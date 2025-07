C’est officiel, les nouveaux Xpeng G6 et G9 restylés débarquent en France avec leur recharge en seulement 12 minutes. Les deux voitures électriques chinoises sont disponibles à la commande et dévoilent enfin leur tarif.

Xpeng G6 et Xpeng G9

Encore inconnu en Europe il y a trois ans, Xpeng s’impose désormais sur notre marché, comme l’ont fait MG et BYD. La firme chinoise fondée en 2014 est arrivée en France en 2024 et elle y commercialise déjà deux voitures électriques chez nous. Il s’agit des G6 et G9, que nous avions déjà pu essayer.

Une nouvelle version restylée

Un peu plus tôt cette année, le constructeur chinois basé à Canton avait levé le voile sur de nouvelles versions restylées de ses deux SUV star. Et au mois de juin 2025, il confirmait leur arrivée imminente sur le marché français, afin de chasser sur les terres de la Tesla Model Y restylée.

Quelques semaines plus tard, Xpeng annonce enfin les tarifs de ces nouvelles variantes, à travers un communiqué tout juste publié. Le nouveau G6 démarre donc désormais à partir de 46 990 euros, contre 42 990 euros à son lancement en 2024 en Autonomie Standard.

Ce nouveau prix concerne la variante Autonomie Etendue, tandis que la déclinaison d’entrée de gamme sera lancée au début de l’année 2026. Il est aussi possible de choisir le Xpeng G6 Performance, qui démarre quant à lui à partir de 50 990 euros.

Jusqu’à 31 % de remise chez Dyson Ventilateurs, aspirateurs, appareils de coiffure… Dyson a lancé ses soldes d’été ! On vous a justement sélectionné l’aspirateur sans fil V15 Detect Absolute : en promotion à 549 euros, avec sa détection laser des poussières et son écran LCD qui affiche les données en temps réel.

Dans tous les cas, la voiture n’est pas éligible au bonus écologique, en raison de sa fabrication en Chine. Le SUV peut également être choisi en LLD à partir de 435 euros par mois sur 48 mois et 40 000 kilomètres. Le tout avec un apport de 3 000 euros.

Crédit : Xpeng

Le SUV électrique rival de la Model Y a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate, sans cobatl) de 80 kWh, qui lui permet d’afficher une autonomie maximale de 525 kilomètres. La version Autonomie Etendue s’offre un seul moteur à l’arrière de 295 chevaux tandis que la déclinaison Performance en ajoute un second à l’avant. De quoi atteindre un total de 485 chevaux. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en seulement 12 minutes à une puissance de 451 kW en courant continu.

Cela est notamment rendu possible par son architecture 800 volts, sur toutes les versions, ce qui permet au SUV d’encaisser une puissance de charge de 5C. Dès l’entrée de gamme, la dotation est très complète, puisqu’elle inclut notamment la climatisation automatique bizone, les sièges chauffants ainsi que la pompe à chaleur et un écran tactile de 10,25 pouces.

La charge bidirectionnelle est aussi incluse, mais il faut acheter un adaptateur en option. Les premières livraisons démarreront à partir du mois de septembre 2025.

Un G9 à moins de 60 000 euros

En parallèle, le constructeur lance aussi son grand G9, dont la version restylée avait quant à elle été officialisée au mois de mars 2025. Cette nouvelle variante se décline en trois versions, disponibles dès le lancement. La première joue le rôle d’entrée de gamme et prend le nom d’Autonomie Standard. Elle démarre à partir de 59 990 euros, et ne sera pas éligible au bonus écologique, comme pour le G6. Cette version s’offre une petite batterie LFP de 78,2 kWh et peut parcourir jusqu’à 502 kilomètres WLTP.

Elle est suivie par l’Autonomie Etendue, qui coûte quant à elle 63 990 euros. Celle-ci affiche une puissance identique de 350 chevaux à la première. Enfin, la gamme est complétée par le Xpeng G6 Performance, qui a le droit à une transmission intégrale. Ce dernier est annoncé à 73 990 euros et revendique un total de 575 chevaux.

Les deux variantes les plus haut de gamme embarquent une batterie de 92,2 kWh et atteignent jusqu’à 585 kilomètres. La recharge s’effectue là encore de 10 à 80 % en 12 minutes à une puissance maximale de 585 kW.

Crédit : Xpeng

Les premières livraisons sont quant à elles prévues au cours du mois de novembre 2025. La voiture est livrée avec la conduite semi-autonome Xpilot 2.5, un écran tactile de 10,25 pouces ainsi de nombreuses aides à la conduite. Citons notamment le freinage automatique d’urgence, l’alerte de collision arrière ou encore la reconnaissance des panneaux de signalisation. La charge bidirectionnelle V2L est aussi présente, tout comme le pare-brise chauffant et le toit panoramique en verre et la climatisation automatique bizone.