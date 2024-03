Les Renault Mégane et Scenic électriques vont bientôt faire mieux qu’une Tesla grâce à ces deux nouveautés

C'est un fait : Renault a réussi ses dernières voitures électriques. La Mégane E-Tech reçoit un beau succès d'estime, le Scénic E-Tech vient d'être élu voiture de l'année et la R5 électrique fait saliver à peu près tout le monde. C'est d'ailleurs grâce à cette dernière que les Mégane et Scénic électriques vont bientôt s'améliorer, via deux mises à jour bien pratiques. On vous les présente.

Si l’aventure électrique de Renault a commencé dès 2012 avec la Zoé en tête de proue, la gamme s’est récemment étoffée de produits très réussis : la Mégane E-Tech est devenue encore plus concurrentielle avec ses baisses de tarifs, le Scénic E-Tech a été couronné « voiture de l’année 2024 » et la Renault 5 E-Tech, tout juste dévoilée, semble assez remarquable.

C’est d’ailleurs grâce à la R5 électrique que la Mégane et le Scénic vont encore s’améliorer. D’après nos informations, la conduite « one-pedal » et une amélioration du planificateur d’itinéraire sont dans les cartons… mais pas pour toutes les versions. Développons.

Des longs voyages plus pratiques pour tout le monde

Cette première mise à jour est de type « software », et devrait toucher l’ensemble des Mégane et Scénic déjà produites et à venir. Il s’agit d’une amélioration du planificateur d’itinéraire, déjà présent sur les voitures (via Google Maps, grâce à l’interface Android Automotive de l’écran central des dernières Renault).

Cet équipement bien pratique calcule les arrêts recharge nécessaires lors de longs trajets. Avec cette mise à jour, le conducteur pourra régler le niveau de batterie minimum que l’on souhaite avoir à un arrêt recharge ou à destination.

Pratique, par exemple, si on ne peut se charger une fois sur place, et un avantage face aux Tesla, dont le planificateur ne dispose pas (encore) de ce réglage. Cette mise à jour arrivera en OTA (over the air), et les possesseurs n’auront donc rien à faire pour en profiter.

Une conduite plus fluide pour les modèles à venir

La seconde mise à jour est dite « hardware », c’est-à-dire que des pièces mécaniques devront être modifiées. Pour le moment, les Mégane et Scénic électriques peuvent faire varier l’intensité du freinage régénératif sur trois niveaux via des palettes au volant, mais les conducteurs doivent toujours appuyer sur la pédale de frein pour stopper intégralement la voiture.

Quelque chose qui fera partie du passé dans quelques mois, puisque le « one pedal« , déjà annoncé sur la Renault 5 E-Tech, arrivera sur les Mégane et Scénic.

Avec ce mode, la voiture peut être intégralement pilotée avec la seule pédale d’accélérateur : relever son pied fera décélérer la voiture suffisamment fort pour l’arrêter entièrement, grâce à une gestion complète des freins régénératifs et mécaniques. Un mode de conduite très apprécié des conducteurs de voitures disposant de ce mode, et qui rendra la conduite des Renault électrique encore plus fluide.

Seul problème : les Mégane E-Tech déjà sur la route et les premiers Scénic (dont la commercialisation est imminente) ne pourront pas en bénéficier. Renault nous a annoncé que cette nouveauté ne pourra pas être rétroactive, tout comme la R5. Aucune date n’est annoncée, mais il faudrait a priori partir sur 2025.