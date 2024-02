La voiture de l’année 2024 est une voiture électrique française !

On connaît enfin la gagnante du trophée européen de la voiture de l'année 2024 ! Il s'agit du Renault Scénic E-Tech, qui succède à la Jeep Avenger ainsi qu'à la Kia EV6, deux autres modèles électriques. Il s'agit de la septième victoire pour la marque au losange.

Tous les ans, l’année démarre très fort avec le salon de Genève au mois de février, qui marque en quelque sorte le début de la saison automobile. Durant cet évènement, qui avait été annulé plusieurs années de suite en raison du Covid, les nouveautés se succèdent (avec, en tête d’affiche, la Renault 5 E-Tech et la Dacia Spring), mais pas seulement.

Cocorico !

En effet, c’est aussi durant cet évènement très attendu qu’est révélée la grande gagnante du trophée européen de la voiture de l’année. Un prix très prestigieux, créé en 1964, qui permet d’élire la meilleure auto du marché, selon plusieurs critères très précis. Ce concours se déroule sur plusieurs manches, afin de départager les concurrentes. Au départ de l’édition 2024, en septembre dernier, 22 modèles prétendaient au titre.

Puis, au mois de novembre, le jury avait conservé seulement sept finalistes, à savoir la BMW i5, la BYD Seal, le Kia EV9, la Peugeot e-3008, le Renault Scénic E-Tech, ainsi que le Toyota C-HR et le Volvo EX30, que nous avons récemment essayé. Et alors que le salon de Genève vient d’ouvrir ses portes à la presse spécialisée, on connaît désormais le nom de la grande gagnante. Et cocorico, elle est française, puisqu’il s’agit du Renault Scénic E-Tech, comme l’annonce la marque dans un communiqué !

🏆 We're extremly proud to announce that #Renault Scenic E-Tech electric has been awarded #CarOfTheYear! pic.twitter.com/UYnHVTrMxG — Renault Group (@renaultgroup) February 26, 2024

Une belle récompense pour le SUV électrique rival de la Tesla Model Y, que nous avions pu découvrir en avant-première à l’occasion du salon de Munich au mois de septembre. Il se place sur la première marche du podium devant le Kia EV9 et le Volvo EX30 et succède à la Jeep Avenger et la Kia EV6. Il s’agit donc de la troisième voiture électrique consécutive à remporter le prestigieux trophée.

En 2022, la Renault Mégane E-Tech était arrivée deuxième du classement. Avec ce prix, la firme au losange signe sa septième victoire, alors que la dernière remonte à 2006 avec la Clio 3. C’est en 1966 que le constructeur gagne pour la première fois, avec la Renault 16. Mais c’est l’unique fois où l’une de ses autos électriques se voit gratifiée de ce trophée.

Un SUV prometteur

Pour mémoire, le jury du Car of the Year est composé de 58 journalistes issus de la presse spécialisée automobile, venus de 22 pays européens. Cependant, les plus représentés sont l’Allemagne, la France ainsi que le Royaume-Uni et l’Italie. Les modèles prétendant au titre doivent respecter plusieurs critères pour être éligibles au concours. Et pour cause, ils doivent avoir été mis sur le marché au cours des 12 mois précédant l’élection et être vendus dans au moins cinq pays.

Par ailleurs, ils doivent avoir des prévisions de ventes d’au moins 5 000 exemplaires par an, ce qui élimine d’emblée les supercars et autres voitures exotiques. Plusieurs éléments sont ensuite pris en compte dans l’attribution des points aux différentes voitures, comme le confort, le design, la sécurité ou encore le comportement routier ainsi que le prix, entre autres. L’innovation technique et la performance environnementale font aussi partie des critères évalués par le jury.

La première voiture électrique à remporter le trophée fut la Nissan Leaf en 2011, suivie par l’Opel Ampera l’année suivante. Pour mémoire, le Renault Scénic E-Tech se décline en deux versions, avec 170 et 217 chevaux et une batterie dont la capacité est comprise entre 60 et 87 kWh, pour une autonomie maximale de 620 kilomètres selon le cycle WLTP. La puissance de charge atteint les 150 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en 35 minutes environ.

Le SUV électrique chasse sur les terres du Peugeot E-3008 récemment testé, et de la BYD Seal U, entre autres. Il démarre à partir de 39 990 euros et est éligible au bonus écologique de 4 000 euros, quelle que soit la version. Les premières livraisons débuteront au cours du printemps.