison de sa puce puissante et de son autonomie de deux jours. Mais son prix d’alors, qui dépassait les 1 000 euros, était réellement rédhibitoire. Son tarif a évidemment dégringolé au fil du temps, et c’est pendant ces French Days que son rapport qualité-prix est plus intéressant.

Les points forts de l’Apple iPhone 14

Toujours une impression de premium, quasi trois ans après sa sortie

Encore quelques années de MAJ sur iOS

Des performances encore décentes avec sa puce A15 Bionic

Au lieu de 1 019 euros lors de son lancement, l’Apple iPhone 14 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Boulanger.

Pack Samsung Galaxy A56

Nouveau fleuron du milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A56 est un smartphone qui ne réinvente pas la roue mais qui offre une très belle interface maison et quelques fonctions héritées des Galaxy S. Noté 8/10, nous vous le recommandons chaudement, d’autant plus qu’il est ici en promotion dans un pack avec une paire de Samsung Galaxy Buds FE.

Les points forts du Samsung Galaxy A56

De bonnes finitions et des matériaux premium

Un écran lumineux et mieux calibré

6 ans de MAJ Android et une recharge de 45 W

Au lieu de 622 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy A56 (256 Go) et une paire de Samsung Galaxy Buds FE est aujourd’hui disponible en promotion à 352 euros sur la Fnac. Et ce en partie grâce à une offre de remboursement de 50 euros.

Pack Xiaomi Redmi Note 13 4G

Si Xiaomi s’illustre de plus en plus sur le haut et très haut de gamme, le constructeur chinois n’en oublie pas ses gammes plus abordables, notamment sa branche Redmi. On se retrouve ainsi avec des téléphones effectivement plus accessibles, mais de qualité, comme avec le Redmi Note 13, sorti début 2024. Et cet appareil très intéressant le devient encore plus dans ce pack avec des écouteurs sans fil et à bas prix.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz !

Un processeur Snapdragon 685 couplé à 8 Go de RAM

Une batterie de 5 000 mAh et une recharge de 33 W

Au lieu de 199 euros, ce pack comprenant le Xiaomi Redmi Note 13 4G (256 Go) avec une paire de Xiaomi Redmi Buds 6 Play est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy A35

Bien moins onéreux que les Galaxy S, mais tout de même dotés d’une bonne configuration avec même quelques caractéristiques premium, les Samsung Galaxy A sont des smartphones vraiment recommandables. Celui qui nous intéresse le plus en ce début des French Days, c’est le Galaxy A35. Un modèle avec écran rafraîchi à 120 Hz et une puce puissante pour un rapport qualité-prix optimal.

Les points forts du Samsung Galaxy A35

Un design et un écran corrects

L’interface One UI, toujours agréable

Un bon rapport performances/prix

Au lieu de 399 euros, le Samsung Galaxy A35 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 279 euros sur Boulanger.

