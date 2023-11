Pourquoi la voiture de l’année 2024 en Europe pourrait être électrique… et chinoise

La première liste de candidates au prix de la voiture européenne de l'année vient d'être dévoilée. Et parmi elles, plusieurs proviennent de constructeurs chinois ou sont produites dans l'Empire du Milieu. La gagnante est-elle parmi elles ?

C’est un fait indéniable, les voitures chinoises sont de plus en plus nombreuses à l’heure actuelle sur le marché européen. Et cela ne plaît pas vraiment à Bruxelles, qui a dévoilé plusieurs mesures et qui a récemment lancé une enquête visant le gouvernement chinois. Mais cela ne semble pas changer grand-chose.

Une lauréate made in China ?

En effet, de plus en plus de marques tentent leur chance chez nous, à l’image de MG ou encore BYD, qui pourrait passer devant Tesla et devenir le numéro 1 de l’électrique dans le monde. Autant dire qu’il va falloir s’habituer à voir des voitures chinoises partout sur nos routes au cours des prochaines années. Mais ce n’est pas tout, car ces dernières prennent aussi une plus grande place dans un autre domaine.

Il s’agit des compétitions récompensant les meilleurs modèles, comme le fameux trophée européen de la voiture de l’année. Ce dernier fut créé en 1964 et récompense, comme son nom l’indique, la meilleure auto du marché. Cette année, le prix fut remporté par la nouvelle Jeep Avenger, dont nous avions pu prendre le volant. Le SUV succède alors à la Kia EV6, également 100 % électrique.

Cette compétition nous offre donc un bel aperçu des changements du marché automobile, puisque les modèles zéro-émission (à l’échappement) sont de plus en plus nombreux à être nommés. Mais cette année, la place occupée par les voitures chinoises est également particulièrement importante. En effet, et comme le révèle le site Car News China, 25 % des modèles candidats au prix peuvent être qualifiés de véhicules chinois.

Il s’agit aussi bien de voiture vendues par des marques venues de l’Empire du Milieu, comme la BYD Seal ou la Nio ET7 ou encore de modèles produits et co-conçu en Chine. C’est par exemple le cas du Volvo EX30 ou encore de la Smart #1, qui ne seront d’ailleurs plus éligibles au bonus écologique de 5 000 euros l’année prochaine pour cette raison.

L’électrique en force

Parmi les voitures chinoises également candidates à l’élection, nous pouvons également citer la BYD Dolphin, que nous avions également pu tester il y a quelques mois, ainsi que les Atto 3 et Han EV. Autant dire que le constructeur chinois, qui prévoit une guerre des prix sans pitié n’est pas venu là pour faire de la figuration. D’autant plus qu’il a à cœur de conquérir le marché européen, tandis qu’il prévoit même de construire une usine chez nous.

Globalement, il suffit de jeter un petit coup d’œil à la liste sur le site du Car of the Year pour s’apercevoir que les voitures électriques prennent une place très importante. À vrai dire, elles sont même majoritaires. On peut notamment citer la Fiat 600e, dont l’essai est à retrouver sur Survoltés, ou encore la nouvelle Lucid Air et la Volkswagen ID.7. Mais alors, quid des autos françaises ? Et bien ces dernières ne sont pas très nombreuses cette année.

On note la présence de la Peugeot e-3008, que nous avions pu découvrir en avant-première, ainsi que du Renault Scénic E-Tech. Nous avions vu ce dernier lors du salon de Munich au mois de septembre dernier. Citons également le Renault Espace, qui fait l’impasse sur l’électrique pour le moment. Et c’est malheureusement tout, alors que la nouvelle Citroën ë-C3 ne fait pas partie des nommées.

Pour mémoire, les candidates doivent avoir été mises sur le marché dans l’année précédant le concours et être vendues dans au moins cinq marchés européens, avec une prévision de vente d’au moins 5 000 exemplaires chaque année. Le jury, composé de 59 professionnels de l’automobile est chargé d’élire la gagnante, qui sera ensuite révélée le 26 février prochain, lors du salon de Genève.

Article actualisé : Depuis la publication de cette actualité, nous connaissons désormais la liste des sept finalistes, qui intègrent deux voitures électriques chinoises :

BMW Série 5

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot e-3008

Renault Scenic

Toyota C-HR

Volvo EX30

Découvrez les 28 nommées au prix européen de la voiture de l’année 2024 :

BMW Serie 5

BMW XM

BYD Atto 3

BYD Dolphin

BYD Han

BYD Seal

Fiat 600e

Ford Bronco

Honda CR-V

Honda e:NY1

Honda ZR-V

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Kona

Jeep Grand Cherokee

Kia EV9

Lexus RZ

Lucid Air

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-EQ EQE SUV

Nio ET7

Peugeot E-3008/3008

Renault Espace

Renault Scenic

Smart #1

Toyota C-HR

Toyota Prius

Volkswagen ID.7

Volvo EX30