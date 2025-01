La mauvaise année 2024 de Volkswagen se confirme : la preuve avec ces chiffres

Malgré des vents contraires, Volkswagen n’affiche pas des résultats aussi catastrophiques que prévu en 2024. Même si les ventes globales du constructeur reculs, notamment concernant les voitures électriques, certains marchés, comme la France, performent.

L’actualité autour du groupe Volkswagen n’est pas forcément très réjouissante ces derniers mois. Le groupe a en effet annoncé vouloir réaliser plusieurs milliards d’euros d’économie, non sans conséquence d’un point de vue social. Dans tout ce marasme, nous nous attendions à des chiffres de ventes très en retrait pour 2024, mais finalement, à l’échelle mondiale, la marque Volkswagen ne recule que de 1,4 % en 2024 par rapport à 2023, avec 4,8 millions d’unités écoulées.

Plus inquiétant en revanche, c’est la baisse des ventes de voitures électriques, alors que le constructeur possède une gamme parmi les plus complètes du marché. Celles-ci ont reculé de 2,8 % par rapport à 2023 et ne pèsent plus que 7,9 % de son mix global.

Volkswagen encore loin de ses objectifs

En 2020, dans un contexte différent, Volkswagen avait affiché son ambition de vendre au moins 1,5 million de véhicules électriques chaque année. Le constructeur a écoulé 1,35 million de ses modèles ID depuis le lancement de la famille en 2019 dans le monde, dont environ 500 000 exemplaires de l’ID.3. Pour le moment, nous en sommes donc loin.

Plusieurs facteurs expliquent ce recul des ventes, à commencer par l’arrêt du bonus en Allemagne, un contexte géopolitique tendu et des taux d’intérêt plus élevés. La Chine, qui représente pas moins de 46 % des ventes de la marque l’an dernier, est un marché de plus en plus concurrentiel avec des constructeurs locaux qui proposent des voitures électriques moins chères et globalement meilleures à certains niveaux.

Les chiffres le prouvent car, en Chine, Volkswagen a vu ses ventes chuter de 8,3 % l’an passé par rapport à 2023, avec 2,2 millions d’unités écoulées. Ses livraisons ont reculé de 1,7 %, à 1,25 million de voitures en Europe. En revanche, la marque a enregistré des croissances à deux chiffres en Amérique du Nord (+ 18,4 %) et en Amérique du Sud (+ 21,1 %).

Volkswagen maintient le cap en France

En France, Volkswagen a fait mieux que le marché. Dans un marché français en baisse de 3,2 %, le constructeur termine l’année avec une performance globalement stable avec 119 360 véhicules immatriculés (-0,7 % en volume). La part de marché de la marque progresse toutefois à 7,0 % (+0,2 point), son meilleur résultat depuis huit ans.

Visiblement, le maintien du bonus a eu du bon pour les ventes électriques de Volkswagen dans l’Hexagone. Le bilan de la gamme ID. est positif sur 2024, en progression de 16 % en volume par rapport à l’année précédente.

Grâce à son restylage et des versions moins chères, l’ID.3 a vu ses ventes augmenter de 48 % sur l’année par rapport à 2023, l’ID.4 de 19 % et l’ID.7 de 16 %.

Du mieux à venir, mais peut-être pas en 2025

Pour 2025, Volkswagen devrait continuer de baisser les prix de ses modèles électriques. En revanche, aucune grosse nouveauté n’est prévue pour le moment. L’ID.2 est attendue avec impatience, mais il faudra encore attendre 2026, voire même 2027 et son arrivée sur le marché avant que sa présence se fasse vraiment ressentir dans les chiffres.

En attendant, avec le durcissement des normes CAFE, les constructeurs devront vendre environ 25 % de voitures électriques dans leur mix s’ils veulent échapper aux amendes.

Volkswagen devra donc user de plusieurs mécanismes, à commencer par baisser les prix de ses voitures électriques (et sans doute augmenter celui des thermiques) pour gonfler la part de marché de ses véhicules à batteries.