BYD, le géant chinois de la voiture électrique arrive très fort en Europe : la preuve avec cette décision

BYD, le numéro 2 mondial de la voiture électrique, va bientôt construire sa première usine en Europe et aurait choisi la Hongrie. Une stratégie qui devrait lui offrir de nombreux avantages et surtout lui permettre de prendre une belle longueur d'avance face à Tesla sur le Vieux Continent.

Si Tesla est encore le numéro 1 de l’électrique dans le monde, et alors que la firme vient de battre son record de l’an dernier, elle reste cependant sur la sellette. En effet, la firme d’Elon Musk doit faire face à une concurrence de plus en plus rude de la part des marques chinoises, et notamment d’une en particulier.

Une production européenne

Il s’agit de BYD, actuellement numéro 2 mondial mais déjà devant Tesla si l’on prend en compte les ventes de voitures hybrides rechargeables. La firme asiatique serait même à deux doigts de passer devant le constructeur américain. Les deux rivaux ont livré quasiment autant de voitures électriques au cours du troisième trimestre. D’autant plus que BYD a d’autres plans afin d’accroître sa progression, notamment sur le marché européen.

En décembre dernier, il annonçait ses plans de construire une, voire plusieurs usines sur le Vieux Continent, sans donner trop de détails pour le moment. Pour mémoire, le constructeur produit pour le moment ses voitures uniquement en Chine, ce qui lui permet aussi d’afficher des prix très avantageux. Cela va-t-il changer avec une fabrication européenne ? Pas forcément, puisque BYD affiche des coûts de production très bas qui devraient le rester.

Quelques mois plus tard, on en sait un peu plus sur les plans de l’entreprise, qui avait dévoilé son Denza D9 au dernier salon de Munich. Si rien n’a encore été annoncé de manière officielle par un porte-parole de la marque, le site allemand Frankfurter Allgemeine Sonntagszeintung nous donne quelques informations. Dans un article, il annonce en effet que BYD aurait décidé d’implanter sa première usine européenne en Hongrie.

Pour l’heure, cette information reste à prendre avec des pincettes, tandis que l’agence britannique Reuters a contacté le constructeur pour en savoir plus. Ce dernier a simplement déclaré qu’il était encore en train de chercher la localisation idéale et qu’il ferait une déclaration d’ici à la fin de l’année sur le sujet. Le gouvernement hongrois ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.

Plusieurs avantages

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle n’est pas vraiment très bonne pour la France, alors que notre gouvernement avait tenté de faire du charme à la marque pour qu’elle construise sa première usine chez nous. Sauf qu’avec l’annonce du durcissement des règles d’obtention du bonus écologique, la firme avait vu rouge. À tel point qu’il aurait déclaré que « plus le gouvernement nous met sous pression, moins nous serons enclins à implanter notre usine en France« .

Des menaces, donc mises à exécution si le choix de la Hongrie se confirme, même si BYD souhaite cependant calmer le jeu face aux tensions qui opposent l’Europe à la Chine. Pour mémoire, Bruxelles dénonce les subventions accordées aux constructeurs par le gouvernement chinois afin de leur permettre d’afficher des prix très bas. Quoi qu’il en soit, une implantation sur le sol européen aurait de gros avantages pour la marque asiatique.

Et pour cause, cela lui permettrait de faire en sorte que ses voitures électriques soient toujours éligibles au bonus écologique l’an prochain. Cependant, il faudra encore attendre que le gouvernement fournisse la liste officielle à partir du 15 décembre prochain. Pour mémoire, les voitures produites en dehors de l’Europe devraient être exclues du dispositif. C’est notamment le cas de la Tesla Model 3. Autant dire qu’une production européenne permettrait à BYD et à sa Seal de dépasser sa rivale.

Sans parler de la Dolphin, qui chasse sur les terres de la Renault Mégane E-Tech et qui affiche un prix de seulement 33 990 euros, bonus non déduit. De plus, produire ses voitures chez nous permettrait aussi de faciliter la logistique, et donc de réduire les délais de livraisons. Mais BYD n’est pas le seul à y travailler, puisque MG pourrait aussi fabriquer ses autos en Europe.