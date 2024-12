La Fnac et Darty bradent ce pack Xiaomi Redmi Pad Pro avec clavier pour Noël

La Xiaomi Redmi Pad Pro est une tablette convaincante qui dĂ©voile rĂ©ellement tout son potentiel lorsqu’elle est accompagnĂ©e d’un clavier. Justement, elle est actuellement incluse dans un pack avec cet accessoire, le tout Ă 279,99 euros au lieu de 359,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

ArrivĂ©e tout rĂ©cemment sur le marchĂ©, la tablette Xiaomi Redmi Pad Pro est une version plus poussĂ©e et performante de la Redmi Pad de 2022 du constructeur. Un modèle qui se veut mĂŞme plus haut de gamme, et qui propose des performances suffisantes pour des usages bureautiques et de productivitĂ©. Cette tablette entend mĂŞme rivaliser avec l’iPad Pro, tout en affichant, sans grande surprise, un prix bien plus accessible. Aujourd’hui, elle est mĂŞme incluse dans un pack proposĂ© Ă moins de 280 euros, avec son clavier.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Redmi Pad Pro

Une dalle LCD 2,5K de 12,1 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 10 000 mAh

Initialement proposĂ© Ă 359,99 euros, le pack avec une Xiaomi Redmi Pad Pro (Wi-Fi, 6 Go + 128 Go) et son clavier est aujourd’hui disponible en promotion Ă 279,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Pad Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une jolie tablette avec un écran bien conçu

Au niveau de son design, la tablette Xiaomi Redmi Pad Pro ressemble Ă sa prĂ©dĂ©cesseure, la Redmi Pad classique, avec son dos gris mat lĂ©gèrement brillant et ses tranches presque totalement plates. Seule la disposition des capteurs photo diffère vraiment : sur cette version Pro, ils sont bien mieux intĂ©grĂ©s, ce qui donne Ă cette face arrière un aspect plus Ă©purĂ©, Ă©lĂ©gant et mĂŞme premium. Sur la face avant, les bordures sont malheureusement un poil Ă©paisses, mais pour ce prix, cette concession n’est pas surprenante. La Redmi Pad Pro peut par ailleurs se clipser Ă un clavier, Ă©galement compris dans le pack. Un accessoire qui permet de taper du texte confortablement, grâce Ă sa taille suffisante, et qui peut mĂŞme s’utiliser sur les genoux. La connexion Bluetooth est d’ailleurs très rapide.

CĂ´tĂ© Ă©cran, la Xiaomi Redmi Pad Pro est dotĂ©e d’une dalle IPS LCD de 12,1 pouces avec une dĂ©finition de 2,5K (2 560 x 1 600 pixels), qui propose en plus un taux de rafraĂ®chissement adaptatif de 120 Hz. On a donc lĂ un Ă©cran avec des angles de vision bien ouverts et une fluiditĂ© bien agrĂ©able. On aurait aimĂ© de l’OLED pour un modèle dit Pro, tout de mĂŞme, mais on ne peut pas tout avoir, Ă ce prix. Xiaomi annonce aussi une luminositĂ© maximale de 500 cd/m² et jusqu’à 600 cd/m² en pic HDR ; ce n’est pas Ă©norme, mais lĂ encore, sur cette gamme de prix, c’est assez commun. Cette tablette a au moins le mĂ©rite d’ĂŞtre compatible Dolby Vision, ce qui permet d’amĂ©liorer la qualitĂ© de l’image.

Une endurance qui fait plaisir

CĂ´tĂ© logiciel, c’est HyperOS qui prend place dans la Redmi Pad Pro, et non pas MIUI. Cette interface remaniĂ©e est basĂ©e sur Android 14 et offre notamment un mode multitâche qui fonctionne très bien. La tablette, surtout quand elle est connectĂ©e Ă son clavier, peut alors devenir un vĂ©ritable outil de productivitĂ©, certes moins puissant qu’un PC portable, mais bien plus pratique. Petit bĂ©mol tout de mĂŞme sur les deux ans, seulement, de mises Ă jour Android…

Concernant ses performances, la Redmi Pad Pro renferme une puce Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm, gravĂ©e en 4 nm et couplĂ©e Ă 6 Go de RAM en LPDDR4X. Une configuration qui permet Ă la tablette de se montrer suffisamment rapide sur la plupart des usages, malgrĂ© quelques ralentissements, qui sont peu gĂŞnants. Enfin, la Redmi Pad Pro se montre rassurante sur son autonomie, grâce Ă une batterie de 10 000 mAh. Une capacitĂ© considĂ©rable, donc. La marque promet jusqu’Ă 12 heures de lecture vidĂ©o, et c’est heureusement respectĂ©. CĂ´tĂ© recharge, la tablette est passĂ©e de 10 % Ă 100 % en 1h, lors de notre test. Soit une belle vitesse, pour un appareil de ce type.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Xiaomi Redmi Pad Pro.

Ă€ lire aussi :

Quelles sont les meilleures tablettes tactiles pas chères en 2024 ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.