Gare à cette escroquerie aux péages : ne tombez plus dans le panneau !

Les grandes vacances sont propices aux longs trajets, aux péages et aux faux messages qui veulent vous extorquer quelques euros.

Mercedes EQV // Source : ElR

Parti ce week-end à Bordeaux, j’ai emprunté l’autoroute en utilisant mon télépéage. Au retour, je reçois un SMS d’Ulys m’indiquant qu’il faut que je m’acquitte d’un impayé de 6,80 euros avant le 31 juillet au risque de voir mon service suspendu. Un lien accompagne le message.

Méfiant, je vérifie l’information et m’aperçois qu’il s’agit bien entendu d’une tentative d’hameçonnage. En pleine période estivale, je ne suis très certainement pas le seul à l’avoir reçu. Attention donc si vous êtes dans le même cas, ne vous faites pas avoir.

Le site d’Ulys met une banière en exergue, indiquant que « des tentatives de fraudes usurpant l’identité d’Ulys sont en cours par SMS, e-mails et apprels téléphoniques ». « Nous vous invitons à ne surtout pas répondre à ces e‑mails/SMS frauduleux et à ne pas cliquer sur les liens ou pièces jointes qu’ils pourraient contenir », précise le fournisseur.

Comment identifier les messages frauduleux ?

Dans le cas d’Ulys ou de Vinci Autoroutes, l’adresse e-mail doit obligatoirement se terminer par :

@ulys.com

@vinci-autoroutes.com

@services.ulys.com

@clients.ulys.com

@contact.ulys.com

@email.vinci-autoroutes.com

@e.ulys.vinci-autoroutes.com

@enquete.vinci-autoroutes.com

Concernant les SMS, l’expéditeur est identifié par « VINCI » ou « 36035 ». Jamais au grand jamais la société n’utilise de numéros en 06 ou 07.

Ulys n’est qu’un exemple. Tout au long de l’année, on reçoit des messages frauduleux, que ce soit un livreur qui demande de reprogrammer une livraison, votre assureur qui a besoin d’informations complémentaires par mail, etc. Les numéros de portables classiques doivent être redoutés pour des communications officielles. Pour les mails, il faut toujours regarder l’adresse de l’expéditeur et chercher sa concordance sur Internet. Jamais une grande entreprise ne passera par un Gmail, par exemple.