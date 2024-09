Volkswagen dégaine deux nouvelles versions de ses voitures électriques phares : les ID.4 et ID.5 en version hautes performances

Volkswagen lance les commandes, en France, de ses deux SUV électriques ID.4 et ID.5 GTX dans leur version Performance fortes de 340 ch et avec une dotation d’équipements plutôt intéressante. Voici les prix et les détails.

Difficile de s’y retrouver dans la gamme Volkswagen avec ses modèles électriques. Les ID.4 et ID.5 sont disponibles dans un nombre quasi incalculable de versions, de quoi donner un sérieux mal de tête aux clients à la recherche du véhicule qui leur conviendrait.

Si vous êtes à la recherche du meilleur des ID.4 et ID.5, on va vous simplifier la tâche, puisqu’il s’agit tout simplement des versions GTX 340. Notez bien la présence de l’acronyme 340 (comme sur les Golf GTI à l’époque) avec les versions Performance, ou non, car sans ça, les deux modèles ne proposent pas 340 ch, mais 299.

Un avantage client non-négligeable

Après l’ouverture récente à la commande de l’ID.3 GTX Performance, la marque propose désormais une nouvelle finition ‘Life Max’ pour les modèles ID.4 GTX et ID.5 GTX.

Techniquement, ces deux modèles disposent d’une autonomie allant jusqu’à 517 km pour l’ID.4 GTX 340 ‘Life Max’ (avec une batterie de 77 kWh) et 527 km pour l’ID.5 GTX 340 ‘Life Max’ (avec une batterie de 79 kWh). La recharge rapide permet de passer de 10 à 80 % en 28 minutes grâce à une puissance de charge de 175 kW pour l’ID.4 et 185 kW pour l’ID.5.

Avec la finition ‘Life Max’, ces modèles bénéficient de série de la peinture métallisée, de l’intérieur Top Sport GTX, ainsi que des Packs Infotainment Plus (affichage tête-haute en réalité augmentée, système audio Harman Kardon) et du pack d’aides à la conduite Assistance Plus (Travel Assist, Side Assist, caméra 360°, coffre électrique et Intelligent Park Assist Pro), offrant un équipement supérieur par rapport à la finition GTX standard.

Volkswagen précise que cela représente un avantage client total de 15 550 euros pour l’ID.4 GTX 340 par rapport à la version GTX normale, et 13 325 euros pour l’ID.5.

Bien placé par rapport à la concurrence ?

L’ID.4 GTX 340 ‘Life Max’ est proposée à 54 990 euros (à partir de 639 euros par mois pour les particuliers et 719 euros par mois pour les professionnels), tandis que L’ID.5 GTX 340 ‘Life Max’ démarre à partir de 59 500 euros (à partir de 689 euros par mois pour les particuliers et 739 euros par mois pour les professionnels).

La concurrence sera avant tout interne au groupe Volkswagen pour l’ID.5 GTX avec les Skoda Enyaq Coupé RS iV et autres Audi Q4 e-tron Sportback. Les deux modèles s’affichent toutefois à des tarifs supérieurs à motorisation et batterie équivalentes.

Chez les autres, nous retrouvons bien évidemment la Ford Mustang Mach-E, plus dynamique, avec son modèle Premium de 296 ch (le niveau d’au-dessus GT propose 487 ch) doté d’une autonomie de 550 km en version Extended Rang AWD, est affichée à 64 290 euros. Le Tesla Model Y s’affiche à partir de 51 990 euros en version Grande Autonomie (533 km d’autonomie), et sa puissance suffit déjà à mettre à mal l’ID.5 GTX, et c’est sans même aller chercher le modèle Performance (517 km d’autonomie) disponible à 57 990 euros.