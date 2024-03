Renault améliore fortement la Mégane E-Tech électrique et son autonomie avec toutes ces nouveautés

Lancée en 2022, la Renault Megane E-Tech électrique s'offre quelques améliorations en attendant son restylage qui devrait arriver un peu plus tard. La compacte électrique s'offre une autonomie en hausse, mais également quelques équipements supplémentaires, tout en faisant évoluer son style. On fait le point.

Si Renault possédait déjà ses voitures électriques Zoé et Twingo E-Tech, la firme veut aller plus loin dans l’électrification. C’est ainsi que son patron, Luca de Meo a dévoilé sa stratégie Renaulution en 2021, avec notamment l’arrivée de la R5 E-Tech. C’est aussi cette année-là que fut dévoilée la Megane E-Tech, dont le lancement a eu lieu en février 2022.

Quelques améliorations esthétiques

Si le restylage n’est pas encore à l’ordre du jour pour cette rivale de la Tesla Model 3 et de la Volkswagen ID.4, la compacte s’offre tout de même quelques petites évolutions esthétiques. C’est ce que révèle un document interne à la marque, publié sur le forum Worldscoop. On y découvre que la voiture se dote de nouveaux éléments selon la finition, avec notamment l’arrivée de jantes de 18 pouces gris anthracite sur les versions Equilibre et Evolution.

Ces dernières s’offrent aussi une antenne requin noir brillant. À l’avant, on note le nouveau bouclier qui intègre une lame avant F1, tandis que cette dernière change de couleur sur la variante Iconiq coiffant la gamme. Cette dernière fait surtout évoluer son intérieur, avec de nouveaux inserts en Alcantara et en bois, de même qu’une sellerie clair. Les finitions inférieures se dotent de nouveaux sièges gris chiné et noir.

Le poste de conduite s’offre également une nouvelle séquence d’accueil et un nouveau widget affichant l’autonomie prévisionnelle selon le style de conduite (comme sur le nouveau Renault Scenic E-Tech), et ce sur toutes les versions. Mais ce n’est pas tout, car la version Techno s’enrichit du pack Winter Comfort, incluant les sièges avant et le volant chauffant. Globalement, le confort et la sécurité ont été améliorés sur cette nouvelle version, qui fait évoluer sa dotation technologique.

De nouvelles aides à la conduite sont proposées en série, comme l’alerte sonore de survitesse, l’aide au stationnement arrière, le freinage automatique d’urgence ou encore la prévention sortie de voie et l’alerte vigilance du conducteur. Une dotation complète, qui enrichit celle déjà proposée, qui inclut notamment la climatisation automatique, la pompe à chaleur et l’écran tactile de 9 pouces avec le système OpenR Link.

Une autonomie en légère hausse

Outre les petites évolutions esthétiques ainsi que la sécurité améliorée, la Renault Megane E-Tech fait également évoluer son autonomie à la hausse. La compacte gagne 20 kilomètres sur la version Equilibre dotée de la batterie de 40 kWh, qui lui permet de passer de 300 à 320 kilomètres. Un chiffre identique à celui de la Citroën ë-C3, qui démarre à moins de 25 000 euros. Avec sa batterie de 60 kWh, la compacte au losange gagne jusqu’à 30 kilomètres pour atteindre les 480 kilomètres.

Dans sa version de 220 chevaux également dotée du pack de 60 kWh, la voiture gagne pas moins de 26 kilomètres. Ce qui lui permet d’aller jusqu’à 458 à 463 selon la finition. Des améliorations que l’on doit à un travail sur l’aérodynamisme, tandis que les batteries restent strictement inchangées. Même chose en ce qui concerne la recharge, puisque cette dernière reste toujours affichée à 130 kW de puissance et demande toujours 36 minutes. La compacte est en effet dénuée d’architecture 800 volts.

La Megane E-Tech est toujours livrée de série avec un chargeur embarqué de 7 kW qui permet une charge complète 9h15. Il est cependant possible d’aller jusqu’à 22 kW en option, ce qui permet de réduire le temps nécéssaire à 3h15, avec la plus grosse batterie. Enfin, et c’est une bonne nouvelle, le prix de la compacte électrique ne change pas avec ces évolutions. L’entrée de gamme est donc toujours affichée à partir de 34 000 euros, et la version la plus chère est à 42 000 euros.

Renault Mégane E-Tech Autonomie (kms WLTP) Prix equilibre 130 autonomie urbaine 320 34 000 € equilibre 130 autonomie confort 480 38 000 € techno 220 autonomie confort 463 40 000 € iconic 220 autonomie confort 458 42 000 €

La voiture est toujours éligible au bonus écologique de 4 000 euros, quelle que soit la finition choisie. De quoi lui permettre de gagner des points par rapport à la Model 3 qui n’y a plus le droit depuis le début de l’année, de même que la MG4.