Sortie de route pour les voitures électriques VinFast vendues en France avec cette décision brutale et imminente

VinFast s’apprêterait à fermer tous ses showrooms européens. Le constructeur vietnamien, qui misait sur une stratégie directe façon Tesla, serait en train de revoir en urgence sa copie pour ne pas mettre la clef sous la porte.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

C’est une information qui, si elle se confirme, marquerait un tournant pour la jeune marque vietnamienne. D’après Elektroauto-News, média spécialisé allemand, VinFast aurait discrètement lancé le démantèlement de son réseau européen.

Une restructuration brutale : fermeture de tous les showrooms, licenciement massif du personnel, liquidation des actifs… L’électrochoc semble imminent, même si le constructeur ne l’a pas encore confirmé publiquement.

VinFast avait misé gros sur l’Europe, dont la France. Paris, Marseille, Metz ou encore Rennes : la marque avait ouvert plusieurs showrooms à son nom dans l’Hexagone, misant sur un modèle de vente directe inspiré de Tesla. Mais la greffe n’a jamais pris.

100 voitures vendues en 2024

Selon les chiffres d’immatriculation repris par Numerama, seuls six véhicules ont été enregistrés en France depuis le début de l’année 2025. Et environ 100 unités en 2024, majoritairement des véhicules de démonstration. À l’échelle européenne, la situation est tout aussi critique : 65 immatriculations recensées au premier trimestre 2025, toutes versions confondues.

VinFast VF3 // Source : Frandroid

Les documents obtenus par le média allemand sont explicites : 90 % des employés européens auraient été informés de leur licenciement, avec des départs actés d’ici le 22 mai. Les baux commerciaux des showrooms seraient résiliés dans la foulée, et les stocks en cours liquidés.

VinFast basculerait vers un modèle plus classique, basé sur des partenaires distributeurs, sous forme de concessionnaires partenaires. Mais aucun nom n’a filtré pour l’instant. Et aucun calendrier non plus.

Et pour les clients ?

Ce repli européen serait en partie dicté par la situation financière alarmante du constructeur. En 2024, VinFast a certes livré 97 399 véhicules à l’échelle mondiale, mais elle a également enregistré plus de 3 milliards de dollars de pertes. Un chiffre vertigineux, qui aurait poussé le groupe à recentrer ses efforts sur l’Asie du Sud-Est.

Pour les rares clients européens de VinFast, l’avenir est flou. L’entretien serait toujours assuré par Norauto en France, partenaire technique du constructeur. Mais qu’en est-il des pièces détachées, des garanties, des mises à jour logicielles ?

VinFast voulait devenir le Tesla vietnamien. Mais l’épisode européen révèle une stratégie précipitée, un produit mal adapté au marché, et un déficit de notoriété rédhibitoire. D’ailleurs, les premiers tests avaient été assez catastrophiques aux États-Unis. En Europe, la marque préférait s’adresser aux influenceurs qu’à la presse, de peur d’avoir affaire à un test trop objectif.

Selon Numerama, « VinFast a voulu courir avant de savoir marcher”, et on ne peut qu’être d’accord avec cette affirmation.