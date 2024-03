Dévoilée en 2019, la Volkswagen ID.3 fut restylée en 2023. Mais la compacte électrique profite du lancement de sa version GTX ultra-performante pour s'offrir un poste de conduite modernisé, avec l'arrivée d'un nouvel écran tactile. Et surtout... l'arrivée de touches tactiles rétroéclairées.

Placé sur la 3ème marche du podium des constructeurs de voitures électriques dans le monde derrière BYD et Tesla, Volkswagen possède une gamme bien garnie. La firme est en effet présente sur quasiment tous les segments, de l’ID.3 à l’ID. Buzz en passant par l’ID.7.

Un écran tactile amélioré

Il y a quelques jours, Volkswagen, qui a récemment dévoilé un vaste plan d’attaque pour reprendre du poil de la bête a présenté les prix de son ID.7 Tourer. Mais ce n’est pas tout, car elle fait une nouvelle fois la une de l’actualité. Cette fois-ci, c’est pour lever le voile sur sa nouvelle ID.3 GTX, qui avait déjà été évoquée quelques années plus tôt, sans que rien n’ait été confirmé. Mais là voici enfin, déclinée en deux versions performantes.

Mais cette nouvelle déclinaison, qui monte notamment en puissance et dont l’autonomie atteint les 600 kilomètres WLTP arrive avec une nouveauté intéressante. Elle inaugure un tout nouvel écran tactile, que nous devrions retrouver ensuite sur le reste de la gamme de la compacte, qui chasse sur les terres de la Renault Mégane E-Tech. Cette dernière a aussi été récemment améliorée pour gagner en autonomie, mais pas seulement, puisque le style a été retravaillé. Mais que nous a préparé la firme de Wolfsburg ?

Dans le communiqué tout juste publié, on apprend donc que cette nouvelle version se dote d’un tout nouveau système d’info-divertissement. Ce dernier se veut plus pratique à utiliser, alors que le constructeur avait fait son mea-culpa concernant ses écrans mal pensés un peu plus tôt. En premier lieu, on note l’arrivée d’une dalle numérique plus grande, qui passe désormais à 12,9 pouces, contre 12 sur la version restylée de 2023. De quoi faciliter la lecture pendant la conduite.

Et ce même si l’on sait que les écrans tactiles ne sont pas forcément idéaux et peuvent même être dangereux. Mais ce n’est pas tout, car le système d’info-divertissement a aussi été mis à jour. Il devient plus intuitif et facile à prendre en mains, profitant d‘une nouvelle structure mieux pensée. On se rappelle en effet que la précédente version pouvait être très difficile à appréhender au premier abord.

De nouvelles fonctionnalités

Comme sur la Volkswagen ID.7, qui inaugure la nouvelle présentation intérieure du constructeur, le levier de sélecteur de rapport a été déplacé et est désormais intégré à la colonne de direction. Ce qui n’est pas sans nous rappeler ce que propose Tesla ainsi que Mercedes, entre autres. C’est ce petit tour de passe-passe qui permet de proposer un écran plus grand. Bien sûr, ce dernier est toujours compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, mais ce n’est pas tout, bien au contraire.

Et pour cause, ce dernier s’enrichit de nouvelles fonctionnalités, avec entre autre un assistant vocal amélioré, capable de comprendre le langage naturel. En plus de commander des fonctions de la voiture comme le chauffage ou l’éclairage d’ambiance, il peut désormais répondre à des questions. Cela est rendu possible par l’intégration de l’intelligence artificielle ChatGPT, que l’on retrouve également dans la nouvelle Peugeot e-3008 récemment essayée.

Surtout, la marque indique que « l’écran a donc été divisé en deux barres tactiles visibles en permanence sur les bords supérieur et inférieur et un écran principal au milieu. Les curseurs tactiles pour le réglage de la climatisation et du volume sonore, situés sur le bord inférieur de l’écran visuellement indépendant, sont désormais éclairés« . Un rétroéclairage qui manquait clairement pour utiliser ces fonctions de nuit.

Par ailleurs, la Volkswagen ID.3 s’enrichit d’une application « Wellness » dédiée au bien-être, comme sur certains véhicules plus haut de gamme. Le conducteur peut profiter de divers programmes de relaxation, qui adaptent les fonctions du véhicule comme l’ambiance sonore et lumineuse. Il faudra cependant patienter avant de savoir si cela fera partie de la dotation de série ou s’il sera vendu en tant qu’option.

Il faudra encore patienter avant de voir arriver cette nouvelle arrivante sur le marché, alors que Volkswagen ne dote pas de date précise. La firme se contente d’annoncer un lancement dans le courant de l’année pour l’ID.3 GTX, cousine de la Cupra Born VZ. Son prix devrait tourner autour des 50 000 euros, ce qui la privera du bonus écologique de 4 000 euros.