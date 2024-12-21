JBL Charge Essential 2 : l’enceinte idéale pour vos vacances est enfin à petit prix

Vous cherchez une enceinte Bluetooth puissante et pas chère pour vous accompagner cet été ? La JBL Charge Essential 2 est la parfaite candidate : son prix tombe à 99 euros contre 159 euros de base.

Les enceintes Bluetooth de JBL jouissent d’un son maitrisé. Son catalogue regorge de modèles compacts pratiques à emporter partout avec soi, mais aujourd’hui, c’est la Charge Essential 2 qui nous intéresse particulièrement. Non seulement pour son étanchéité et sa grosse autonomie, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse en ce moment pas les 100 euros.

Pourquoi choisir la JBL Charge Essential 2 ?

Une bonne étanchéité

Une bonne puissance sonore

Jusqu’à 20 heures d’autonomie

Auparavant affichée à 159,99 euros, l’enceinte portable JBL Charge Essential 2 est en ce moment remisé à 99,99 euros chez Boulanger.

Une enceinte assez massive, mais aussi résistante

L’enceinte portable JBL Charge Essential 2 se présente sous la forme d’un cylindre assez massif, qui n’est d’ailleurs pas un poids plume puisqu’elle pèse tout de même 930 g. Heureusement, cette carrure lui permet d’être plutôt solide et de ne pas trop craindre les chocs. Mais qui nous rassure encore plus, c’est évidemment son étanchéité. L’enceinte dispose en effet d’une certification IPX7, ce qui lui permet de résister aux éclaboussures et même à une immersion dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes. Autant dire qu’elle peut vous accompagner à la mer ou près d’une piscine sans problème.

Dans ses entrailles, on trouve par ailleurs deux haut-parleurs, dont un haute fréquence, ainsi que deux radiateurs passifs, qui permettent en théorie d’étendre la reproduction des basses fréquences et d’en augmenter le rendement, malgré un faible volume d’air interne. La marque promet ainsi des basses profondes et un son suffisamment puissant. Côté puissance, celle affichée s’élève d’ailleurs à 40 W RMS.

Une endurance bien rassurante

Côté connectivité, la JBL Charge Essential 2 est compatible avec le Bluetooth 5.1 et pourra donc diffuser vos playlists et podcasts depuis votre smartphone. On regrette toutefois l’absence de Bluetooth multipoint, qui aurait permis de connecter deux appareils simultanément à l’enceinte. Pas de PartyBoost non plus, ce mode qui permet de connecter plusieurs enceintes JBL pour jouer la même musique et profiter d’un son plus puissant, ni de compatibilité avec un assistant vocal. Comme son nom l’indique, la JBL Charge Essential 2 se concentre donc… sur l’essentiel.

Elle se rattrape tout de même avec sa grosse autonomie : la marque assure qu’elle peut tenir 20 heures. De quoi profiter de nos playlists sans trop se restreindre. Côté temps de charge, comptez 4 heures au total. Et mention spéciale pour le chargeur portable intégré qui permet de recharger son smartphone, même en pleine écoute.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles bien résistants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth étanches du moment.

