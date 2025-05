French Days 2025 : il est encore de temps de faire de belles économies, voici les meilleurs deals avant la fin

Les French Days 2025 se termineront demain et pourtant on trouve encore quelques pépites côté Tech. Dans cet article, nous partageons uniquement les meilleures offres des différents e-commerçants, que nous recommandons pour leurs qualités et leur prix plus bas qu’à l’accoutumée.

Les French Days sont de retour pour la première fois en cette année 2025. Cela va être encore l’occasion de s’équiper à de très bons prix si ce n’est pas déjà le cas, avec des smartphones, tablettes, TV, PC portables, casques ou écouteurs sans fil et objets connectés à prix cassés. Et, pour les derniers jours de l’évènement made in France, les offres sont encore très nombreuses. C’est à s’y perdre, mais pas de panique, l’équipe de Frandroid est là pour vous partager uniquement les meilleures offres du moment.

French Days : quelles sont les meilleures offres ?

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les offres encore disponibles

Pour le confort de port, toujours aussi agréable

Pour la spatialisation avec les titres en Dolby Atmos

Pour leur intégration parfaite à l’écosystème de la marque

Auparavant affichés à 149 euros, puis réduits à 129,96 euros, les AirPods 4 sans ANC sont aujourd’hui proposés à 114,96 euros sur Amazon grâce à une remise directement appliquée dans le panier.

Manette Xbox Series + 3 mois de Game Pass // Source : Frandroid

L’un des design les plus ergonomiques du marché

Elle est compatible avec de nombreux appareils

Le Game Pass Ultimate permet de tester les nouveautés

Le duo manette sans-fil Xbox Series et 3 mois de Game Pass Ultimate coûte normalement 98,98 euros. Avec cette offre Amazon, il passe à 84,99 euros. Et si vous utilisez le code promo LUN25, il passe même à 59,99 euros, soit à peine le prix de la manette.

TCL 55A300W // Source : Frandroid

TCL propose une superbe qualité d’image HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ

De bonnes performances en gaming

L’intégration de Google TV

Le TCL NXTFRAME 55″ est un produit qui coûte normalement 1 305 euros. Mais sur Ubaldi, il est affiché à 699 euros, et même à 685 euros si vous utilisez le code promo 2DAYS1825 pendant les French Days.

Une qualité d’image 2K

Détection de mouvement et de personne

Alerte sirène et projecteur

Au lieu de 89,99 euros, la TP-Link Tapo TC82 est aujourd’hui disponible en promotion à 69,99 euros sur Boulanger.

Une belle dalle de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour !

Une autonomie d’une journée, voire plus si on est raisonnable

D’abord affiché à 251,99 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy A16 5G et une batterie externe de 10 000 mAh est aujourd’hui proposé à 201,99 euros chez Boulanger.

Rendu immersif 3.1 canaux avec Dolby Atmos et DTS:X

Caisson sans fil, avec calibration automatique

Compatible HDMI eARC, Bluetooth 5.0 et Bravia Sync

Au lieu de 499 euros, la Sony Theatre Bar 6 Edition aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros chez Boulanger avec cette ODR et 30 euros de remise au panier.

Une dalle incurvée QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD Freesync Premium

Affiché à 279,99 euros sur le site officiel de la marque, l’écran PC gamer MSI G273CQ est aujourd’hui disponible en promotion à 164,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES129.

Une double suspension rassurante

Un écran bien lisible

Une puissance de 1 000 W en pic

Lancée à 599 euros, la trottinette électrique Ninebot F3 E est en ce moment affichée à 549 euros chez Darty et le site de la Fnac ainsi que chez Boulanger.

Des performances qu’on retrouve d’habitude sur des smartphones plus onéreux

L’écran Super AMOLED 120 Hz propose une belle image

Une interface originale dépourvue de bloatwares

De base, le CMF Phone 1 est vendu 239 euros, mais sur Amazon il peut vous revenir à seulement 164 euros avec le code LUN25.

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 est à l’aise dans le gaming

Le processeur Intel Core i7 de 12e gen tient bien la barre

L’écran Full HD IPS 144 Hz offre une bonne expérience

Le Lenovo LOQ 15IAX9E est une machine vendue à sa sortie à 859,99 euros. Depuis, Cdiscount l’a baissée à 729,99 euros et passe même à 714,99 euros avec le code 15DES129.

Un design dans l’air du temps et un écran très lumineux

Un volet photo très bien exécuté

Autonomie en hausse et suivi logiciel impeccable

Lancé à 1 099 euros, le Google Pixel 9 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 768 euros sur Amazon, mais grâce à un bonus de reprise de 100 euros, il tombe à 668 euros.

Pack Samsung Galaxy Tab S9 IA // Source : Frandroid

L’écran OLED, vraiment l’atout charme de cette tablette

Les accessoires inclus, y compris le stylet pour l’utiliser

Des performances globales qui frisent l’excellence

La Samsung Galaxy Tab S9, seule, coûte 899 euros. Là, grâce aux French Days sur Darty, elle est à 529,99 euros et accompagnée d’une cover et d’un chargeur rapide.

