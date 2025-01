Voici les trois marques qui ont vendu le plus de voitures électriques en 2024

Après une année 2024 particulièrement difficile, Volkswagen vient de dévoiler ses chiffres de ventes de voitures électriques. Et sans surprises, le groupe allemand reste à la traîne par rapport à Tesla et BYD.

L’année 2024 aura mis les constructeurs à rude épreuve, et c’est peu de le dire. En effet, ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour l’industrie automobile, avec une baisse des ventes qui aura touché quasiment tout le monde. Et c’est autant valable pour les voitures thermiques que pour les électriques, qui ne sont pas les seules responsables de cette situation.

Des ventes en baisse, mais pas pour tous

La demande pour cette motorisation a fortement dégringolé l’an dernier, que ce soit dans le monde entier comme en France. Et tous les constructeurs ont été plus ou moins concernés, que ce soit Renault ou encore Nissan, sans parler de Ford. Mais qu’en est-il des trois grands leaders du marché que sont Tesla, BYD ainsi que Volkswagen ? Lequel d’entre eux a vendu le plus de voitures électriques au cours de l’année passée ? Nous allons tout vous expliquer dans la suite de notre article.

Contre toute attente, et si les chiffres du 3ème trimestre annonçaient une belle fin d’année pour Tesla, la firme d’Elon Musk a finalement vu ses ventes chuter sur l’ensemble de l’année passée. Et pour cause, cette dernière a vendu environ 1,7 million de voitures électriques l’an dernier, contre 1,8 million l’an dernier. Une petite chute de seulement 1,07 %, mais surtout la première fois que cela arrive pour la marque, qui avait jusqu’à présent enregistré une progression constante.

Sans surprise, c’est le duo Model 3 et Model Y qui ont une nouvelle fois porté les ventes, tandis que les Model S, Model X et Cybertruck demeurent anecdotiques au niveau mondial. Et nul doute que l’arrivée sur le marché de la version restylée du Model Y devrait permettre à Tesla d’accroître ses immatriculations en 2025. Car la firme aura fort à faire pour tenter de conserver sa place de leader mondial de la voiture électrique, face à la concurrence chinoise grandissante. Et surtout face à BYD, qui est actuellement à ses talons.

La marque basée à Shenzhen est sur la 2ᵉ marche du podium, puisqu’elle a vendu pas moins de 1 764 992 voitures électriques sur l’ensemble de l’année dernière. Un chiffre record qui marque une nouvelle hausse, puisque BYD a écoulé au total plus de 4 millions d’autos, toutes motorisations confondues. Le constructeur poursuit son offensive, notamment en Europe, avec le lancement du Sealion 7, la présentation de son petit Atto 2 au salon de Bruxelles, avant l’arrivée de la Seagull, déjà aperçue en France.

Volkswagen à la traîne

Bref, BYD ne compte pas se reposer sur ses lauriers en 2025, car l’entreprise a bien l’intention de passer une bonne fois pour toutes devant Tesla. Et pour cela, elle mise notamment sur une armée d’ingénieurs, qui déposent en moyenne pas moins de 32 brevets chaque jour. Elon Musk a de quoi trembler…

Sur la 3ᵉ marche du podium, nous retrouvons Volkswagen, qui reste cependant très largement en retrait. Et pour cause, la firme allemande n’a écoulé que 744 800 voitures électriques dans le monde au cours de l’année passée, contre 771 100 en 2023. Ce qui représente une baisse de 3,4 % entre les deux, tandis que la part de marché est annoncée à 8,3 %.

Heureusement, l’entreprise s’en sort plutôt bien en France, avec 119 360 autos livrées chez nous. Mais l’année fut particulièrement rude pour la marque, contrainte de prendre des décisions difficiles, incluant notamment un immense plan social, qui prévoit la suppression de 35 000 emplois.

Ventes mondiales des leaders de la voiture électrique en 2024

BYD Tesla Volkswagen 1er trimestre 2024 300 114 369 783 136 400 2ème trimestre 2024 426 039 422 405 180 800 3ème trimestre 2024 443 426 462 890 189 400 4ème trimestre 2024 595 413 495 570 238 200 Cumul 2024 1 764 992 1 789,226 744 800