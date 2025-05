En promotion, la nouvelle JBL Charge 6 est déjà l’enceinte parfaite pour cet été

Envie d’une enceinte puissante pour animer vos soirées cet été ? La nouvelle JBL Charge 6 devrait est une candidate parfaite pour cette tâche. La voilà déjà en promotion à 179 euros au lieu de 199 euros de base.

JBL Charge 6 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La gamme Charge de JBL est incontournable sur le marché des enceintes Bluetooth. Et avec cette sixième génération, la firme américaine propose un produit très abouti : avec plus d’autonomie que la précédente version, une meilleure résistance et un son optimisé grâce à l’IA, elle devrait vous intéresser, surtout avec ces 10 % de remise.

La JBL Charge 6, c’est quoi ?

Une enceinte robuste et polyvalente

Un son percutant et des basses profondes

Une meilleure autonomie

Disponible depuis peu au prix de 199,99 euros, l’enceinte JBL Charge 6 voit son prix passer à 179,99 euros chez Boulanger grâce au code AUDIO10.

Prix affiché une fois le code AUDIO10 appliqué // Source : boulanger.com

L’offre est également disponible sur le site d’Amazon, pour le coloris noir, blanc, rouge et militaire.

Une enceinte inchangée, mais encore plus résistante

La JBL Charge 6 reprend le design de la précédente version avec un peu plus de poids (quasiment 1 kg). Heureusement, elle s’équipe d’une sangle amovible, à la manière d’une poignée ou d’une dragonne selon les envies, facilitant ainsi son transport.

Toujours conçue pour l’extérieur, la Charge 6 mise sur une construction écoresponsable et robuste. Elle offre une meilleure résistance à l’eau (IP68 contre IP67) que l’itération précédente. Cela fait de l’enceinte un compagnon idéal pour les aventures en plein air.

Puissante et endurante

La JBL Charge 6 conserve l’architecture éprouvée de la Charge 5, avec quelques optimisations. Elle propose un son plus puissant, des basses renforcées grâce à un woofer légèrement plus grand. Elle intègre la fonction AI Sound Boost, qui améliore la qualité sonore en limitant la distorsion. Et grâce à la technologie Auracast, vous allez pouvoir connecter plusieurs enceintes compatibles pour une expérience audio immersive.

Côté connectique, elle dispose d’un port USB-C qui sert à la fois à recharger l’enceinte et à alimenter vos appareils externes, comme un smartphone ou une batterie externe, même pendant l’écoute de musique. Enfin, si la Charge 5 n’était pas décevante niveau autonomie, la Charge 6 fait mieux encore en proposant jusqu’à 28 heures avec le mode Playtime Boost activé, d’après la marque. Elle est même compatible avec la charge rapide : 10 minutes suffisent pour obtenir 150 minutes de lecture.

