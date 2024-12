Cette voiture électrique vietnamienne arrive en France à un prix intéressant, mais gare à sa consommation

Après le grand VF8, le constructeur vietnamien Vinfast lance désormais son petit VF6 en France. Cette voiture électrique chasse sur les terres des Renault Mégane E-Tech et autres Peugeot e-2008, et surtout devrait séduire grâce à son prix abordable sous les 35 000 euros. Mais gare à sa consommation.

Source : Marie Lizak

Depuis quelques temps, les constructeurs asiatiques sont nombreux à tenter leur chance en Europe. Mais si les Chinois sont majoritaires, une marque vietnamienne fait aussi parler d’elle. Il s’agit de Vinfast, qui a commencé son offensive sur le Vieux Continent depuis peu.

Un SUV électrique abordable

La firme était notamment présente en force lors du Mondial de Paris 2022, durant lequel elle avait montré une grande partie de sa gamme électrique aux visiteurs français. Il aura cependant fallu faire preuve d’un peu de patience pour voir arriver son premier modèle dans les concessions tricolore. Si les premières livraisons du VF8, que nous avions pu essayer, étaient prévues pour le mois de décembre de la même année, ces dernières ont finalement démarré un peu plus tard.

Tout n’a pas été rose pour le constructeur basé à Hanoï, avec des ventes bien faibles. Mais ce dernier n’a pas dit son dernier mot, et lance un second modèle chez nous. Il s’agit du VF6, qui prend là encore la forme d’un SUV, mais bien plus petit. Il rivalise en effet frontalement avec la Renault Mégane E-Tech, la Peugeot e-2008 ou encore la Volkswagen ID.3, entre autres.

Source : Marie Lizak

Déjà vendu au Vietnam depuis quelque temps, ce nouvel arrivant reprend les éléments caractéristiques du design de la marque, mais affiche des dimensions assez contenues. Il mesure en effet 4,24 mètres de long pour 1,82 mètre de large et 1,59 mètre de haut. Son empattement est quant à lui annoncé à 2,73 mètres, ce qui lui permet d’accueillir assez confortablement jusqu’à cinq passagers. En ce qui concerne l’infodivertissement, le VF6 se dote d’un écran tactile de 12,9 pouces, sans doute compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

VinFast VF6 // Source : VinFast

Comme chez Tesla, le SUV fait l’impasse sur le combiné d’instrumentation, mais il a tout de même le droit à un affichage tête-haute projeté sur le pare-brise. Le site du constructeur précise aussi que les sièges avant sont chauffants et ventilés, mais uniquement sur la finition Plus coiffant la gamme. À noter cependant que la dotation est assez généreuse sur la version d’entrée de gamme, incluant notamment l’accès et le démarrage sans clé et la caméra à 360 degrés. En revanche, pas un mot pour le moment au sujet du volume de coffre.

À partir de 33 990 euros

Le nouveau Vinfast VF6 débarque donc en France avec un ticket d’entrée affiché à 33 990 euros. Mais malgré son prix, le SUV électrique ne devrait malheureusement pas avoir le droit au bonus écologique, du fait de sa production en Asie. À ce tarif-là, plutôt compétitif pour la catégorie, ce nouvel arrivant embarque un moteur avant de 177 chevaux pour 250 Nm de couple, ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 10,3 secondes. Pour atteindre les 204 chevaux et 310 Nm, il faudra opter pour la version Plus, facturée 37 990 euros.

Source : Marie Lizak

Quelle que soit la variante, le SUV a le droit uniquement à une batterie de 59,6 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 410 kilomètres selon le cycle WLTP, ce qui laisse augurer d’une consommation assez élevée : une Renault Mégane E-Tech, dotée d’une batterie similaire, propose jusqu’à 470 km d’autonomie WLTP.

La recharge s’effectue de 10 à 70 % en 25 minutes, ce qui laisse espérer une recharge de 10 à 80 % en environ 35 minutes : un score qui n’a rien de renversant, ses concurrentes ne demandant généralement que 25 à 30 minutes pour l’exercice.

VinFast VF 6 // Source : VinFast

La dotation de la version la plus haut de gamme inclut notamment la climatisation bizone, la navigation GPS ainsi que le toit panoramique et les jantes de 19 pouces. En revanche, toutes les versions ont le droit à la garantie 7 ans ou 160 000 kilomètres. Pour l’heure, aucune date de livraison n’a encore été annoncée par le constructeur, qui va également lancer son SUV électrique en Allemagne et aux Pays-Bas en parallèle.