Voici les constructeurs qui vendent le plus de voitures électriques : Tesla chahuté par son plus grand concurrent

Ça y est, on connaît enfin le classement des constructeurs automobiles qui vendent le plus de voitures électriques dans le monde pour le troisième trimestre 2023. Il n'y a pas de grande surprise, mais Tesla est de plus en plus chamboulé par son plus grand concurrent de tous les temps, le géant chinois BYD. Pendant que Volkswagen assiste à la scène, presque impuissant.

Tous les trimestres, nous vous proposons le classement des 3 constructeurs automobiles qui vendent le plus de voitures électriques. Il ne s’agit pas uniquement de combler votre curiosité, mais également d’être au fait d’un marché en forte progression, avec de nouveaux acteurs (souvent chinois) qui étaient totalement inconnus il y a encore quelques mois. C’est peut-être d’ailleurs avec l’un de ces classements que vous avez fait la connaissance de BYD, le géant chinois de la voiture électrique.

Mais il faut dire qu’il est de plus en plus connu en France, puisqu’il a fait son entrée officielle dans l’Hexagone lors du Mondial de l’Auto de Paris, en 2022. Depuis, le constructeur chinois n’a cessé de multiplier les modèles et les lancements en France, avec les BYD Han, Tang, Atto 3, Dolphin puis les Seal et Seal U. On devrait donc commencer à croiser de plus en plus de voitures électriques BYD en France et en Europe dans les mois à venir. Et cela se ressent sur le classement des constructeurs comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous.

BYD Tesla Volkswagen 1er trimestre 2023 264 647 422 875 141 000 2ème trimestre 2023 354 163 466 140 180 600 3ème trimestre 2023 431 603 435 059 209 900 Cumul 2023 1 050 413 1 324 074 531 500

Tesla reste leader de la voiture électrique

Comme on peut le voir, Tesla reste leader du marché de la voiture électrique, grâce à seulement quatre modèles, ses Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X vendues à 435 059 exemplaires. Le Cybertruck ne devrait plus tarder aux États-Unis, après plusieurs mois de retard. Au cours du troisième trimestre 2023, Tesla n’a pas réussi à battre son record de livraison.

En cause : la Tesla Model 3 restylée qui a nécessité d’interrompre temporairement la production (et donc la vente) de l’ancienne Model 3. Ce qui devrait en partie empêcher le constructeur américain d’atteindre les 2 millions de voitures électriques vendues en 2023. Elon Musk vise les 1,8 millions, ce qui serait déjà un record.

BYD, numéro 2 qui se rapproche dangereusement

Du côté de BYD, le constructeur chinois continue sa montée en cadence avec 431 603 voitures électriques livrées à ses clients au cours du trimestre précédent. Soit seulement 3 456 voitures de moins que Tesla ! BYD était donc à deux doigts de voler la place de Tesla. Mais attention, car au cumul sur l’année, la différence est beaucoup plus élevée, en faveur de Tesla, avec respectivement 1,05 million et 1,324 million de voitures livrées. Soit un différentiel de 274 000 voitures.

Volkswagen à la traîne

Et à la troisième place, on retrouve le groupe Volkswagen, qui culmine à seulement 531 000 voitures livrées sur l’année, et 209 900 sur le trimestre. Et tout cela avec de nombreux modèles, dont 162 100 Volkswagen ID.4 et ID.5, 90 500 Volkswwagen ID.3, 77 900 Audi Q4 e-tron, 54 400 Skoda Enyaq iV, 32 300 Cupra Born et 21 800 Audi Q8 e-tron.

On voit donc que Volkswagen est totalement à la traîne. D’ailleurs, le groupe allemand a été dépassé par BYD en Chine, l’un de ses principaux marchés, après 15 ans à la tête de ce dernier. On sait aussi que Volkswagen compte beaucoup sur les constructeurs chinois pour apporter à ses voitures électriques des technologies de pointe.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre connaissance du classement mondiale des modèles de voitures électriques. Avec de nombreuses Tesla et BYD !