Voici les prix de la voiture électrique hyper performante de Volkswagen : l’ID.3 GTX Performance

Quelques mois après sa présentation, la nouvelle Volkswagen ID.3 GTX Performance nous donne de ses nouvelles. La compacte sportive est enfin disponible à la commande en Allemagne, à partir de 52 295 euros. Un tarif qui devrait être légèrement différent en France. Voici les caractéristiques de cette voiture électrique performante.

Volkswagen ID.3 GTX Performance // Crédit : Volkswagen

Cela fait un petit bout de temps déjà que la Volkswagen ID.3 est présente dans le catalogue de la marque, puisque sa révélation officielle remonte à l’année 2019. Il s’agit du tout premier modèle de la gamme 100 % électrique de Volkswagen, nommée ID.

Une nouvelle version plus sportive

Jusqu’à peu, la compacte électrique rivale de la Renault Mégane E-Tech se limitait à une puissance de 204 chevaux dans ses versions Pro Performance et Pro S coiffant le catalogue. Mais c’était sans compter sur la présentation quelques mois plus tôt de la version GTX, l’équivalent des GTi chez les Volkswagen électriques, après les ID.4 et ID.5 ainsi que l’ID. Buzz récemment essayé.

Une nouvelle déclinaison gavée aux hormones, qui voit sa puissance grimper pour atteindre les 286 chevaux et que nous sommes allés voir il y a quelques semaines.

Volkswagen ID.3 GTX Performance // Crédit : Volkswagen

Si cela nous vous suffit pas, voici l’ID.3 GTX Performance, qui nous intéresse aujourd’hui. Sa puissance grimpe à 326 chevaux pour 545 Nm de couple, de quoi « dépasser la force motrice des moteurs V6 turbo Volkswagen les plus puissants », d’après le communiqué de presse de la marque.

De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes, contre 6,0 s pour la GTX « normale ». Par ailleurs, la vitesse maximale est quant à elle bridée électroniquement à 200 km/h.

Et voilà que cette dernière est enfin disponible à la commande, mais seulement chez nos voisins allemands pour le moment. Ce qui nous permet tout de même de connaître son prix, qui est alors affiché à partir de 52 295 euros dans sa version GTX Performance. Un tarif assez salé, qui devrait assez équivalent en France.

Volkswagen ID.3 GTX Performance // Source : Volkswagen

Pour mémoire, la GTX standard coûte quant à elle 46 990 euros en France, un prix qui a été volontairement baissé sous la barre des 47 000 euros, afin de lui permettre de bénéficier du bonus écologique de 4 000 euros, auquel elle est éligible grâce à sa production allemande. Cette version GTX Performance devrait en toute logique dépasser ces 47 000 euros, de quoi creuser l’écart – et peut-être perdre des clients.

Une conduite plus sportive

Outre la puissance et les performances globales, c’est aussi un autre élément qui distingue la version Performance de la GTX standard. Il s’agit de la suspension pilotée DCC, qui est livrée de série sur la première (en option sur la GTX). Cette technologie permet alors de raffermir la suspension en fonction du mode de conduite choisi, afin d’améliorer la tenue de route, notamment dans les virages.

L’ID.3 GTX Performance embarque une batterie affichant une capacité de 79 kWh, qui lui permet d’afficher une autonomie allant jusqu’à 601 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP, soit un petit kilomètre de moins que la GTX.

Niveau recharge, la voiture peut encaisser une puissance allant jusqu’à 185 kW, et elle ne demande que 26 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne en courant continu. À bord, la sportive se distingue par une sellerie exclusive, arborant notamment le logo GTX sur le dossier des sièges.

Volkswagen ID.3 GTX Performance // Crédit : Volkswagen

Nous retrouvons également l’écran tactile de 12,9 pouces ayant été légèrement amélioré afin de devenir plus pratique à utiliser. Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, et se dote également de l’intelligence artificielle avec ChatGPT qui joue le rôle d’assistant vocal. La Volkswagen ID.3 GTX est aussi livrée avec le régulateur de vitesse ainsi que la lecture des panneaux de signalisation et la communication Car2X afin de bénéficier des informations sur les potentiels incidents sur la route.