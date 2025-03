« Environ 100 commandes par jour » : le nouveau Tesla Model Y fait un début fracassant en Chine

Lancée au mois de janvier 2025, la nouvelle Tesla Model Y restylée commence à arriver sur les routes. La voiture électrique américaine rencontre notamment un grand succès en Chine, avec plus de 200 000 commandes.

Tesla Model Y (2025) // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Tesla traverse actuellement une grosse zone de turbulences. Et pour cause, les ventes de la marque américaine sont en chute libre en ce début d’année, et elle est sur le point de se faire dépasser par BYD. En parallèle, elle subit un profond désamour en raison des positions politiques d’Elon Musk. Et ce même si ces dernières ne seraient pas uniquement responsables de la chute des immatriculations.

Une Tesla Model Y qui cartonne

Cependant, tout n’est pas perdu pour la firme basée au Texas. Elle a levé le voile en janvier 2025 sur la nouvelle version de sa Model Y. Un restylage assez conséquent pour le SUV, lancé pour la toute première fois en 2020. Et bien sûr, Tesla espère pouvoir relancer ses ventes grâce à cette nouveauté, et il semblerait qu’un pays soit déjà friand de cette nouvelle mouture.

Contre toute attente, il s’agit de la Chine. Le site spécialisé CNEVPost nous informe que le SUV électrique y rencontre un grand succès. Le constructeur américain aurait déjà enregistré pas moins de 200 000 commandes pour la Model Y restylée. Un chiffre particulièrement élevé, et ce alors que ces dernières ont seulement ouvert le 10 janvier 2025, mais qui incluraient un large nombre de commandes remboursables, d’après le média chinois.

Selon un porte-parole relayé par le média, depuis cette date, « chaque concession de Beijing a enregistré environ 100 nouvelles commandes par jour ». Néanmoins, la plupart de celles-ci ont été faites en lignes, puisqu’il se dit que les showrooms n’accueillent pas tant de visiteurs que ça. Ainsi, la grande majorité des clients ont acheté leur voiture sans la voir, et encore moins l’essayer. La preuve que Tesla a su faire ses preuves au fil des années, et que sa réputation semble désormais être acquise.

Pour mémoire, les premières livraisons de la nouvelle Tesla Model Y restylée ont démarré le 26 février 2025 en Chine – en France, il faudra faire preuve d’un peu plus de patience, puisque les premiers clients seront servis courant mars.

De quoi rivaliser avec Xiaomi ?

Cependant, le constructeur américain doit faire face à un rival de taille. Il s’agit de Xiaomi, dont la nouvelle berline SU7 a déjà dépassé la Model 3 en Chine. Cette nouvelle venue a déjà enregistré plus de 135 000 livraisons, et les commandes continuent encore d’affluer. La firme d’Elon Musk a tout intérêt à tout faire pour séduire les clients avec sa Model Y restylée. Car son concurrent chinois a déjà levé le voile sur le rival de celui-ci, le SUV YU7.

Et il pourrait rencontrer un succès encore plus fort que pour la berline, comme chez Tesla. Autant dire que la rivalité entre les deux marques devraient encore s’accroître. À moins qu’une collaboration puisse être envisagée, comme cela pourrait être le cas entre la marque américaine et BYD. Mais pour l’heure, rien n’a encore été évoqué.

Tesla Model Y 2025 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Mais un tel succès pour la Model Y pourrait-il aussi avoir lieu en France ? Si la version de lancement avait surpris par son tarif, assez élevé, les versions plus abordables sont désormais commandables. Quoi qu’il en soit, c’est une fois encore le SUV qui devrait être la voiture la plus vendue dans le monde en 2024, même si les chiffres définitifs ne sont pas encore tombés.