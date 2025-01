Ce pack avec la performante tablette Xiaomi Pad 6 coûte près de 200 € de moins pour les soldes

Avec sa dalle rafraîchie à 144 Hz, son autonomie généreuse et ses bonnes performances, la Xiaomi Pad 6 est une tablette équilibrée que l’on a beaucoup appréciée lors de notre test. C’est pendant les soldes d’hiver qu’elle est encore plus recommandable : Darty et la Fnac la proposent en effet dans un pack à 249,99 euros au lieu de 439,99 euros.

Si la Xiaomi Pad 6 a intégré notre top des meilleures tablettes tactiles pas chères du moment, c’est en raison de sa fiche technique équilibrée, sa polyvalence et ses caractéristiques qui lui permettent clairement de se différencier, comme son écran rafraîchi à 144 Hz, plutôt rare pour une tablette lancée à moins de 400 euros. D’ailleurs, pendant les soldes d’hiver, on la trouve plutôt à moins de 250 euros, et avec un étui fourni en prime.

Les atouts de la Xiaomi Pad 6

Une dalle de 11 pouces rafraîchie à 144 Hz

De bonnes performances, même en jeu

Une autonomie rassurante

D’abord affiché à 439,99 euros, le pack avec une Xiaomi Pad 6 et son étui est aujourd’hui disponible en promotion à 249,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Pad 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Grande tablette, grande fluidité

La Xiaomi Pad 6 est une tablette qui offre tout d’abord une bonne prise en main, en grande partie grâce à sa finesse (seulement 6,51 mm d’épaisseur) même si son poids est un peu plus important que celui des autres modèles du marché. Elle pèse en effet 490 grammes, soit 21 grammes de plus que sa prédécesseure, la Pad 5. C’est évidemment au niveau de son écran que la Pad 6 parvient à se démarquer.

On a en effet droit à une dalle IPS LCD de 11 pouces qui affiche une définition 2,8K (2 880 x 1 800 pixels), et elle prend même en charge le HDR10 et le Dolby Vision. Autant dire que les images affichées seront bien contrastées, nettes et détaillées. Les couleurs sont, elles, très fidèles. N’oublions pas le gros point fort de cet écran, que l’on retrouve très rarement sur cette gamme de prix : son taux de rafraîchissement de 144 Hz. La navigation sera donc extrêmement fluide, même si un tel taux n’est pas nécessaire pour chaque usage. Notez d’ailleurs que sept niveaux de variation de ce taux de rafraîchissement sont disponibles. Concernant sa luminosité, la tablette peut atteindre 550 cd/m², ce qui est suffisant, sauf si vous souhaitez lire en plein soleil.

Un bon modèle pour le jeu

À l’intérieur de cette Pad 6, on trouve un processeur Snapdragon 870 épaulé par 6 Go de RAM, soit une configuration qui offre une assez bonne réactivité dans l’ouverture des applications. C’est en jeu que la tablette se fait vraiment remarquer, notamment sur Fortnite avec des paramètres graphiques poussés à fond. On aurait tout de même aimé profiter d’un taux de rafraîchissement plus élevé sur ce jeu, la dalle étant capable de grimper jusqu’à 144 Hz. Côté logiciel, la Pad 6 fonctionne sous MIUI 14, basé sur Android 13, qui n’offre pas assez d’options de personnalisation, mais qui permet tout de même de profiter d’un multitâche bien géré.

Côté audio, la tablette est dotée de quatre haut-parleurs, deux de chaque côté, pour un son stéréo et propose même une compatibilité avec le Dolby Atmos. Enfin, côté autonomie, la Xiaomi Pad 6 peut être utilisée sans souci toute la semaine pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter les réseaux sociaux. Un chargeur d’une puissance maximale de 33 W est par ailleurs fourni ; pour une recharge complète, comptez un peu moins d’1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Pad 6.

