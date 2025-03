« Notre ennemi commun est la voiture thermique » : BYD veut s’allier à Tesla pour tuer le moteur essence

Et si BYD marchait main dans la main avec Tesla ? Si l’idée semble saugrenue, elle est pourtant envisagée par le géant chinois de la voiture électrique. Et cela avec un but en tête : mettre un coup d’arrêt définitif aux modèles thermiques.

Crédit : BYD

S’il y a bien deux constructeurs qui ne s’entendent pas du tout, c’est sans aucun doute Tesla et BYD. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, car l’un est américain et l’autre chinois, et l’on connaît les tensions entre les deux pays. Mais surtout, car les deux ennemis sont en concurrence directe, et se livrent une bataille acharnée pour devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique.

D’ennemis à alliés ?

Pour le moment, la firme d’Elon Musk reste en tête, mais elle pourrait très bientôt se faire dépasser par la marque de Shenzhen. Et pour cause, les ventes de Tesla continuent de chuter, quand celles de BYD augmentent, notamment en Europe. Autant dire que les deux entreprises ont toutes les raisons du monde de se détester. Mais voilà que l’on assiste en ce moment même à un étonnant retournement de situation. En effet, il n’est désormais plus exclu que les deux ennemis se rapprochent.

L’idée a été évoquée par Stella Li, vice-présidente du constructeur chinois. Interviewée par le Financial Times, elle ouvre la porte à une collaboration avec Tesla. Elle assure que la Chine est « prête à partager des technologies clés dans le domaine des voitures électriques et de la conduite autonome avec des entreprises étrangères ». Une manière de désamorcer les tensions grandissantes avec les Etats-Unis, qui veulent interdire les voitures équipées de technologies chinoises ? Probable.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La femme d’affaires souligne que « le gouvernement chinois est plus ouvert, donc peut être que les perceptions sont erronées ». Elle ajoute que la Chine est « la patrie de l’innovation » et elle invite les entreprises étrangères à y venir. « Le gouvernement vous soutiendra et travaillera avec vous pour permettre à toute technologie de se concrétiser ». Sans réellement le dire, elle vise notamment Tesla, qui reste actuellement son ennemi numéro 1. Et elle a un argument imparable pour tenter de séduire la firme américaine.

Pour Stella Li, « notre ennemi commun est la voiture thermique. Nous devons travailler ensemble ». Un message sans équivoque, qui montre la volonté de BYD de collaborer activement avec la marque basée au Texas. Mais quelle forme pourrait prendre ce partenariat inattendu ? Pour le moment, rien n’a été évoqué de manière précise. Mais nous pourrions notamment nous attendre à un partage de technologies entre les deux constructeurs. Car malgré leur rivalité, ils poursuivent les mêmes objectifs.

Une collaboration à venir ?

Les deux marques visent à faire grimper la part de marché des voitures électriques dans le monde, même si BYD ne vend pour le moment pas ses autos aux Etats-Unis. Et cela n’est pas prévu, en raison de la hausse des taxes à l’importation, qui atteint les 100 %. Une alliance avec Tesla pourrait-elle permettre à la marque chinoise de s’implanter d’une autre manière sur le sol américain ? Rien n’est à exclure. Il est aussi possible que les deux entreprises s’allient dans des domaines bien précis.

On peut par exemple citer la conduite autonome, dans laquelle le système God’s Eye de BYD rivalise avec le FSD de Tesla. Les deux rivaux pourraient aussi partager leur savoir-faire sur les batteries, mais également en ce qui concerne la production. Si les voitures électriques de Tesla sont déjà peu coûteuses à fabriquer, celles de son concurrent chinois le sont encore moins. Et ce alors qu’il n’utilise pas encore le Gigacasting, ce qui pourrait finir par changer. Une mise en commun du réseau de distribution pourrait aussi être envisagée.

BYD Seal U // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cependant, rien n’a été confirmé pour le moment par la marque chinoise, qui vient d’annoncer l’arrivée de sa division premium Denza en Europe. Une chose est sûre, BYD est bien décidé à mettre fin aux autos essence. Stella Li n’est en effet pas inquiète du ralentissement des ventes d’électriques dans le monde. Elle affirme d’ailleurs que « pourquoi les gens choisissent les VE ? Parce que sont de meilleurs voitures, plus intelligentes et de meilleure qualité ». De plus, les études ont prouvé que cette motorisation est réellement plus vertueuse que les véhicules thermiques.