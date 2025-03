Les voitures électriques de Xpeng vendues en France deviennent bien plus intéressantes que la Tesla Model Y

Le G6 et le G9 2025 de Xpeng sont là : des SUV qui veulent voler la vedette au Model Y.

Xpeng G6 2025

Xpeng, un constructeur chinois de véhicules électriques, a dévoilé ses nouveaux SUV G6 et G9 version 2025. Alors, pour le moment uniquement en Chine.

Basée à Guangzhou, le fabricant a mis les bouchées doubles pour proposer des modèles améliorés, plus abordables et sacrément compétitifs, notamment face au nouveau Tesla Model Y. Il faut dire que le Model Y vient d’être relifté, et il plaît beaucoup en Chine.

Avec des prix en baisse, quelques améliorations de performances et une charge ultra-rapide, ces bolides électriques risquent de faire du bruit, surtout en Europe où le G6 pourrait bien voler la vedette.

Des prix qui baissent, des performances qui grimpent

Parlons cash : le prix. En Chine, le G6 2025 démarre à 176 800 RMB, soit environ 22 900 € (au taux de change actuel, 1 RMB ≈ 0,13 €). C’est une baisse de 11,56 % par rapport à l’ancien prix de départ de 199 900 RMB (25 900 €), soit environ 3 000 € d’économie.

Le G9, lui, commence à 248 800 RMB (32 300 €), contre 263 900 RMB (34 200 €) avant, une réduction de 5,72 %, soit environ 1 900 € de moins.

Attention, ces prix sont valables en Chine. En Europe, avec les frais de douane, les taxes d’importation et les coûts de distribution, il faut s’attendre à des prix plus haut – on en reparle plus bas.

Côté technique, les G6 et G9 2025 passent à une charge 5C, contre 3C auparavant. Le « C » ici, c’est un indice de vitesse de charge : avec 5C, la batterie peut théoriquement se remplir en 12 minutes (de 10 % à 80 %), contre 20 minutes avec le 3C des anciens modèles.

Un vrai gain de temps pour les trajets . En prime, Xpeng offre de série son système de conduite intelligente Turing AI, piloté par deux puces Nvidia Drive Orin (508 TOPS).

Xpeng G9 2025

Le G6 2025 se décline en trois versions, toutes à propulsion arrière (moteur à l’arrière), avec 218 kW de puissance (292 chevaux) et 450 Nm de couple. Ça accélère de 0 à 100 km/h en 6,3 à 6,4 secondes, et l’autonomie grimpe jusqu’à 725 km (selon la norme CLTC, un peu généreuse par rapport aux standards européens, le cycle WLTP).

Le G9, plus imposant, propose aussi trois variantes : deux à propulsion (258 kW, 465 Nm) et une à quatre roues motrices (423 kW, 695 Nm), qui explose le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes. Son autonomie varie entre 625 et 725 km, toujours en cycle CLTC.

Xpeng G9 2025

Le G6, la star européenne face au Tesla Model Y

Le G9 est intéressant, mais le G6 2025 a tout pour cartonner en Europe et chatouiller le Tesla Model Y. En Chine, il démarre à 22 900 €, mais soyons réalistes : en Europe, avec les frais d’importation (plus de 21,3 % de droits de douane), la TVA (20 % en France, par exemple) et les coûts de transport et de distribution, on pourrait plutôt tabler sur 35 000 à 40 000 €.

C’est plus cher qu’en Chine, mais ça reste compétitif face au nouveau Model Y, qui débute autour de 44 990 € chez nous. Mais le Y… lui, il bénéficie du bonus écologique en France, étant donné qu’il est fabriqué près de Berlin en Allemagne.

Avec ses 4,76 m de long et 1,92 m de large, le G6 joue dans la même cour que le Tesla, mais il se démarque par sa charge ultra-rapide (12 minutes) en 800 volts et un design un peu revu.

Le changement visuel n’est pas aussi marqué que sur le Model Y. a version 2025 du Xpeng G6 adopte une nouvelle face avant. La principale nouveauté est le bandeau de LED traversant la face avant, nommé « Galaxy Light Wing », qui donne une impression de largeur au véhicule. Le logo Xpeng est déplacé vers le capot, tandis qu’un indicateur lumineux bleu a été ajouté pour le système de conduite intelligente. Ce n’est pas tout : sur la face avant, l’entrée d’air inférieure adopte un nouveau motif trapézoïdal.

Xpeng G6 2025

À l’arrière, on remarque un bouclier redessiné et un aileron en queue de canard, apportant une touche plus sportive, tout comme les nouvelles jantes en alliage.

Xpeng G6 2025

Techniquement, le G6 embarque un grand écran de 15,6 pouces, un intérieur soigné et cette conduite intelligente sans LiDAR (Xpeng mise sur des caméras, comme Tesla, pour réduire les coûts).

En face, le Model Y reste une référence, mais le G6 pourrait bien grignoter des parts de marché.

Preuve de son succès : en Chine, le G6 2025 a décroché 5 000 commandes en 7 minutes après son lancement sur Weibo. Il faut dire qu’il avait déjà fait ses preuves en 2023, dopant les ventes de Xpeng.

En 2024, il a représenté 28,65 % des 190 068 livraisons de la marque, contre 14,18 % pour le G9. Avec des prix revus à la baisse et ces améliorations, Xpeng vise le doublé en 2025, comme l’a annoncé son PDG, He Xiaopeng. Les chiffres de début d’année (60 803 livraisons en janvier-février, +375 % par rapport à 2024) montrent que la marque est sur les rails.