Une interface claire et un écran lumineux et bien défini

Un assistant vocal pratique

Beaucoup de modes sportifs

Au lieu de 99 euros, l’Amazfit Active 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 71 euros sur Amazon, durant les French Days, grâce au code promo VEN25.

Pour sa dalle de 15,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

Pour son combo i5-1334U + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Pour sa connectique fournie

Initialement affiché à 599 euros, le Dell Inspiron 15 (3530) est aujourd’hui proposé à 499 euros sur Amazon.

Corrections automatiques et bon contraste

Google TV embarqué et son lot d’applications

Facile à installer

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Smart Projector L1 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 294 euros sur Amazon durant les French Days avec le code VEN25.

Xiaomi 2K A27Qi // Source : Frandroid

L’affichage 2K permet de profiter d’un bel affichage

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Des couleurs fidèles pour bien travailler

C’est une petite promotion qui vous attend pendant les French Days sur le site de Xiaomi, avec l’écran 2K A27Qi qui passe de 169,99 euros à 159,99 euros.

L’autonomie en hausse par rapport au modèle précédent

Les belles performances de la puce Apple A15 Bionic, même pour 2025

L’un des meilleurs appareils photo du marché

Au lieu de 749 euros, l’iPhone 13 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros chez Darty.

Un SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 de 1 To

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 300 Mo/s

Un dissipateur thermique inclus

Auparavant affiché à 149,99 euros, le SSD NVMe M.2 Crucial T500 de 1 To est aujourd’hui disponible à 62,65 euros sur Amazon grâce au code VEN25.

Sa qualité d’image : 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos et 120 im/s

tvOS, une interface fluide et épurée et l’Assistant Siri réactif et utile

L’écosystème d’Apple

Normalement disponible en version Wi-Fi avec 64 Go de stockage à 169 euros, l’Apple TV 4K (2022) est aujourd’hui remisé à 154,99 euros sur le site Cdiscount avec le code 15DES129.

L’écran Super AMOLED FHD+ à 120 Hz

Les deux jours d’autonomie

L’efficacité du capteur principal de 50 Mpx

Lancé à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 est actuellement disponible en promotion à seulement 184 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 15DES129.

Un écran bien lisible au soleil

De nombreux entraînements sans abonnement

Un GPS et un cardiofréquencemètre précis

Auparavant affichée à 349,99 euros, la Garmin Forerunner 255 est aujourd’hui disponible en promotion à 178,99 euros sur Amazon après avoir appliqué le code VEN25.

Une manette bien finie et pensée pour l’ergonomie

L’immersion au rendez-vous avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives

Elle s’ouvre encore plus aux joueurs PC/Mac/Android/iOS

Au lieu de 79,99 euros habituellement, la manette Sony PlayStation DualSense couleur Chroma Pearl tombe à 54,99 euros sur Amazon grâce au code VEN25.

Une bonne qualité de fabrication

Une puce MediaTek efficace

Une batterie longue durée : 6 000 mAh

De base à 199 euros, le Motorola Moto G15 Power est en ce moment remisé à 179 euros sur le site Carrefour.

De bonnes performances en gaming

Photo de jour de bon niveau

La qualité de son écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz

L’Oppo Reno 13 FS coûte habituellement 399 euros, mais pendant les French Days, on le trouve en promotion à 349 euros sur le site Carrefour.

Un casque confortable et léger

Une bonne réduction de bruit active

Un son riche et équilibré

Initialement à 289,99 euros, le casque Bose QuietComfort SC est aujourd’hui en promotion à 199 euros sur le site de la Fnac.

Une dalle Amoled de 6,7 pouces Full HD+ à 120 Hz

Une batterie de 5 000 mAh et charge rapide 45 W

Une bonne longévité logicielle : 6 ans de mises à jour

Bonus : un bracelet connecté efficace

Au départ proposé à 421,99 euros, le pack Samsung Galaxy A36 avec le Galaxy Fit 3 se trouve actuellement en promotion à 319 euros chez Boulanger, grâce à une ODR de 30 euros.

Compatible 4K 120 Hz et HDR, pour des jeux toujours plus beaux

Rétrocompatible PS4 avec mode Game Boost pour améliorer les jeux

2 manettes supplémentaires

Au lieu de 599 euros, le pack PS5 standard avec deux manettes DualSense revient à 549 euros sur Cdiscount pendant les French Days.

Puce Apple M4 gravée en 3 nm

Une grosse autonomie jusqu’à 18 heures

Des finitions raffinées et une belle dalle LCD

Au lieu de 1199 euros, l’Apple MacBook Air 13″ M4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1099 euros sur la Fnac.

Un design digne de ses grands frères premium

Une puce A18 très performante

L’interface et l’autonomie au top !

Au lieu de 719 euros, l’Apple iPhone 16e (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 689 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger).

