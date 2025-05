Non, le constructeur de voitures électriques VinFast ne va pas quitter la France, et c’est même le contraire

Contrairement aux précédentes rumeurs, VinFast n’a pas prévu de se retirer du marché européen. Le constructeur vietnamien de voitures électriques vient ainsi de signer un partenariat avec le réseau de distribution Astrada Simva en France, mais sa situation reste critique.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le marché automobile reste fragile en ce début d’année. Si les ventes de voitures neuves repartent légèrement à la hausse, la situation reste en revanche un peu plus compliquée pour les autos électriques. Et forcément, certains constructeurs sont plus touchés que d’autres. On pense par exemple à Tesla, qui a même perdu sa place dans le top 10 des modèles les plus vendus en France. Et ce n’est pas tout.

Pas de disparition pour VinFast

Car il y a une autre marque qui n’est pas vraiment à la fête en ce moment. Il s’agit de VinFast, le constructeur d’origine vietnamienne fondé en 2018. Basé à Hanoï, celui-ci a fait son arrivée sur le marché européen en 2022. Nous avions d’ailleurs pu découvrir certains de ses modèles lors du Mondial de l’Auto de Paris la même année. Puis, nous avions pris le volant du VF8 au mois d’août 2024. Sur le papier, la firme est plutôt prometteuse et ses voitures électriques sont intéressantes, mais tout n’est pas rose.

Un peu plus tôt dans l’année, des rumeurs évoquaient le démantèlement du réseau européen de VinFast. Licenciements, liquidation des actifs : ça ne sentait pas bon pour la marque, fondée par le milliardaire Phạm Nhật Vượng. Mais cette dernière avait alors tenu à rassurer, expliquant qu’elle changerait de modèle de distribution en Allemagne et aux Pays-Bas, mais pas en France. Et voici qu’elle vient de publier un communiqué officiel, afin de donner de nouvelles informations sur sa stratégie pour le Vieux Continent.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

D’entrée de jeu, VinFast rappelle sa volonté de « s’implanter solidement sur le marché européen et de contribuer de manière significative à la transition vers l’automobile verte sur le continent ». Désormais, il semblerait que le constructeur ne se chargera plus lui-même de la vente de ses voitures en France. Celle-ci sera désormais assurée par le distributeur Astrada Simva, avec lequel la marque vient de signer un accord. Il s’agit donc du tout premier concessionnaire officiel de la marque vietnamienne dans l’Hexagone.

Cela se traduira concrètement par l’ouverture en juin 2025 d’un nouveau showroom à Aix-en-Provence. Ces concessions accueilleront dans un premier temps les deux modèles actuellement commercialisés par l’entreprise, à savoir le petit VF6 et le VF8 que nous avions pu tester. Il sera notamment possible d’en prendre le volant pour des essais. Pour mémoire, les livraisons du VF8 ont d’ores et déjà commencé, et celles de son petit frère suivront au cours des prochains mois en France. Aucune date n’a encore été annoncée pour le moment.

Un engagement maintenu en France

Dans son communiqué, le constructeur asiatique indique que la gamme de modèles devrait encore continuer à s’étoffer au cours des prochaines années. Peut-on s’attendre à voir arriver le petit VF3 en France ? Pour mémoire, il s’agit d’un SUV ultra compact dévoilé en juillet 2024. Uniquement vendu au Vietnam pour le moment, il est affiché à moins de 10 000 euros, même s’il pourrait coûter plus cher s’il est commercialisé chez nous. Cependant, cela n’est pas encore sûr car VinFast n’a pour le moment rien confirmé à ce sujet.

En parallèle, l’entreprise compte d’abord « se concentrer sur l’expansion de son réseau de concessionnaires en France, en Allemagne et aux Pays-Bas ». De plus, elle prévoit ensuite de « poursuivre son expansion sur d’autres marchés européens ». Une chose est sûre, le constructeur ne compte pas quitter le Vieux Continent, contrairement aux rumeurs évoquées précédemment. Il rappelle en effet son « engagement à long terme envers les automobilistes européens ». Une très bonne nouvelle pour les clients, qui ne devraient pas se retrouver le bec dans l’eau comme les propriétaires de Fisker, qui a fait faillite en 2024.

VinFast VF3 // Source : VinFast

La marque souligne également qu’elle possède actuellement 22 centres techniques répartis en Europe, dont douze en France. Ces derniers sont chargés d’assurer les réparations sous garantie ainsi que l’entretien des systèmes à haute tension et des véhicules en général. Elle précise que les pièces sont livrées en continu, jusqu’à cinq fois par jour, afin de réduire le risque de pénurie et surtout les délais d’immobilisation pour les clients.

Reste à savoir si cette nouvelle stratégie sera suffisante pour redresser la barre. Rappelons que VinFast a immatriculé 65 voitures électriques en Europe au premier trimestre 2025, dont 6 en France.