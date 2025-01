Samsung et l’inévitable virage vers l’abonnement IA pour ses smartphones

La nouvelle est tombée par la voix de Han Jong-hee, vice-président de Samsung Electronics : le géant coréen étendra son « AI Subscription Club » aux smartphones Galaxy dès le mois prochain. Il s’agit d’un abonnement réservé pour le moment aux clients sud-coréens.

Cette annonce, qui ne nous surprendra pas, marque pourtant une grosse étape dans la stratégie du constructeur coréen.

Déjà expérimenté en Corée du Sud depuis décembre 2023 sur la gamme d’électroménager connecté, le club d’abonnement AI de Samsung s’apprête donc à conquérir les smartphones.

Mais attention : contrairement aux craintes initiales, cet abonnement ne conditionnera pas l’accès aux fonctionnalités Galaxy AI, du moins pas dans l’immédiat. Samsung maintient sa promesse de gratuité jusqu’à fin 2025, une période qui pourrait servir de phase de transition.

Le modèle proposé en Corée du Sud nous donne un aperçu de ce qui pourrait nous attendre : un abonnement mensuel donnant accès à des services premium, incluant potentiellement maintenance et réparations.

Une approche qui pourrait séduire les consommateurs grâce à un coût initial réduit, tout en garantissant des revenus réguliers à Samsung.

Au-delà des smartphones, cette stratégie s’étendra également au robot Ballie, le compagnon connecté de Samsung dont le lancement est prévu en 2025.

Pour le moment, impossible de savoir quelles seront les fonctionnalités gratuites et payantes ? Le modèle s’exportera-t-il hors de Corée du Sud ? Les réponses pourraient venir lors du prochain événement Galaxy Unpacked, prévu le 22 janvier à San José, où Samsung devrait présenter sa gamme Galaxy S25.

