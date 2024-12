Du bon son pendant les fêtes avec la JBL Charge Essential 2, et pour moins cher grâce à cette offre

La JBL Charge Essential 2 est une enceinte portable qui peut vous accompagner partout, y compris près de la mer, puisqu’elle résiste à l’eau. Elle a bien d’autres avantages, à commencer par son prix, qui passe de 159,99 euros à 129,99 euros chez Boulanger, Darty et Cdiscount.

L’enceinte JBL Charge Essential 2. // Source : JBL

Sur le marché des enceintes portables et étanches, les références conçues par JBL sont vraiment des valeurs sûres. Son catalogue regorge de modèles compacts pratiques à emporter partout avec soi, mais aujourd’hui, c’est la Charge Essential 2 qui nous intéresse particulièrement. Non seulement pour son étanchéité et sa grosse autonomie, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse en ce moment pas les 130 euros.

Ce que promet la JBL Charge Essential 2

Une bonne étanchéité

Une bonne puissance sonore

Jusqu’Ã 20 heures d’autonomie

Auparavant affichée à 159,99 euros, l’enceinte portable JBL Charge Essential 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros chez Boulanger, Darty et Cdiscount.

Une enceinte assez massive, mais aussi résistante

L’enceinte portable JBL Charge Essential 2 se présente sous la forme d’un cylindre assez massif, qui n’est d’ailleurs pas un poids plume puisqu’elle pèse tout de même 930 g. Heureusement, cette carrure lui permet d’être plutôt solide et de ne pas trop craindre les chocs. Mais qui nous rassure encore plus, c’est évidemment son étanchéité. L’enceinte dispose en effet d’une certification IPX7, ce qui lui permet de résister aux éclaboussures et même à une immersion dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes. Autant dire qu’elle peut vous accompagner à la mer ou près d’une piscine sans problème.

Dans ses entrailles, on trouve par ailleurs deux haut-parleurs, dont un haute fréquence, ainsi que deux radiateurs passifs, qui permettent en théorie d’étendre la reproduction des basses fréquences et d’en augmenter le rendement, malgré un faible volume d’air interne. La marque promet ainsi des basses profondes et un son suffisamment puissant. Côté puissance, celle affichée s’élève d’ailleurs à 40 W RMS.

Une endurance bien rassurante

Côté connectivité, la JBL Charge Essential 2 est compatible avec le Bluetooth 5.1 et pourra donc diffuser vos playlists et podcasts depuis votre smartphone. On regrette toutefois l’absence de Bluetooth multipoint, qui aurait permis de connecter deux appareils simultanément à l’enceinte. Pas de PartyBoost non plus, ce mode qui permet de connecter plusieurs enceintes JBL pour jouer la même musique et profiter d’un son plus puissant, ni de compatibilité avec un assistant vocal. Comme son nom l’indique, la JBL Charge Essential 2 se concentre donc… sur l’essentiel.

Elle se rattrape tout de même avec sa grosse autonomie : la marque assure qu’elle peut tenir 20 heures. De quoi profiter de nos playlists sans trop se restreindre. Côté temps de charge, comptez 4 heures au total. Et mention spéciale pour le chargeur portable intégré qui permet de recharger son smartphone, même en pleine écoute.

