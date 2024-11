À -41 % au pré-Black Friday, la JBL Charge 4 fait un beau cadeau pour ambiancer les fêtes de fin d’année

Si vous souhaitez profiter de votre musique où que vous soyez, opter pour une enceinte Bluetooth est la solution idéale. Et cette promo sur la JBL Charge 4 tombe à pic : elle passe de 169 euros à 98 euros seulement.

La JBL Charge 4 n’est pas la dernière référence de la marque, cette enceinte Bluetooth reste encore aujourd’hui un bon produit pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade partout avec eux. Avec son autonomie de plus de 20 heures, elle devient le parfait allié pour animer vos soirées et revient à moins de 100 euros en ce moment.

Qu’est-ce qu’on apprécie de la JBL Charge 4 ?

Le Bluetooth multipoint

Une autonomie longue durée

Certifiée IPX7

La JBL Charge 4 est habituellement vendu à 169 euros, mais grâce à cette promotion lors du pré-Black Friday, l’enceinte s’affiche à 98,98 euros chez Electro Depot.

Une bonne puissance sonore, mais avec quelques hics

La JBL Charge 4 compte sur deux haut-parleurs passifs qui mettent l’accent sur les graves, mais cet accent est un poil trop agressif ce qui permet de constater un manque de maitrise au niveau des basses. Concernant les aigus, là aussi cela pèche dans la précision, en soi cela n’est pas rédhibitoire. Cette enceinte Bluetooth restitue les voix avec une excellente qualité sonore, tout cela avec un bon coffre de puissance puisque la pression acoustique peut atteindre les 90 dB.

Dotée du Bluetooth multipoint, lui permettant de se connecter à de plusieurs appareils. La technologie JBL Connect+ lui permet aussi de se connecter à une myriade d’autres enceintes du même modèle et de synchroniser les musiques en stéréo ou en double mono, permettant de belles et grandes soirées. Il faut faire une croix sur les appels téléphoniques avec cette JBL Charge 4, tout simplement parce qu’elle n’est pas conçue avec un microphone.

Facile à transporter, robuste et longue durée

La Charge 4 propose un format cylindrique, avec un revêtement en mailles et une surface en caoutchouc sur les bords lui permettant d’être résistante lors des chutes et des chocs. Son poids de 1 Kg ne fait pas d’elle la plus légère de sa catégorie, mais c’est l’une des plus solides, elle possède aussi la certification IPX7 garantissant son étanchéité jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes, parfait si elle tombe au fond de la piscine cet été.

Sa force passe aussi par son endurance, la JBL Charge 4 est dotée d’une batterie de 7 500 mAh, elle partage la même autonomie que la Charge 5 qui est de 20 heures annoncée par le constructeur, mais on peut facilement lui ajouter quelques heures supplémentaires à l’usage réel. Concernant la charge, il faut compter quatre heures pour une recharge complète via un son port USB-C. À l’instar des autres modèles de JBL, un port USB-A est intégré permettant de transformer l’enceinte nomade en batterie externe pour charger vos appareils.

Afin de comparer la JBL Charge 4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth étanches du moment.

