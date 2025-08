La Xiaomi Redmi Pad 2 et la Samsung Galaxy Tab A9+ sont en promo à moins de 200 €, mais quelle tablette pas chère choisir ?

La Xiaomi Redmi Pad 2 et la Samsung Galaxy Tab A9+ sont des tablettes qui ont le mérite d’afficher un excellent rapport qualité-prix. Ces deux références en promotion à moins de 200 euros devraient vous plaire, mais entre Samsung et Xiaomi, laquelle choisir ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Xiaomi Redmi Pad 2 vs Samsung Galaxy Tab A9+

Les tablettes tactiles, c’est comme les smartphones : il y en a pour tous les usages et pour tous les prix. Si vous avez besoin d’une tablette efficace et abordable pour la famille avec un prix attractif, il vaut mieux se tourner vers des acteurs comme Samsung ou encore Xiaomi.

On a Xiaomi qui propose sa Redmi Pad 2. Il s’agit d’une tablette entrée de gamme récente qui ne devrait pas vous décevoir. Du côté de la concurrence, Samsung a sorti sa Galaxy Tab A9+, une ardoise sous Android, elle aussi à un prix avantageux, et qui profite du savoir-faire coréen. Ces deux références se trouvent actuellement en promotion. Si vous ne savez pas laquelle choisir, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Quels sont les tablettes en promotions ?

Des tablettes soignées

Pour des tablettes entrée de gamme, les deux ardoises tactiles sont bien finies avec un design moderne et un châssis monocoque qui leur donne un aspect premium. Avec ses dimensions 254,58 x 166,04 x 7,36 mm et ses 510 g, la Xiaomi Redmi Pad 2 offre une prise en main confortable, notamment avec sa surface légèrement grainée. La Galaxy Tab A9+ de Samsung est plus compacte et légère (257,1 x 168,7 x 6,9mm et 480 g) pour être tenue d’une main facilement.

Et même si une tablette n’a jamais été un appareil photo, détaillons cette partie. La Redmi Pad 2 possède un capteur arrière grand-angle de 8 MP et un capteur selfie de 5 MP. Des capteurs qui peuvent dépanner, mais leur usage principal, notamment le capteur avant, reste la visioconférence. La Galaxy Tab A9+ propose la même configuration. Elle dépanne pour des clichés simples mais ne rivalise pas avec ceux d’un smartphone.

Des dalles LCD agréables à utiliser

En face avant, les deux tablettes ont la même diagonale de 11 pouces. Une fois l’écran allumé, les deux dévoilent des bordures tout de même assez prononcées sur quatre côtés, mais restent dans ce qui se fait à ce tarif. Xiaomi a l’habitude de proposer de l’Oled sur ses smartphones entrée de gamme. Cependant, pour sa tablette, la marque se contente d’un affichage LCD. Son écran offre une très généreuse définition de 2560 x 1600 pixels et pour ne rien gâcher, il est compatible 90 Hz. La Tab A9+ de Samsung s’appuie sur une dalle TFT en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) et qui est rafraîchie à 90 Hz pour une bonne fluidité dans l’interface.

L’ardoise de la firme sud-coréenne est sortie avec Android 13 et OneUI. Une interface plaisante à utiliser, où les options de personnalisation sont multiples, que ce soit sur le thème général de l’appareil ou les associations de couleur possibles. Seul hic, elle peut être mise à jour jusqu’à Android 15 mais pas plus. Sur la Redmi Pad 2, on retrouve HyperOS 2.0 avec Android 15. Les animations sont fluides avec Gemini accessible via une pression longue sur le bouton d’alimentation et Entourer pour rechercher. Elle propose des fonctions pratiques pour tablette comme l’écran divisé et les fenêtres flottantes. Quant aux mises à jour, Xiaomi se montre généreux avec cinq ans de suivi logiciel et sept ans de mises à jour de sécurité.

