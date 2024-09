Xiaomi Redmi Watch 5 Lite bientôt annoncée : Oled, GPS intégré, Alexa et résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM

La Redmi Watch 5 Lite arrive, et elle ne fait pas dans la demi-mesure. Oled, GPS intégré, Alexa et résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM… La fiche technique est solide et le prix devrait doux.

Xiaomi n’a pas encore annoncé sa Redmi Watch 5 Lite, cela sera le cas le 25 septembre prochain, mais on a déjà pas mal d’informations à son sujet. Malgré son nom « allégé », cette montre connectée promet des fonctionnalités intéressantes.

Un écran Oled

Commençons par le plus visible : l’écran. Xiaomi fait le pari de remplacer la dalle IPS de 2 pouces de la Redmi Watch 5 Active par un écran Amoled de 1,96 pouce.

C’est un changement intéressant qui mérite qu’on s’y attarde, surtout que la Redmi Watch 5 Lite ne devrait pas être vendue très cher. Les écrans Amoled sont réputés pour leurs noirs profonds et leurs couleurs vibrantes. En optant pour cette technologie, Xiaomi offre une expérience visuelle nettement supérieure à sa précédente itération… et certainement une autonomie améliorée. D’ailleurs, Xiaomi promet 18 jours d’autonomie, comme la Redmi Watch 5 Active annoncée plus tôt dans l’année.

GPS intégré

L’autre grande nouveauté de cette Redmi Watch 5 Lite, c’est l’intégration d’un module GPS. C’est une fonctionnalité qu’on ne s’attend pas forcément à trouver sur une montre d’entrée de gamme, et pourtant, on en a un ici. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez laisser votre smartphone à la maison quand vous partez courir ou faire du vélo. La montre enregistrera votre parcours toute seule comme une grande.

C’est un vrai plus pour les sportifs, mais attention aux faux espoirs. La précision des GPS intégrés dans les montres connectées peut parfois laisser à désirer, surtout dans les modèles moins chers. Il faudra attendre les tests en conditions réelles pour juger de l’efficacité de cette fonctionnalité.

La natation à l’honneur

Parlons un peu d’étanchéité. La Redmi Watch 5 Lite n’est pas seulement certifiée IP68, elle est également étanche jusqu’à 5 ATM. En clair, vous pouvez nager avec sans problème. Xiaomi va même plus loin en proposant un mode d’entraînement spécifique pour la natation.

C’est une excellente nouvelle pour les nageurs, mais gardons la tête froide. Le suivi de la natation est une fonctionnalité complexe qui demande des capteurs précis et des algorithmes bien calibrés. Il sera intéressant de voir comment cette montre d’entrée de gamme se comporte dans le bassin… si on a l’occasion de la tester là.

Alexa au poignet : gadget ?

La Redmi Watch 5 Lite intègre des haut-parleurs et des microphones, qui permettent non seulement de passer des appels (à condition que votre smartphone soit à portée), mais aussi d’utiliser Amazon Alexa.

Sur le papier, c’est cool : vous pouvez contrôler vos appareils domotiques, régler des minuteries ou créer des entrées dans votre calendrier, le tout depuis votre poignet.

Mais soyons honnêtes, l’utilisation d’un assistant vocal sur une montre est-elle vraiment pratique au quotidien ? Il faudra tester encore une fois.

Xiaomi va mettre en avant la compatibilité de la Redmi Watch 5 Lite avec HyperOS, son nouveau système d’exploitation unifié. En théorie, cela devrait permettre une intégration fluide avec les smartphones Xiaomi. D’ailleurs, la Redmi Watch 5 fonctionnera avec Android et iOS.

Xiaomi n’a pas encore annoncé le prix officiel de la Redmi Watch 5 Lite, ni sa disponibilité en Europe. Si Xiaomi parvient à maintenir un prix agressif malgré les améliorations apportées, la Redmi Watch 5 Lite pourrait bien devenir un best-seller.

Mais attention, Xiaomi n’est pas seul sur ce créneau. Des concurrents comme Amazfit ou Huawei proposent également des montres connectées abordables avec des fonctionnalités similaires.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2024 ?