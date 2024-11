Moins de 160 € pour ce pack Xiaomi avec smartphone 5G + écouteurs sans fil en ce pré-Black Friday

Le Xiaomi Redmi 12 5G a beau avoir été lancé à moins de 220 euros, il est actuellement inclus dans un pack avec des écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4 Lite et une coque, le tout affiché à 159,99 euros chez Boulanger à l’approche du Black Friday.

Il est possible de faire de très bonnes affaires même pendant la période précédant le Black Friday officiel. Par exemple, vous pourriez mettre la main sur le Xiaomi Redmi 12, un smartphone entrée de gamme avec de très bons arguments (5G, écran 90 Hz, grosse batterie…), mais aussi sur une paire d’écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4 Lite, légers et endurants, après avoir déboursé moins de 160 euros ; un prix bien inférieur à celui du Redmi 12 à sa sortie.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi 12

Un écran FHD+ de 6,79 pouces + 90 Hz

Un SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Une batterie de 5 000 mAh

Une paire d’écouteurs sans fil légers pour l’accompagner

Lancé seul à 219,99 euros, le Xiaomi Redmi 12 5G est actuellement inclus dans un pack disponible à 159,99 euros chez Boulanger, au lieu de 249,99 euros. Dans ce pack, on trouve aussi les écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4 Lite, une coque et un verre trempé pour protéger l’écran.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi 12. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone pas cher avec un bel écran

Le Xiaomi Redmi 12 est certes un smartphone d’entrée de gamme, mais ce statut ne l’empêche pas d’embarquer, par exemple, une grande dalle FHD+ (2 460 x 1 080 pixels) de 6,79 pouces rafraîchie à 90 Hz. On peut donc ici profiter d’animations bien fluides, et à ce prix, c’est plutôt rare, et vraiment agréable. Mention spéciale aussi pour la certification SGS de faible lumière bleue ainsi que pour le mode lecture, qui promettent un bon confort visuel. On doit toutefois composer avec des bordures un peu épaisses autour de l’écran, surtout au niveau du menton. Le reste du design est heureusement assez élégant, et on a même droit à une certification IP53 : le smartphone est donc résistant à la poussière et aux projections d’eau le touchant à un angle allant jusqu’à 60° verticalement (oui, c’est précis).

Au dos, on trouve un bloc photo plutôt bien intégré avec un capteur grand-angle de 50 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels, lequel est assez anecdotique. L’absence d’un ultra grand-angle et la faible polyvalence de ce module sont clairement des points noirs, mais à ce prix, difficile d’avoir trop d’exigences. On devrait tout de même avoir des clichés suffisamment détaillés sous une bonne luminosité.

Une bonne autonomie promise

Dans les entrailles du Xiaomi Redmi 12, on trouve un SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, épaulé par 4 Go de RAM et complété par 128 Go de stockage. Ce n’est évidemment pas la configuration la plus puissante, mais les tâches classiques devraient se lancer sans trop d’accroc. N’oubliez pas que le Redmi 12 a eu droit au petit coup de boost offert par HyperOS 1.5, une mise à jour qui promet une fluidité accrue du système et une ouverture d’applications bien plus rapide. Notez aussi que la puce est compatible 5G. Enfin, côté autonomie, le Xiaomi Redmi 12 renferme une batterie de 5 000 mAh, qui devrait lui permettre de fonctionner une journée sans problème avant de devoir passer par la case recharge (18 W).

Terminons par quelques mots à propos des Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, les écouteurs sans fil qui accompagnent le Redmi 12. Ils disposent tout d’abord d’un format open-fit, qui devrait rassurer les allergies à l’intra-auriculaire, et sont très légers, puisque chaque écouteur ne pèse pas plus de 3,9 g chacun. Ils sont en plus certifiés IP54, ce qui veut dire qu’ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures. Ces écouteurs marquent aussi des points grâce à leur autonomie assez généreuse : chaque écouteur embarque une batterie de 35 mAh, qui leur assure au moins 5 heures d’écoute, tandis que le boîtier offre jusqu’à 20 heures d’autonomie. Enfin, vu leur prix, la réduction de bruit active est ici absente. Mais on ne console côté audio avec leurs larges transducteurs qui promettent une bonne reproduction des sons graves.

