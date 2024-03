Renault améliore l’autonomie de la Mégane E-Tech électrique pour le même prix

Renault s'apprête à mettre à jour la Mégane E-Tech électrique. Au programme : une meilleure autonomie, mais également de nouvelles aides à la conduite. En termes de style, de nouvelles jantes font leur apparition. Bonne nouvelle : le prix n'augmente pas !

La Renault Mégane E-Tech électrique va bientôt être améliorée. C’est ce que nous indiquent nos confrères du site Automobile Propre, qui citent des sources anonymes. Les changements ne sont pas nombreux, mais suffisants pour rendre encore plus attrayante la berline électrique du constructeur français.

Une hausse de l’autonomie

La première nouveauté, c’est une amélioration de l’aérodynamisme de la voiture, qui permet de grapiller quelques kilomètres d’autonomie. Celle-ci passera de 470 à 480 km sur le cycle WLTP pour la grande batterie de 60 kWh en finition « evolution » qui intègre le moteur de 130 ch le moins gourmand.

La plus petite batterie de 40 kWh, associée au moteur de 130 ch également, voit quant à elle son autonomie passer de 300 à 320 km. Les finitions techno et iconic, avec la batterie de 60 kWh, proposent désormais une autonomie maximale de 463 km, en hausse d’une petite dizaine de kilomètres également.

Comme on peut le voir sur le rendu 3D, il semblerait que de nouveaux rétroviseurs ainsi que de nouvelles jantes soient responsables de cette meilleure autonomie, grâce à une consommation revue à la baisse.

Un équipement plus complet

L’autre grande nouveauté, c’est l’intégration de nouvelles aides à la conduite, imposées par la nouvelle réglementation GSR2. On retrouverait donc « ’l’alerte de vigilance du conducteur, l’aide au stationnement arrière, les feux de route automatiques ou encore la prévention de sortie de voie ». La climatisation automatique serait également de série sur toutes les finitions et la pompe à chaleur est en série dès le niveau evolution.

Bonne nouvelle : les prix resteraient les mêmes. À savoir, 34 000 euros pour la version equilibre de 40 kWh ; 38 000 euros pour la version evolution en 60 kWh et 130 ch ; 40 000 euros en version techno 60 kWh et 220 ch ; 42 000 euros en version iconic 60 kWh et 220 ch. Bien évidemment, la Renault Mégane E-Tech électrique est éligible au bonus écologique, de 4 000 à 7 000 euros selon les revenus.

Enfin, la Mégane devrait recevoir la conduite à une pédale (one-pedal) ainsi qu’une mise à jour du planificateur d’itinéraire, pour se mettre à niveau avec la future R5 électrique et le Scenic E-Tech. Mais cela devrait arriver plus tard, potentiellement en 2025.