Pourquoi le patron de la voiture électrique à la plus grande autonomie en Europe fait volte-face sur le sujet

Si Lucid est connue pour proposer des voitures électriques dotées d’une grande autonomie, ce n’est pas l’avenir selon son PDG. Ce dernier estime que la firme proposera bientôt un modèle tournant autour des 300 kilomètres seulement et nous explique pourquoi.

L’autonomie reste encore un sujet de crainte pour de nombreux automobilistes. En effet, beaucoup ne sont pas encore prêts à sauter le pas, de peur de se retrouver en panne sur le bord de la route. D’ailleurs, une grande partie de conducteurs exige de pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge pour commencer à s’intéresser à cette alternative.

La fin de la grande autonomie ?

C’est d’ailleurs pour convaincre ces automobilistes que les constructeurs se sont lancés dans une bataille acharnée afin d’offrir la plus grande autonomie possible. Aujourd’hui, des marques chinoises comme Zeekr proposent des voitures électriques capables de parcourir en théorie environ 1 000 kilomètres. De son côté, la firme américaine Lucid vend une berline, la Air, qui peut rouler jusqu’à 883 kilomètres selon le cycle WLTP. C’est la voiture électrique avec le plus d’autonomie en Europe. Un chiffre particulièrement intéressant, mais est-ce réellement indispensable ? Et bien pas forcément.



Et ça, c’est le PDG de la marque, Peter Rawlinson qui le dit. Ce dernier a été interrogé par le site américain InsideEVs, et a notamment décidé de prendre la parole au sujet de l’autonomie des voitures électriques de demain. Et contre toute attente, l’homme d’affaires explique en fait que les modèles capables de parcourir de très grandes distances pourraient ne pas durer. Ainsi, il annonce que Lucid produirait « très probablement » bientôt une auto avec une autonomie de seulement 290 kilomètres environ.

Lucid Air Sapphire

Pour lui, « c’est l’avenir, c’est sûr ». Il poursuit en affirmant que « je ne dirais pas que les modèles de taille moyenne se limiteront à cela, mais je pourrais voir une variante de taille moyenne qui aura juste cela dans 10 ans ». À l’heure actuelle, la bataille pour savoir qui proposera la plus grande autonomie se poursuit. Car comme l’explique le site, un constructeur qui ne dépasse pas au moins 400 kilomètres n’est pas considéré comme étant sérieux. Mais cela est peu à peu en train de changer.



Et ce alors que l’on sait qu’une grande batterie ne fait pas tout, puisque si elle offre une meilleure autonomie, elle fait aussi grimper le poids de la voiture, et donc sa consommation. De plus, il faut savoir que l’accumulateur compte pour environ 40 % du prix du véhicule, et plus il est gros, plus l’auto va coûter cher. Ce qui est contre-productif, à l’heure où toutes les marques essaient de tirer les tarifs vers le bas. Une tendance qui devrait encore s’intensifier selon le PDG de Xpeng.

Un changement de perception

Désormais, le PDG de Lucid estime que les automobilistes, et notamment ceux vivant en ville se rendront compte qu’ils peuvent tout à fait se débrouiller sans avoir une voiture équipée d’une très grosse batterie. En France, il faut savoir qu’un automobiliste parcourt moins de 80 kilomètres seulement par jour selon les données du Ministère de la Transition Ecologique. Autant dire qu’il n’est aucunement nécessaire d’avoir une voiture capable de rouler plus de 500 kilomètres en une seule charge.

De plus, les infrastructures de recharge se développent à vitesse grand V, ce qui permettra aux conducteurs de mieux accepter les petites autonomies. Mais selon Peter Rawlinson, le secret ne serait pas le développement des bornes rapides, mais au contraire, celui de la charge lente. L’homme d’affaires estime en effet que « je pense qu’il y a une myopie, une focalisation excessive sur la recharge rapide en courant continu ». Pour lui, « le discours devrait être axé sur la recharge en courant alternatif, la recharge de nuit ».

Lucid Air Saphhire

Et pour cause, les bornes plus lentes sont moins chères à installer, et cela pourrait aussi indirectement avoir un impact sur le prix des voitures électriques. Car fabriquer une batterie capable d’encaisser des puissances élevées a un coût également. Car pour le PDG, la clé dans l’adoption massive de cette motorisation est de la rendre accessible. Cependant, Lucid promet de continuer à proposer des véhicules conçus pour effectuer de longues distances sans se brancher, afin de répondre aux besoins de ces clients qui voyagent également beaucoup.