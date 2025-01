Si elle s’était un peu calmée en cette fin d’année, en raison notamment de la hausse des droits de douane, la guerre des prix pourrait reprendre encore plus fort en 2025. C’est en tout cas ce que prédit le patron de la marque chinoise Xpeng notamment installée en France.

L’année 2025 démarre tout juste, et nul doute qu’elle devrait être particulièrement intense. En effet, la compétition entre les constructeurs devrait devenir encore plus forte, alors que la concurrence venue de Chine pourrait encore s’accroître. Et ce n’est pas tout, car le marché de la voiture électrique devrait encore continuer à grossir.

Une guerre des prix qui fait rage

Dans un précédent article, nous vous annoncions que 2025 devrait être l’année du boom des voitures électriques, après des mois en demi-teinte, que ce soit en France et dans le reste de l’Europe et du monde. Et forcément, ce qui explique les ventes en hausse, c’est aussi le fait que l’offre serait de plus en plus étoffée, notamment grâce à l’essor des constructeurs chinois. À ce propos, l’un d’eux nous offre ses prévisions pour les prochains mois.

Il s’agit de Xpeng, dont le patron He Xiaopeng a transmis une lettre interne à ses employés, afin de leur dire de « se préparer pour une compétition intense ». Voilà qui a le mérite d’être particulièrement clair. Mais au fait, pourquoi une telle déclaration ? Et fait, selon l’homme d’affaires, relayé par le site spécialisé CNEVPost, la guerre des prix devrait revenir de plus belle au cours de cette année. Et à vrai dire, elle devrait même repartir dès le mois de janvier.

Ce dernier explique que « le marché connaîtra certainement une concurrence plus féroce en 2025, et je peux même faire une prédiction audacieuse selon laquelle la guerre des prix s’enflammera à partir de janvier ». Celle-ci avait pour rappel réellement démarré au début de l’année 2023, avec Tesla qui avait fait chuter les tarifs de ses Model 3 et Model Y de 13 000 euros du jour au lendemain. De nombreux constructeurs avaient alors suivi, tels que Ford, Lucid ou encore VinFast.

Et désormais, ce n’est plus vraiment contre la firme d’Elon Musk que les marques automobiles devront lutter, mais plutôt contre les nouvelles entreprises chinoises. On compte en effet actuellement 150 constructeurs dans l’Empire du Milieu, mais seules deux sont actuellement rentables, à savoir Li Auto et BYD. Certaines pourraient disparaître d’après He Xiaoping, qui explique que « l’industrie automobile chinoise entrera dans une phase d’élimination ». Selon lui, les marques les plus faibles sur le plan technologiques « perdront l’opportunité d’une croissance durable ».

L’essor de l’IA dans l’automobile

Car la concurrence devrait être particulièrement féroce cette année, notamment car les constructeurs chinois ont tendance à tirer les prix vers le bas. Le challenge sera donc désormais d’afficher des tarifs compétitifs, sans pour autant rogner sur les profits. Ce qui risque de ne pas être évident, en raison de la hausse des droits de douane décrétée par l’Union européenne pour les voitures électriques chinoises. Mais ce n’est pas le seul défi auquel ces dernières devront se confronter. Selon Xpeng, la technologie sera aussi au coeur des préoccupations.

Parmi elles, le développement de l’intelligence artificielle, qui devrait s’accroître considérablement au cours des prochaines années. Le constructeur y croit particulièrement, notamment avec sa nouvelle Mona M03 qui a grandement recours à cette technologie de pointe. Selon He Xiaopeng, sa marque « sera une entreprise automobile mondiale de premier plan en matière d’IA, leader en matière de produits, d’affaires, d’organisation et de mondialisation ». De plus, il est conscient que Xpeng devra améliorer ses « capacités de systématisation » afin de monter en puissance.

Enfin, la marque fondée en 2014 va fortement accélérer son développement à l’international au cours des prochains mois, et l’Europe devrait logiquement faire partie de ses plans. Xpeng vise à ce que « la moitié de ses ventes proviennent de l’étranger » au cours des 10 prochaines années. L’entreprise veut devenir la première marque chinoise sur le marché de l’électrique, détrônant ainsi BYD. Et cela grâce notamment au lancement d’au moins un nouveau modèle ou d’un restylage à presque chaque trimestre cette année.