L’année 2025 commence bien avec la Fnac et Darty qui bradent le casque Bose Quietcomfort à -40 % dans un pack

Envie de craquer pour un casque à réduction de bruit ? Le Bose Quietcomfort est un bon choix, surtout qu’il se trouve dans un pack avec 40 % de remise chez Darty et la Fnac.

Bose Quietcomfort // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Lancé il y a un an, le casque à réduction de bruit active Bose QuietComfort Headphones est un casque réussi qui coche toutes les cases pour une écoute musicale de qualité. Son excellente réduction de bruit active y contribue largement. En plus d’être performant, il est aussi confortable une fois sur votre tête. Et si ce produit vous faisait de l’Å“il, le voilà dans un pack à un prix bien bas.

Que contient ce pack Bose ?

Un casque confortable avec une excellente réduction de bruit active

Une autonomie qui dépasse la journée

Un localisateur d’objet est inclus

Avec un prix barré à 399,99 euros, le pack Bose Quietcomfort avec localisateur d’objet se trouve en promotion à 249,99 euros sur le site darty ainsi que sur le site fnac.com.

Légèreté et confort sont les maîtres mots

Le Bose Quietcomfort Headphones est un casque discret, aux lignes simples et sans aucune fioriture. Presque intégralement fait de plastique, la qualité reste est néanmoins excellente. Le confort est au rendez-vous : les coussins englobent bien les oreilles et exercent une douce pression sur le crâne. L’arceau est tout aussi confortable et peut être ajusté.

Avec son poids plume de 240 g, le Bose QC peut être porté des heures d’affilée sans aucune difficulté. En résumé, le QuietComfort porte bien son nom. D’ailleurs, vous pourrez utiliser ce casque pendant de nombreuses heures d’écoute sur une seule charge puisque lors de notre test, nous avons mesuré 26 heures d’autonomie à 50 % du volume d’un iPhone. Quant à la recharge, 15 minutes permettent de profiter de 3 heures d’écoute.

Des prestations acoustiques excellentes

Fidèle à sa tradition, Bose a soigné le système de réduction de bruit active intégré au QuietComfort. Une fois activée, l’utilisateur peut profiter sereinement de la musique qu’il écoute sans entendre les bruits graves environnants. À l’inverse, le mode attentif permet d’entendre ce qui se passe autour de soi et de tenir une conversation confortablement. Et si vous avez perdu de vue votre casque, ce pack contient un localisateur d’objet très pratique pour remettre la main dessus.

Côté audio, la qualité sonore est au rendez-vous. Il couvre une très vaste plage de fréquences, vous entendrez donc parfaitement les basses les plus profondes comme les aigus les plus fins. Il couvre une scène sonore bien ample, le son est généreux et ample. Un véritable bonheur pour les oreilles qui lui a valu la place de numéro 1 dans notre guide des meilleurs casques audio. Enfin, le Bluetooth multipoint est de la partie : on peut donc utiliser deux sources sans avoir à se déconnecter de l’une pour l’autre.