Un laptop de 1,3 kg

Un écran OLED WUXGA de 14 pouces

Un combo Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 099 euros, l’Asus Vivobook S14 (S5406SA-QD246W) est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros chez Boulanger.

Son autonomie de 12 h, pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit

La certification IP67, qui fait qu’elle peut aller partout

Le mode Stéréo, pour jumeler deux enceintes compatibles

Sur le site de la marque, la Bose SoundLink Flex II est affichée à 179,95 euros. Mais sur Boulanger pendant les French Days, elle est disponible à 129,99 euros.

Une grande dalle 4K QNED de 75 pouces

L’ALLM disponible

WebOS 24 avec des mises à jour pendant 5 ans

Initialement affiché à 999 euros, le TV LG 75QNED80 est aujourd’hui proposé à 849 euros à la Fnac et chez Darty.

L’affichage 4K permet de profiter de belles images

La technologie EyesErgo est là pour prendre soin des yeux

Le Display Kit, des outils pour personnaliser l’affichage

Jusqu’à la veille des French Days, le MSI Pro MP273U coûtait 299,99 euros. Mais là, et jusqu’au 7 mai 2025, il est disponible pour 229,99 euros.

6 ans de mise à jour pour garanties, jusqu’en 2031

L’écran Super AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces est très agréable

L’autonomie des Samsung Galaxy Buds FE, aussi très confortables

Le prix de ce pack, quand il n’est pas en promotion, est de 622 euros. Si vous passez chez Fnac pendant les French Days, vous l’avez à 452 euros. Ensuite, en remplissant l’offre de remboursement Samsung, vous récupérez 50 euros sur votre achat. Soit une dépense finale de 399 euros.

LuminOS et son accès aux plateformes de streaming

Le design compact fait qu’on peut le transporter partout

Le Bluetooth permet de connecter un casque ou des écouteurs

Comme mentionné plus haut, le Philips NeoPix 130 Smart coûte d’habitude 179 euros. Mais si vous allez sur Boulanger, grâce au French Days, il est à vous pour 149 euros.

Une dalle Amoled de 6,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce Exynos 1380 solide

Quatre ans de mises à jour majeures d’Android

Lancé à 399 euros, le Samsung Galaxy A35 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 279 euros chez Boulanger.

Basses amples et maîtrisées

Un design plus classique, mais surtout plus ergonomique

Une belle autonomie

Au lieu de 179 euros, le pack Samsung Galaxy Buds 3 + Chargeur sans fil rapide est aujourd’hui disponible en promotion à 129 euros à la Fnac.

Un sublime écran AMOLED de 6,8 pouces

Un puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3

Une excellente autonomie

Au lieu de 1472 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur la Fnac.

Une vitesse de lecture séquentielle qui va jusqu’à 1050 Mo/s

Il se branche absolument partout en USB-C : PC, console, smartphone, tablette, etc.

Un format carte bancaire léger et certifié IP65

Avant les French Days, le Samsung T7 Shield 2 To était affiché à 219,99 € sur Boulanger. Alors qu’en ce moment, et jusqu’au 7 mai, vous le retrouvez à 169,99 euros sur le même site.

Une dalle QLED anti-reflets de 65″ qui se transforme en tableau

Compatible HDR10+

Un port HDMI 2.1 + VRR et ALLM

Initialement affiché à 1 290 euros, le Samsung The Frame TQ65LS03D 2024 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Boulanger.

Withings Body Smart // Source : Frandroid

Des fonctions bien au-delà de la simple pesée

Une autonomie de 15 mois

Le mode « yeux fermés » qui ne se focalise pas sur le poids, mais sur la santé

La Withing Body Smart est une balance connectée qui passe de 99,95 euros à 84,95 euros pendant les French Days sur Darty.

Un design à la fois compact, léger et mobile

Une image nette et lumineuse

Un son immersif, équilibré et appareil silencieux

Au lieu de 399 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 234 euros sur Cdiscount, avec le code promo 15DES129.

Un design aux petits oignons qui tranche avec la concurrence

Des performances au top

Un écran bien calibré et très fluide (144 Hz)

Au lieu de 530 euros, la Xiaomi Pad 7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 480 euros à la Fnac.

Une autonomie XL et une recharge rapide

Un écran qui peut rivaliser avec des modèles plus onéreux

Des performances équilibrées

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Pack Redmi Note 13 + Redmi buds6 Play est aujourd’hui disponible en promotion à 169 euros chez Boulanger.

Une dalle OLED de 6,1 pouces

Une autonomie de deux jours

iOS et ses fonctionnalités

Lancé à 1 019 euros, l’iPhone 14 est aujourd’hui affiché à 599 euros chez Boulanger.

Un modèle compact et orientable à 180°

Des images projetées en Full HD jusqu’à 100 pouces

Le Gaming Hub intégré

Initialement affiché à 799 euros, le pack Samsung The Freestyle 2, avec une batterie portable, un étui de transport et une coque de protection en verre, est aujourd’hui proposé à 699 euros chez Darty et à la Fnac.

