Ce SUV électrique coûte moins cher qu’une Tesla Model Y, mais attention à sa consommation

VinFast, le constructeur vietnamien de voitures électriques, vient de dévoiler les prix locaux du VF7, son SUV électrique rival des Volkswagen ID.4 et Tesla Model Y. Si les tarifs paraissent compétitifs, certaines ombres viennent ternir le tableau.

VinFast avait fait feu de tout bois au précédent Mondial de l’Automobile en 2022, avec notamment la présentation du VF7 qui nous avait tapé dans l’œil. Par rapport aux énormes VF8 et VF9 qu’on connaissait déjà, ce nouveau venu adoptait un style plutôt agréable et une taille bien plus européenne (avec 4,55 m de long, il se positionne pile-poil en face du Volkswagen ID.4 et du prochain Renault Scénic).

Reste que de nombreux points restaient en suspens : la puissance, l’autonomie et surtout les prix demeuraient inconnus. L’ouverture des commandes au Vietnam permet aujourd’hui d’en savoir plus, et de tirer quelques plans sur la comète sur son arrivée en France.

Des tarifs intéressants

Le VinFast VF7 arrive donc en deux versions, Base et Plus. La première fait confiance à un moteur de 130 kW (174 ch) alimenté par une batterie de 59,6 kWh, le tout pour un prix d’accès de 999 millions de dongs (la monnaie locale) — environ 38 000 euros aux taux actuels. La version haut de gamme ajoute un second moteur, portant la puissance totale à 260 kW (349 ch) et embarque une batterie de 75,3 kWh pour 1 199 millions de dongs (environ 45 000 euros).

Des sommes intéressantes au vu des prestations, d’autant plus que ces tarifs devraient être plus ou moins équivalents à ceux qu’on devrait retrouver en France si VinFast réitère ce qu’il a fait avec les tarifs français du VF8. En face, le Tesla Model Y débute ici à 45 990 euros et le Skoda Enyaq à 46 150 euros (même si d’alléchantes promotions sont en cours).

Et ces tarifs pourraient encore baisser si la marque vietnamienne décide d’importer le système de location de batteries, quand bien même ce n’est plus disponible sur les VF8 & VF9 vendus chez nous.

Des consommations… qui le sont moins

Sortons les calculatrices et les produits en croix. VinFast nous promet des autonomies de 375 km sur la petite batterie et de 431 km sur la grande en transmission intégrale comme on peut le voir dans la fiche technique. Après un petit calcul, les consommations moyennes tombent, avec respectivement 15,9 kWh/100 km et 17,5 kWh/100 km.

Un coup d’œil sur ce que fait la concurrence fait immédiatement tiquer. Un Enyaq ? C’est 15,7 kWh/100 km en version 60 et 14,6 dans la nouvelle version 85…en prenant en compte les pertes à la recharge, non compris dans notre calcul pour le VF7 qui ajoutent environ 20 %. Dans le cas de cette consommation « brute », le Tesla Model Y tombe même à 13 kWh/100 km ! Soit 35 % de moins que le SUV de VinFast !

VinFast est donc toujours en proie avec ses anciens démons. Souvenez-vous, les VF8 et VF9 ont tous les deux été épinglés pour leurs consommations complètement délirantes, et ce nouveau venu semble tomber dans les mêmes travers. Un élément qui risque de ne pas arranger les comptes de la division automobile du géant vietnamien Vingroup, qui n’est déjà pas en très bonne forme.

VinFast, une étoile filante ?

C’est un feuilleton qu’on aime bien vous narrer : l’aventure de VinFast est tout de même assez chaotique. Les débuts furent flamboyants : en 2018, à peine un an après ses débuts de la marque, la marque disposait déjà d’une gamme de trois modèles thermiques. En 2021, le fondateur de VinFast, Pham Nhat Vuong, annonce un passage au tout électrique et n’hésite pas à mettre beaucoup (beaucoup) d’argent sur la table, allant même jusqu’à créer une usine calquée sur les standards Tesla (et que nous avons visité).

Malheureusement, les mois suivants remettent les pendules à l’heure. Les homologations des premiers modèles affichent, comme on l’a vu, des consommations faramineuses. Les ventes ne décollent pas, obligeant même le constructeur d’acheter ses propres modèles pour gonfler artificiellement les immatriculations. Quant à son entrée en bourse, si elle a atteint des sommets au lancement en août avec une pointe à 68 dollars par action, elle végète depuis un mois avec une action à six dollars.

Bref, beaucoup de défis à relever pour cette jeune marque vietnamienne. Espérons que ce nouveau modèle permettra de lui faire remonter la pente !