Parfaite pour des usages classiques

Pour fonctionner efficacement, la Xiaomi Redmi Pad 2 s’appuie sur un processeur MediaTek, le Helio G100 Ultra. Attention, « ultra » ne veut pas dire que c’est un monstre de guerre. Au cours de notre test, nous avons rencontré quelques ralentissements dans l’interface, mais rien de bien grave. Elle gère tout de même bien les tâches classiques comme le streaming ou la navigation. Ses performances en jeu sont limitées, mais la tablette se trouve être un meilleur compagnon pour le cloud gaming. Un de ses points forts est sa gestion thermique : la tablette ne chauffe pas et maintient ses performances.

Sur la Galaxy Tab A9+, c’est une puce Snapdragon 695 de chez Qualcomm qui est à l’animation. Une puce que l’on a déjà aperçue sur des appareils de la marque, comme le Galaxy A23. Elle débloque la 5G pour l’appareil et assure une fluidité relativement bonne. Néanmoins, les légers ralentis au quotidien ne sont pas rares et les performances 3D laissent à désirer. Samsung se rattrape en ajoutant des fonctions intéressantes pour les professionnels : Samsung DeX permet de diviser l’écran en trois pour utiliser plusieurs applications simultanément, parfait pour faire du multitâche ou encore de QuickShare, grâce auquel on peut partager des photos, vidéos et documents avec un autre appareil Galaxy.

Une meilleure autonomie chez Xiaomi

Pour terminer ce versus en bonne et due forme, parlons autonomie qui est souvent l’une des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte pour les utilisateurs.

Avec la Redmi Pad 2, on a droit à une généreuse batterie de 9 000 mAh qui tient dans un petit gabarit (7,4mm d’épaisseur). C’est plus que les modèles haut de gamme de la marque, les Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro. Après l’avoir utilisé quatre heures de jeu en streaming sur GeForce Now, elle n’a perdu que 20 % de son autonomie lors de notre test. En lecture vidéo, on dépasse les 15 heures. Cela fait d’elle un appareil idéal pour enchaîner les épisodes d’une série sans devoir aller la recharger. Si le chargeur est dans la boîte, il ne supporte que du 18 Watts… Comptez 45 minutes pour regagner 20 %.

De son côté, la Galaxy Tab A9+ renferme une batterie de 7 040 mAh. Elle devrait donc tenir moins longtemps que sa rivale. Selon le fabricant, vous pourrez donc l’utiliser pendant 13 heures avant de devoir la brancher. Cela reste confortable pour lire la presse, regarder des vidéos sur YouTube, consulter les réseaux sociaux, etc. Et pour la recharger, la aussi, il faudra être patient avec son chargeur de 15W seulement.

Alors, plutôt Xiaomi ou Samsung ?

Avec un tarif sous les 200 euros, ces deux appareils sont recommandables toutes les deux. La Xiaomi Redmi Pad 2 a néanmoins quelques avantages qui peuvent surement changer la donne face à sa concurrente.

Xiaomi a amélioré sa formule avec sa deuxième version de la Redmi Pad. On est face à une tablette taillée pour les usages les plus répandus : navigation, streaming audio/vidéo et quelques jeux légers. Elle offre une meilleure définition et est donc plus agréable pour consulter du contenu et procure une meilleure immersion. Son taux de rafraîchissement de 90 Hz garantit une bonne fluidité dans tous les usages. Et avec sa batterie plus grande, vous allez pouvoir l’utiliser tout au long de la journée. Mieux encore, elle peut se vanter d’avoir un très bon suivi logiciel, contrairement à son concurrent.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette tablette, nous vous invitons à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Pad 2.

La Samsung Galaxy Tab A9+ n’est pas mauvaise pour autant. Elle plaira principale pour son petit format, pratique pour l’emmener partout avec soi sans grandes difficultés. Son écran correct à 90 Hz, conviendra très bien pour la lecture de la presse et de contenus vidéos. Et, si vous possédez déjà un produit de la marque, vous ne serez pas perdu.

Si la tablette de Xiaomi ou de la marque Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleures tablettes pas chères.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.