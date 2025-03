Envie d’une tablette pas chère ? Celle de TCl avec un écran 2K coûte moins de 200 €

Aussi surprenant soit-il, TCL ne propose pas que des TV mais aussi des tablettes tactiles, comme la NXTPAPER 11 qui se retrouve bradée à 199,99 euros aussi bien chez Auchan que chez Boulanger.

TCL NXTPAPER 11 // Source : TCL

Avoir une petite tablette à portée de main, c’est toujours pratique. Que ce soit pour le travail, ça fait un deuxième, troisième écran bien pratique, pour le perso, c’est toujours mieux de chiller sur un grand écran que sur celui d’un smartphone, ou pour les voyages pour faire passer le temps plus vite chez les plus jeunes (avec modération). Pour ça, il y a des modèles qu’on peut qualifier d’entrée de gamme, comme la TCL NXTPAPER 11 avec son écran de 11 pouces sur laquelle vous pouvez économiser 50 euros. En plus vous avez le choix, la promotion est valable aussi bien sur Auchan que sur Boulanger.

Les points forts de la TCL NXTPAPER 11

Un écran de 11 pouces qui affiche une résolution 2K, c’est confortable

Une autonomie qui va jusqu’Ã 10h en usage classique

La possibilité d’ajouter une carte microSD pour étendre le stockage

Une TCL NXTPAPER 11 4+128 Go comme celle proposée ici, c’est normalement 249,99 euros. Sauf chez Boulanger et Auchan où elle est disponible à 199,99 euros.

Une petite tablette avec un bel écran 2K

Si elle ne se hisse pas au niveau des cadors du genre, la TCL NXTPAPER 11 est une bonne entrée de gamme qui peut facilement dépanner. On aime beaucoup son format compact de 25,7 x 16,1 x 0,69 cm pour seulement 462 grammes qui ne délaisse pas pour autant la qualité, puisque l’écran de 11 pouces affiche 2000 x 1200 pixels, soit de la 2K. Vous avez donc une belle image avec une technologie NXTVISION eye care qui protège vos yeux.

La luminosité de 500 nits est satisfaisante pour un environnement obscur et moyennement lumineux. Par contre, en plein soleil, ça risque d’être un peu juste. Elle fonctionne avec Android 13, ce qui n’est pas la dernière version mais permet de faire tourner une grande partie des apps du Play Store. Le tout avec une batterie de 8000 mAh pour environ 10 heures d’autonomie, qui se recharge avec un câble USB-C, fourni, tout comme le chargeur et un étui de protection.

Une puissance relative pour un usage classique

La tablette n’est pas un foudre de guerre mais suffit à une utilisation classique, pour aller sur les réseaux sociaux, consulter ses mails, regarder une plateforme de streaming, etc. Elle fonctionne avec le processeur MTK Helio P60T qu’on retrouve sur les tablettes Chuwi HiPad X ou SurPad ou encore la TCL Tab 11, pour rester dans la même maison.

La tablette se permet même de proposer un capteur de 8 Mpx à l’arrière pour filmer en 1080p à 30 fps, idem à l’avant avec un grand-angle de 100° et mise au point fixe. On aime bien le port carte microSD qui peut accueillir une carte jusqu’à 1 To.

Vous avez la possibilité de découvrir d’autres modèles avec notre guide sur les meilleures tablettes tactiles pas chères du moment, l’idéal si votre budget est limité.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.