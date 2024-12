Idée de cadeau de Noël de (presque) dernière minute : la tablette Xiaomi Redmi Pad SE en pack avec son étui de protection

Disponible depuis l’été 2023, la Redmi Pad SE est une tablette tactile simple et efficace, avec un positionnement tarifaire très intéressant. Surtout quand elle est en pack comme ici chez Darty avec un étui de protection rigide qui vous revient à 179,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Xiaomi Redmi Pad SE // Source : Xiaomi

C’est un gimmick que l’on retrouve chez de nombreuses marques, dont Xiaomi bien sûr : sortir une version moins chère d’un produit phare, faire quelques concessions techniques et ainsi proposer un prix plus intéressant. C’est le cas de cette Redmi Pad SE qui a quand même de belles choses à proposer avec un écran FHD+ de 11″ à 90 Hz. Ça reste une tablette familiale où tout le monde peut passer du bon temps. Une bonne idée de cadeau à quelques jours de Noël, surtout que le pack avec l’étui de protection est en baisse chez Darty.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad SE

Mine de rien, elle propose un son Dolby Atmos

Ses dimensions compactes et son poids plume

L’écran est vraiment bon, de la FHD+ sur 11″ à 90 Hz

De base, le pack Xiaomi Redmi Pad SE + étui de protection coûte 229,99 euros. Darty saupoudre un peu de magie de Noël sur le prix et fait que vous pouvez le commander pour 179,99 euros.

Une tablette qui mise beaucoup sur sa fluidité

La Redmi Pad SE est donc une version un peu allégée, techniquement parlant, de la Redmi Pad. Malgré tout, elle n’est pas dépourvue de qualités et vous retrouvez ainsi un châssis minimaliste, mais robuste (il est en aluminium) pour faire la part belle à l’écran. En plus de ça, la tablette est légère, elle ne fait que 478 grammes, donc vous pouvez l’utiliser facilement pendant de longs moments sans ressentir de gêne ou de fatigue.

L’écran est une belle petite dalle LDC de 11″ qui affiche un ratio 16/10 avec de la Full HD+. La luminosité est de 400 nits avec un rapport de contraste à 1500:1. Des chiffres honnêtes même si vous aurez peut-être quelques soucis de visibilité lorsque vous utiliserez la tablette en extérieur. Elle propose en plus un mode lecture pour ne pas fatiguer les yeux si vous souhaitez vous en servir comme liseuse.

Tout le monde s’amuse sur la Redmi Pad SE

Après l’extérieur, un petit tour sur l’intérieur de la Redmi Pad SE. Vous avez droit à une puce Snapdragon 680 accompagnée de 4 Go de RAM LPDDR4X et d’un stockage eMMC 5.1 de 128 Go. Le stockage eMMC est ce qu’on retrouve généralement chez certains Chromebook. Il s’agit d’un format à mi-chemin entre le HDD et le SSD en termes de performances, ce qui permet des performances fluides.

Vous profitez de l’interface MIUI 14, basée sur Android 13, amplement suffisante pour tous vos usages. La partie audio est bien soignée avec la compatibilité Dolby Atmos. Et la batterie de 8000 mAh, la même que sur la Redmi Pad, offre une autonomie qui tourne autour de 14h en lecture vidéo. Bon, la charge est limitée à 10W, donc il ne faudra pas être trop pressé pour la retrouver à 100%, mais bon : il suffit de la brancher le soir et le matin, vous êtes bon.

